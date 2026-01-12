Un cruce en 1985 con muchas similitudes

Un once del Deportivo de la temporada 1984-85 ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Deportivo y Atlético nunca se han visto las caras en una eliminatoria de Copa a partido único, pero sí lo hicieron en una ocasión similar a la actual en cuanto a situación clasificatoria y también en la misma estancia, los octavos de final.

Los blanquiazules son ahora quintos en Segunda División, mientras que los rojiblancos ocupan la cuarta plaza en Primera. Hace casi 41 años, en marzo de 1985, el Deportivo está en la séptima posición de la categoría de plata después de empatar en Lorca (1-1) en la jornada 28. Suma 29 puntos, 7 menos que el Celta, que con 36 ocupa la tercera plaza que marca el ascenso directo en una época en la que no hay ni promoción ni playoff. El Atlético se sitúa en la segunda posición de la división de honor tras el mismo número de partidos, solo superado por el Barcelona, aunque nada menos que 10 puntos por detrás.

Atlético: el cuarto enemigo íntimo y una pesadilla copera del Dépor Más información

El encuentro de ida tiene lugar en Riazor el 13 de marzo de 1985. El Deportivo, dirigido por Arsenio Iglesias, forma con Montes; Mauri, Carlos, Joaquín, Cano; José Luis, Moreno, Brizzola; Vicente, Traba y Pancho García. El Atlético, en manos de Luis Aragonés, salta al campo con Pereira; Tomás, Votava, Arteche, Balbino; Julio Prieto, Quique Ramos, Landáburu, Marina; Cabrera y Hugo Sánchez. El leonés Teodoro Valdés Sánchez es el encargado de impartir justicia.

La afluencia a Riazor es lo normal para la época, con alrededor de media entrada, unos 14.000 aficionados. El argentino Luis Mario Cabrera adelanta al Atlético tras un disparo que desvía ligeramente Mauri (m.7), pero antes de la media hora empata su compatriota Carlos Brizzola después de un gran pase en profundidad de Cano que García deja pasar para que el argentino se plante solo ante Pereira y lo bata (m.28). En la segunda parte debuta con el Deportivo el chileno Hermes Navarro. Son sus únicos 30 minutos con la camiseta blanquiazul. “Yo ya sabía que el Deportivo nos iba a crear problemas, están muy bien dirigidos por Arsenio”, afirma Luis Aragonés a la conclusión del encuentro.

El choque de vuelta es casi un mes después, el 3 de abril, en el Calderón. Luis repite once. Arsenio introduce cuatro cambios. Carreras, Álex, Silvi y Alfonso entran por Mauri, Carlos, Vicente y García para formar un once un poco más conservador. Dirige la contienda el andaluz Sebastián Damín Rendón.

ÉRASE UNA VEZ | Arsenio, ¿qué? Más información

Dos tempraneros goles de Cabrera en un minuto (m.5 y 6) hacen saltar por los aires los planes deportivistas. Aunque José Luis recorta distancias (m.15), el Atlético muestra su superioridad con otros dos tantos de Julio Prieto (m.43) y Hugo Sánchez (m.60), de penalti cometido por Montes sobre Quique Ramos. Traba (m.68) marca el 4-2 y Hugo Sánchez, de chilena, firma el 5-2 definitivo (m.83).

El Atlético, por cierto, acaba conquistando aquella Copa del Rey. Después de eliminar al Deportivo se deshace del Sporting de Gijón en cuartos de final (1-2 en El Molinón y 0-0 en el Calderón), del Zaragoza en semifinales (3-0 en Madrid y 3-1 en La Romareda) y del Athletic (2-1), gracias a un doblete del mexicano Hugo Sánchez, en la final.