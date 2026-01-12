Un listón cada vez más difícil de franquear

Raudnei, ante Albesa en la ida de las semifinales de Copa ante el Valladolid de 1989, primera de las siete eliminaciones consecutivas del Dépor ante rivales de categoría superior ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

La estadística copera del Deportivo refleja uno de los axiomas del fútbol moderno: los resultados son cada vez más predecibles y las sorpresas cada vez menos frecuentes. Y eso que #LaCopaMola, probablemente el mejor invento del mandato federativo de Luis Rubiales, está más abierta a los resultados imprevistos gracias a las eliminatorias a partido único.

El Dépor afronta ante el Atlético de Madrid una eliminatoria de Copa frente a un rival de categoría superior por trigésimo novena vez. En las 38 anteriores, los blanquiazules fueron capaces de superar 9, lo que supone un 23,68%, casi uno de cada cuatro enfrentamientos. Sin embargo, el porcentaje de éxito se reduce notablemente, hasta el 10,52%, en sus últimos 19 cruces (desde 1971), de los que solo ha salido vencedor en 2 oportunidades.

Esas dos únicas ocasiones en las que el ‘David’ Dépor pudo con el Goliat de turno han estado separadas por casi 37 años y 7 eliminaciones deportivistas. El Deportivo dejó en la cuneta a la Real Sociedad en los octavos de final de la temporada 1988-89, en una edición en la que por primera vez en su existencia alcanzó las semifinales del torneo del KO. El conjunto donostiarra fue incapaz de marcar en Riazor (0-0). En la vuelta, el Dépor fue superior, pero Atocha apretó y, al menos, llevó a su equipo a forzar la tanda de penaltis (1-1). En la suerte de los 11 metros estuvo más acertado el conjunto coruñés (1-3). Hace solo unas semanas, el Dépor puso fin a la racha de 7 eliminaciones –Valladolid, Tenerife, Valencia, Levante, Alavés, Osasuna y Tenerife– con un sorprendente triunfo ante el Mallorca, gracias a un tanto del canterano y debutante Noé Carrillo, cuando solo llevaba 6 minutos sobre el césped.

Aunque en tiempos modernos las diferencias de categoría suelen quedar plasmadas en el marcador con frecuencia, en los orígenes del campeonato liguero no era así. O al menos no era así para el Dépor, que después de tres cruces ante equipos de Primera División cuando el cuadro herculino todavía no la había pisado, había salido victorioso en dos. El Deportivo sucumbió en su primer cara a cara ante un rival superior, frente a un Barça que sentenció en su campo en la ida (8-0), en la edición de 1930. Dos años después, sin embargo, los blanquiazules dieron buena cuenta de Racing de Santander y Real Madrid. Entonces el torneo del KO se disputaba a la conclusión del campeonato de la regularidad. El Deportivo había finalizado en la sexta plaza de Segunda, mientras que los cántabros fueron cuartos en Primera y los madrileños campeones. Si memorable fue la eliminación de los madridistas (2-0 en A Coruña y 2-1 en Chamartín), no lo fue menos la de los racinguistas, que ganaron 4-1 en la ida pero cayeron 5-0 en el Parque de Deportes de Riazor.

El Oviedo también fue víctima deportivista en 1959. Los asturianos, undécimos en la división de honor, cayeron ante el Deportivo, séptimo del grupo 1 de Segunda, que bajo la batuta de Hilario se impuso por 1-0 en Riazor y arrancó un empate (2-2) en el feudo ovetense en el choque de vuelta, gracias a un doblete de un imberbe Amancio. El Deportivo ascensor, el equipo que cambiaba de categoría prácticamente cada año durante la década de los 60, eliminó a cuatro equipos de Primera cuando militaba en Segunda. En 1964 dejó en la cuneta al Murcia –duodécimo en Primera– gracias a un memorable 5-0 en la ida en Riazor, aunque a los coruñeses se le hizo largo el segundo partido en La Condomina (3-0). La víctima en 1966 fue el Pontevedra del ‘hai que roelo’, que venía de lograr su mejor clasificación histórica: séptimo en la máxima categoría. El Deportivo asaltó Pasarón en la ida (0-2) y logró el pase a octavos de final pese a perder en Riazor (1-2) en el primer partido televisado en directo a toda España desde territorio gallego.

El Deportivo, recién ascendido de la mano de Arsenio Iglesias en su primera etapa en el banquillo blanquiazul, escribió una bonita epopeya en la Copa de 1971, dejando en el camino a dos equipos de Primera. Primero eliminó al Real Madrid –cuarto clasificado en la Liga–, gracias al valor de los goles en campo contrario: 0-0 en la ida en Riazor y 1-1 en la vuelta en el Bernabéu. Después, hizo lo propio con el Celta, que venía de lograr su primera clasificación para la Copa de la UEFA gracias a una sexta plaza. Los olívicos sacaron un empate sin goles de A Coruña, pero en la devolución de la visita el Deportivo se impuso por 0-2 en Balaídos con goles de Manolo Loureda y Benito Rubiñán. En cuartos de final, el Barcelona, subcampeón liguero, ya fue demasiada pared para los pupilos del ‘zorro de Arteixo’.

Hasta entonces, el Deportivo fue capaz de celebrar 7 victorias en 19 confrontaciones ante adversarios de categoría superior. Un 36,84% que contrasta con el 10,52% logrado desde entonces con las únicas victorias sobre la Real Sociedad en 1989 y el Mallorca en el presente curso.

0 de 4 desde Tercera

Durante sus 6 temporadas en el tercer escalón del fútbol nacional, el Deportivo se midió en cuatro cruces a equipos de categoría superior. En ninguna de ellas consiguió dar la sorpresa la formación blanquiazul.

Dos de ellas fueron ante conjuntos de Primera y las otras dos ante rivales de Segunda. Y tres de ellas se disputaron a partido único con Riazor como escenario, mientras que solo una tuvo lugar en una eliminatoria a doble partido.

El desaparecido CD Ourense fue el rival en esta última, cuando militaba en Segunda y el Deportivo penaba por primera vez en Tercera. El cuadro de As Burgas salió ganador en la prórroga (2-1) tras un empate sin goles en Riazor. El otro rival de Segunda fue el Tenerife, hace dos temporadas. También los canarios salieron triunfadores de un tiempo extra, esta vez en Riazor (2-3). Alavés y Osasuna, ambos militando en la división de honor, fueron los únicos protagonistas de choques contra el Deportivo con una categoría de por medio. Un Dépor de Segunda B sucumbió ante los vitorianos (0-1) y en la primera temporada de la nueva Primera RFEF cayó frente a los navarros (1-2).