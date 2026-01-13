El sitio donde el Dépor ofreció un homenaje gastronómico a Miguel Ángel Gil Marín

La comida de las directivas de Dépor y Atlético coincidió con un evento de maridaje de carnes y vinos en el Divino Steak House Carlota Blanco

Las directivas del Deportivo y del Atlético de Madrid eligieron el área metropolitana de A Coruña para la protocolaria comida previa al enfrentamiento entre ambos en los octavos de final de la Copa del Rey. Estuvieron presentes el presidente blanquiazul, Juan Carlos Escotet, el director general, Massimo Benassi, así como el máximo accionista del club colchonero, Miguel Ángel Gil Marín.

La comitiva llegó al Divino Steak House, el establecimiento donde ambas directivas escenificaron su buena sintonía, poco después de las 14.00 horas, y entre las diferentes carnes de primera calidad que degustaron estuvieron la cecina de buey premium curada, así como el chuletón de buey de raza rubia gallega. Son los platos más solicitados por los clientes en el que quizás sea el templo carnívoro mejor considerado de A Coruña y su área metropolitana, además del más exclusivo.

Ambas directivas dieron por finalizada la comida, que coincidió con un evento de maridaje de carnes y vino, al filo de las 17.00 horas, cuando curiosamente entraban por Alfonso Molina buena parte de las grilleras de la Policía Nacional que velarán por la tranquilidad en un partido de alto riesgo.