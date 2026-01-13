El uno x uno del Dépor-Atlético de Madrid: El equipo coruñés opuso resistencia como bloque

Once deportivista ante el Atlético de Madrid en Copa PATRICIA G. FRAGA

Estas son nuestras notas tras el encuentro entre el Deportivo y el Atlético de Madrid.

GERMÁN. Sólido (6): Comenzó el partido con una gran parada a testarazo de Julián Álvarez. Aliado con la madera en los remates de Ruggeri y Griezmann. El francés lo batió con una falta impecable en la segunda parte. Un golpe con Griezmann obligó a que le cosiesen el labio.

ALTIMIRA. Agresivo (6): Muy atento a la marca de Álex Baena, se incorporó en contadas ocasiones al ataque, sin éxito a la hora de conectar con los puntas. Probó en el remate lejano.

NOUBI. Mejorado (6): Serio en tareas de contención y en balones a sus espaldas, estuvo muy pegado a Julián Álvarez. Prefirió no correr riesgos en la salida del balón. Hizo la falta del 0-1.

BARCIA. Preciso (5): Fino con el balón en los pies, canalizó la salida desde la zaga. Realizó buenas ayudas a Quagliata en el costado izquierdo de la retaguardia.

MELLA. Asistente (6): Ubicado en banda derecha, se sacó de la chistera una asistencia de lujo que Eddahchouri estuvo a punto de transformar. Falló un par de controles impropios en él. Dosificado.

SORIANO. Motivado (6): Hiperactivo en labores de creación, con muchas ganas de agradar en sus incorporaciones ofensivas desde la medular. Probó el disparo sin suerte. Reemplazado.

JOSÉ ÁNGEL. Intermitente (5): Alternó buenos pases con alguna pérdida que pudo entrañar peligro para los intereses blanquiazules. Gran trabajo de desgaste.

PATIÑO. Arriesgó (5): Un tanto acostado a la banda izquierda, se entendió bien con Quagliata. Aunque en ocasiones pecó de falta de agresividad, intentó darle sentido al juego.

HERRERA. Trabajador (5): Muy involucrado en la presión alta que diseñó Antonio Hidalgo, trató de conectar en ataque sin demasiado éxito. En la reanudación cabeceó alto. Relevado.

EDDAHCHOURI. Desafortunado (6): También comprometido en la presión, dispuso de la mejor opción del equipo en el primer acto, con un testarazo que desbarató Musso. Sustituido.

EL MEJOR. QUAGLIATA. Incisivo (6): Dinámico y con carácter, protagonizó el primer acercamiento blanquiazul, con un centro-chut que llevaba veneno. Contundencia en el corte. En la segunda parte intentó canalizar el despliegue ofensivo por su banda, provocó una falta peligrosa en zona de tres cuartos. En los minutos finales probó fortuna desde más de treinta metros sin acierto. Contagió todo su amor propio a sus compañeros y a la grada.

Los cambios:

MULATTIERI (5): Dispuso de un remate de cabeza tras saque de esquina que salió alto.

LUISMI CRUZ (5): Calidad en la medular en los escasos balones que tocó.

YEREMAY (5): Destellos de talento cuando su equipo estaba ya con las fuerzas justas.

NOÉ (5): Buscó la salida rápida y precisa del esférico. Batallador en defensa.

BIL NSONGO (-): No le dio tiempo apenas a entrar en contacto con el esférico.