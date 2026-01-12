Mi cuenta

Dépor

Pablo Marí deja el Fiorentina y se marcha al Al Hilal

Tercer continente en el que juega el defensa exdeportivista, que se va a la liga de Arabia

Armando Palleiro
Armando Palleiro
12/01/2026 04:10
Marí, durante un entrenamiento con el Dépor
El defensa exdeportivista Pablo Marí, de 32 años, se ha incorporado al Al Hilal, líder de la liga de Arabia Saudí, desde el Fiorentina, según ha anunciado el club árabe este domingo.

Este movimiento refuerza la defensa del cuadro saudí, ya que Kalidou Koulibaly continúa disputando la Copa de África con el combinado de Senegal. Marí ha disputado un total de 16 partidos con la escuadra de Florencia en todas las competiciones.

"El Al Hilal ha firmado un contrato con el defensor español Pablo Marí para que se incorpore al club saudí procedente de la Fiorentina, con un acuerdo de seis meses y opción de ampliarlo un año más", comunicó la entidad.

Después de haber militado en clubes como Nàstic, Girona, Deportivo, NAC Breda, Flamengo o Monza, el zaguero iniciará una nueva andadura en el tercer continente diferente de su carrera deportiva. 

En sus redes sociales, Marí aprovecha para despedirse agradecido del Fiorentina, al tiempo que pone de relieve que llegó el momento de decir adiós al club viola.

