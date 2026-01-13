El sueño copero del Dépor acaba antes de unos cuartos que no pisa desde hace quince años

Lassad Nouioui, durante los cuartos de final de la Copa 2010-11 entre el Dépor y el Almería Javier Alborés

El Atlético despertó al Deportivo de su sueño copero en la temporada 2025-26 y dejó a los blanquiazules sin poder jugar los cuartos de final, una ronda que la escuadra coruñesa pisó por última vez hace quince años, en enero de 2011.

Aquel curso, el bloque deportivista, que competía en Primera División y tenía a Miguel Ángel Lotina en el banquillo, entró en acción en la Copa del Rey en los dieciseisavos de final y superó tres eliminatorias. Los coruñeses se impusieron a Osasuna, también de la categoría de oro, en la primera ronda. En octavos eliminaron al Córdoba, que militaba en Segunda División, y en cuartos cayeron con el Almería, que al final de esa temporada acompañaría al Dépor en su descenso a Segunda, los almerienses como colistas y los coruñeses como antepenúltimos. En el choque copero, los andaluces se impusieron en la ida (1-0) con un gol de Juanma Ortiz y también en la vuelta (2-3), el 19 de enero de 2011, con tantos de Corona, Crusat y Goitom. Pablo Álvarez y Adrián hicieron los goles locales.

Fue la última vez que el público de Riazor disfrutó de un duelo de los cuartos de final de la competición copera.

A la campaña siguiente, la del ascenso a Primera con el récord de puntos de la categoría, los de José Luis Oltra alcanzaron los dieciseisavos, donde se vieron superados por el Levante, de un escalón superior. El Dépor ganó (3-1) en la ida, pero cayó 4-1 en el Ciutat de València.

El curso 2012-13, en el que pasaron por el banquillo Oltra, Domingos Paciencia y Fernando Vázquez, el cuadro coruñés se despidió del torneo del KO a las primeras de cambio, en dieciseisavos, ante el Mallorca.

En la temporada 2013-14, el objetivo era el ascenso y los blanquiazules dejaron la Copa en un segundo plano. De hecho, cayeron en la tercera ronda a manos del Jaén, equipo frente al que el Deportivo precisamente terminó certificando el ascenso en Riazor en la jornada 41.

Una temporada después, el Málaga fue un obstáculo infranqueable para los herculinos en dieciseisavos de final, mientras que en la 2015-16, los coruñeses, en Primera División, alcanzaron los octavos, pero el Mirandés, que competía en Segunda, se interpuso en el camino de los blanquiazules a cuartos con un 1-1 en Anduva y un 0-3 en Riazor.

También los octavos fueron el techo un año después. el bloque deportivista, que había vencido al Betis en la primera ronda, no pudo superar al Alavés, también de la categoría de oro, tras el 2-2 en Riazor en la ida y el 1-1 en Mendizorroza en el choque de vuelta.

La temporada 2017-18 fue un desastre. Pepe Mel, Cristóbal Parralo y Clarence Seedorf pasaron por el banquillo de un Dépor que acabó bajando a Segunda y que fue eliminado en su primera cita copera, en dieciseisavos. Las Palmas goleó en Riazor en la ida (1-4) y los herculinos se impusieron en la vuelta (2-3). Fue la última vez que el equipo blanquiazul jugó en la élite.

A partir de ahí, los duelos coperos que protagonizaron los deportivistas fueron a partido único. En la 2018-19, cayeron a las primeras de cambio contra el Zaragoza (2-1). Un curso después, sucumbieron a manos del Unionistas de Salamanca, de Segunda B, en la tanda de penaltis (8-7), después de que el partido finalizara en empate a un gol.

En la campaña 2020-21, la primera de las cuatro en el barro, los deportivistas vencieron a El Ejido en la primera ronda (1-0), pero se quedaron en la segunda después de que el Alavés, de la categoría de oro, venciera 0-1 en Riazor.

En la 2021-22, con Borja Jiménez al frente, los blanquiazules abrieron la Copa contra el UCAM Murcia en un choque en el que debutó Yeremay con el Dépor, además, marcando el tercero de los cuatro goles del equipo (3-4). En segunda ronda, al igual que sucedió anoche en Riazor, el equipo dio la cara ante un Primera, Osasuna, pero perdió 1-2.

El Guijuelo se cargó al cuadro herculino en la primera ronda al curso siguiente.

Una eliminatoria más avanzó el Deportivo en la campaña 2023-24, pero se encontró con el Tenerife, de Segunda, quien tumbó a los coruñeses en la prórroga (2-3), tras un gran encuentro de los locales.

La pasada campaña, la actuación en la Copa fue para olvidar. El Ourense CF, de una categoría inferior, se cargó a los coruñeses a las primeras de cambio (1-0).

Esta temporada 2025-26, el Dépor ha vuelto a dar brillo a la Copa del Rey. Tras vencer a dos rivales de menor entidad en las primeras eliminatorias —Sámano (5-1) y Sabadell (0-2)—, los de Antonio Hidalgo eliminaron al Mallorca, de Primera División (1-0) y plantaron cara ante un rival de Champions como el Atlético (0-1).