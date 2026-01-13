Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

El uno x uno del Dépor-Atlético de Madrid: El equipo coruñés opuso resistencia como bloque

Estas son nuestras notas del encuentro de octavos de Copa del Rey en Riazor

Armando Palleiro
Armando Palleiro
13/01/2026 23:17
Once deportivista ante el Atlético de Madrid en Copa
Once deportivista ante el Atlético de Madrid en Copa
PATRICIA G. FRAGA
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Estas son nuestras notas tras el encuentro entre el Deportivo y el Atlético de Madrid. 

GERMÁN. Sólido (6): Comenzó el partido con una gran parada a testarazo de Julián Álvarez. Aliado con la madera en los remates de Ruggeri y Griezmann. El francés lo batió con una falta impecable en la segunda parte. Un golpe con Griezmann obligó a que le cosiesen el labio.

ALTIMIRA. Agresivo (6): Muy atento a la marca de Álex Baena, se incorporó en contadas ocasiones al ataque, sin éxito a la hora de conectar con los puntas. Probó en el remate lejano.

NOUBI. Mejorado (6): Serio en tareas de contención y en balones a sus espaldas, estuvo muy pegado a Julián Álvarez. Prefirió no correr riesgos en la salida del balón. Hizo la falta del 0-1.

BARCIA. Preciso (5): Fino con el balón en los pies, canalizó la salida desde la zaga. Realizó buenas ayudas a Quagliata en el costado izquierdo de la retaguardia.

MELLA. Asistente (6): Ubicado en banda derecha, se sacó de la chistera una asistencia de lujo que Eddahchouri estuvo a punto de transformar. Falló un par de controles impropios en él. Dosificado.

SORIANO. Motivado (6): Hiperactivo en labores de creación, con muchas ganas de agradar en sus incorporaciones ofensivas desde la medular. Probó el disparo sin suerte. Reemplazado.

JOSÉ ÁNGEL. Intermitente (5): Alternó buenos pases con alguna pérdida que pudo entrañar peligro para los intereses blanquiazules. Gran trabajo de desgaste.

PATIÑO. Arriesgó (5): Un tanto acostado a la banda izquierda, se entendió bien con Quagliata. Aunque en ocasiones pecó de falta de agresividad, intentó darle sentido al juego.

HERRERA. Trabajador (5): Muy involucrado en la presión alta que diseñó Antonio Hidalgo, trató de conectar en ataque sin demasiado éxito. En la reanudación cabeceó alto. Relevado.

EDDAHCHOURI. Desafortunado (6): También comprometido en la presión, dispuso de la mejor opción del equipo en el primer acto, con un testarazo que desbarató Musso. Sustituido.

EL MEJOR. QUAGLIATA. Incisivo (6): Dinámico y con carácter, protagonizó el primer acercamiento blanquiazul, con un centro-chut que llevaba veneno. Contundencia en el corte. En la segunda parte intentó canalizar el despliegue ofensivo por su banda, provocó una falta peligrosa en zona de tres cuartos. En los minutos finales probó fortuna desde más de treinta metros sin acierto. Contagió todo su amor propio a sus compañeros y a la grada.

Los cambios:

MULATTIERI (5): Dispuso de un remate de cabeza tras saque de esquina que salió alto. 

LUISMI CRUZ (5): Calidad en la medular en los escasos balones que tocó.

YEREMAY (5): Destellos de talento cuando su equipo estaba ya con las fuerzas justas.

NOÉ (5): Buscó la salida rápida y precisa del esférico. Batallador en defensa. 

BIL NSONGO (-): No le dio tiempo apenas a entrar en contacto con el esférico.

 

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

La afición del Deportivo durante el partido de Copa contra el Atlético

ASÍ LO VIVIÓ RIAZOR | Entrega, ilusión y orgullo hasta el último aliento
Lucía Dávila
Griezmann y José Ángel, junto al cuarteto arbitral antes del Dépor-Atlético

José Ángel, sobre la polémica de la falta de Griezmann: "Se lo hemos dicho al árbitro cuando ha puesto la barrera"
Israel Zautúa
Antonio Hidalgo, en el banquillo durante el choque contra el Atlético

Hidalgo: "Con esta intensidad es complicado ganarnos"
Zeltia Regueiro
Lassad Nouioui, durante los cuartos de final de la Copa 2010-11 entre el Dépor y el Almería

El sueño copero del Dépor acaba antes de unos cuartos que no pisa desde hace quince años
Israel Zautúa