Deportivo-Atlético: cómo y dónde ver en TV y online los octavos de final de la Copa del Rey

Fernando Torres, rematando ante Albentosa en uno de los últimos precedentes del Deportivo contra el Atlético de Madrid EFE

El Deportivo se mide al Atlético de Madrid en los octavos de final de la Copa del Rey, en un partido que se disputará en Riazor y que decidirá el pase a los cuartos de final. A continuación, te contamos el horario del Deportivo – Atlético de Madrid y dónde ver el partido en directo por televisión y online.

📅 Horario del Deportivo – Atlético de Madrid

El encuentro de Copa del Rey entre el Deportivo y el Atlético de Madrid se jugará en las siguientes condiciones:

Día : martes 13 de enero

: martes 13 de enero Hora : 21.00 horas

: 21.00 horas Estadio : Riazor

: Riazor Competición: Octavos de final de la Copa del Rey

📺 Dónde ver el Deportivo – Atlético de Madrid en TV y online

El Deportivo – Atlético de Madrid se podrá ver en directo por televisión a través de Movistar+, operador que ofrece los partidos de la Copa del Rey.

El partido también podrá seguirse en directo online mediante la plataforma oficial del operador, accesible desde cualquier dispositivo.

Televisión : Movistar+

: Movistar+ Streaming online : Movistar+

: Movistar+ Seguimiento en directo: DXT Campeón ofrecerá el minuto a minuto y las reacciones posteriores al encuentro

Riazor volverá a ser el de las grandes noches para la Copa del rey

El Deportivo afronta esta eliminatoria con el aliciente de recibir en Riazor a uno de los grandes del fútbol español, en un partido a eliminación directa donde cualquier detalle puede resultar decisivo. El Atlético de Madrid, por su parte, llega con el objetivo de evitar sorpresas y continuar su camino en la competición.

La Copa del Rey vuelve a dejar un cruce de alto atractivo en A Coruña, con un escenario histórico y una eliminatoria que se decidirá en un solo partido.