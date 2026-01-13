Deportivo-Atlético: cómo y dónde ver en TV y online los octavos de final de la Copa del Rey
Riazor acoge este martes (21.00 horas) el duelo entre el equipo blanquiazul y el conjunto dirigido por Simeone.
El Deportivo se mide al Atlético de Madrid en los octavos de final de la Copa del Rey, en un partido que se disputará en Riazor y que decidirá el pase a los cuartos de final. A continuación, te contamos el horario del Deportivo – Atlético de Madrid y dónde ver el partido en directo por televisión y online.
📅 Horario del Deportivo – Atlético de Madrid
El encuentro de Copa del Rey entre el Deportivo y el Atlético de Madrid se jugará en las siguientes condiciones:
- Día: martes 13 de enero
- Hora: 21.00 horas
- Estadio: Riazor
- Competición: Octavos de final de la Copa del Rey
📺 Dónde ver el Deportivo – Atlético de Madrid en TV y online
El Deportivo – Atlético de Madrid se podrá ver en directo por televisión a través de Movistar+, operador que ofrece los partidos de la Copa del Rey.
El partido también podrá seguirse en directo online mediante la plataforma oficial del operador, accesible desde cualquier dispositivo.
- Televisión: Movistar+
- Streaming online: Movistar+
- Seguimiento en directo: DXT Campeón ofrecerá el minuto a minuto y las reacciones posteriores al encuentro
Riazor volverá a ser el de las grandes noches para la Copa del rey
El Deportivo afronta esta eliminatoria con el aliciente de recibir en Riazor a uno de los grandes del fútbol español, en un partido a eliminación directa donde cualquier detalle puede resultar decisivo. El Atlético de Madrid, por su parte, llega con el objetivo de evitar sorpresas y continuar su camino en la competición.
La Copa del Rey vuelve a dejar un cruce de alto atractivo en A Coruña, con un escenario histórico y una eliminatoria que se decidirá en un solo partido.