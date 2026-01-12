Riazor vuelve a citarse con campeones del mundo

Nahuel Molina y Julián Álvarez, jugadores del Atlético, celebran junto a Messi un gol ante Países Bajos en el Mundial 2022 FIFA

La eliminatoria de Copa del Rey entre el Deportivo y el Atlético de Madrid abre la puerta a un reencuentro poco habitual en Riazor, el de un estadio que podría volver a ver de cerca a futbolistas campeones del mundo. El paso del tiempo y las circunstancias deportivas del Dépor han convertido estas visitas en episodios cada vez más aislados, especialmente desde que el equipo abandonó la Primera División en 2018.

El Atlético llega a A Coruña con varios campeones del mundo en su plantilla. Los más recientes son los argentinos Julián Álvarez, Nahuel Molina y Thiago Almada, integrantes del equipo que se proclamó campeón en Catar 2022 como escuderos de un equipo liderado por Leo Messi en el campo y por el exdeportivista Lionel Scaloni en el banquillo. Julián Álvarez y Nahuel Molina tuvieron un papel relevante en aquel Mundial, con especial protagonismo del delantero, autor de varios goles decisivos a lo largo del torneo. A ellos se suma Antoine Griezmann, campeón del mundo con Francia en 2018 y una de las figuras capitales de aquella selección gala, hasta el punto de ser considerado por muchos como el jugador más determinante del Mundial disputado en Rusia.

Eso sí, la presencia de todos ellos sobre el césped de Riazor no está garantizada. El contexto del partido invita a pensar en rotaciones por parte del Atlético tras la eliminación en las semifinales de la Supercopa de España y con compromisos importantes por delante en Liga y competiciones europeas. En ese escenario, parece poco probable que Julián Álvarez sea titular, dado su peso en el once habitual. En cambio, Nahuel Molina, Thiago Almada y Griezmann, que vienen contando con menos minutos en las últimas semanas, sí podrían tener protagonismo o, al menos, participación durante el encuentro. En cualquier caso, el simple hecho de que alguno de ellos pise Riazor ya supone una excepción dentro de la historia reciente del estadio.

Para encontrar la última vez que Riazor vio a campeones del mundo vestirse de corto en un partido oficial hay que remontarse al 29 de abril de 2018. Fue en la jornada 35 de la temporada 2017-18, la última del Deportivo en Primera hasta la fecha. Aquel día, el Barcelona se impuso por 2-4 en un partido marcado por el hat-trick de Leo Messi y por la penosa situación clasificatoria del Dépor, que precisamente descendió a Segunda en esa jornada. Messi aún no era campeón del mundo, pero sí lo eran varios de sus compañeros: Gerard Piqué, Jordi Alba y Sergio Busquets fueron titulares y Andrés Iniesta participó en los minutos finales. Los cuatro habían sido piezas fundamentales en la selección española campeona del mundo en Sudáfrica 2010, con Iniesta como autor del gol decisivo en la final ante Países Bajos.

Sin embargo, ninguno de ellos era campeón vigente en aquel momento. El título mundial en 2018 pertenecía todavía a Alemania, vencedora en Brasil 2014. Ese matiz permite afinar aún más la mirada histórica: el último campeón del mundo vigente que pisó Riazor en partido oficial fue Toni Kroos. El centrocampista alemán lo hizo el 20 de agosto de 2017, en la primera jornada de la temporada 2017-18. Aquel día, el Real Madrid se impuso por 0-3 en A Coruña y Kroos, ya campeón del mundo con Alemania en 2014, fue el autor del tercer gol del encuentro. Desde entonces, Riazor no ha vuelto a recibir a ningún futbolista que ostentase en ese momento el título mundial en un partido oficial.

El matiz Nabil Fekir

No obstante, existe un matiz interesante que conviene recordar. Más recientemente que Kroos, y más incluso que Piqué, Busquets, Alba o Iniesta en términos cronológicos, un campeón del mundo sí pisó Riazor, pero no en un encuentro oficial: Nabil Fekir. El francés, que levantó la Copa del Mundo con Francia en 2018, jugó casi todo el partido del Teresa Herrera del 11 de agosto de 2019. En aquel partido, el Deportivo se impuso al Betis por 1-0 y Fekir jugó 78 minutos. Aunque su papel en la selección gala fue testimonial y no tuvo protagonismo decisivo en Rusia, cumple con las dos condiciones: campeón del mundo y vigente en ese momento. La diferencia crucial es que su visita se produjo en un contexto de pretemporada, con un carácter amistoso.

Ese detalle subraya la rareza de la presencia de campeones del mundo en Riazor. Desde Kroos en agosto de 2017, pasando por los españoles de 2010 que jugaron en 2018, y hasta Fekir en 2019, cada aparición ha sido un hecho aislado. Algo que contrasta con épocas pasadas del Dépor, habituado a jugar contra grandes clubes de España y Europa con vencedores del Mundial en sus filas.

Por eso, la visita del Atlético en esta Copa devuelve a Riazor una dimensión que llevaba años dormida. Además de ser una eliminatoria directa ante uno de los gigantes del fútbol español, es también una posibilidad para que el estadio vuelva a acoger, aunque sea de forma puntual, a jugadores que han conquistado la gloria mundial. De Kroos a Fekir, de los españoles campeones de 2010 a Nahuel Molina, Julián Álvarez, Thiago Almada y Antoine Griezmann. Riazor vuelve a situarse, por unas horas, en el mapa de los escenarios posibles de los campeones del mundo, algo que en la historia reciente del Dépor no ocurre con frecuencia.