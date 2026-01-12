Mario Soriano, el niño que dejó el Atlético y se reencuentra como un jugador importante de Segunda División

Mario Soriano, con el Atlético frente al Real Madrid en los cuartos de final de la Copa de Campeones de División de Honor Juvenil 2020-21 Atlético de Madrid

"Va a ser un partido muy especial para mí, para la gente y para el equipo. Va a ser algo bonito", confesó Mario Soriano el pasado jueves, un día después de que el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey cruzara al Deportivo y al Atlético de Madrid. Sin duda, el mediapunta de Alcalá de Henares es uno de los nombres propios del reencuentro que blanquiazules y rojiblancos vivirán este martes, ocho años después.

El Joker formó parte de la familia atlética durante trece años, desde cuando recaló en la cantera rojiblanca, con apenas cinco años en 2007, hasta que hizo las maletas en agosto de 2021 rumbo a A Coruña para jugar cedido en el Dépor en Primera RFEF durante la temporada 2021-22.

Un gol en la Copa de Campeones Juvenil en la que el Dépor fue campeón

Apenas dos meses antes de firmar su cesión con el cuadro blanquiazul, Soriano participó con el Atlético en la Copa de Campeones de División de Honor Juvenil 2020-21, en la que el Deportivo se proclamó campeón. Tenía 19 años y no llegó a enfrentarse con sus futuros compañeros, debido a que el cuadro colchonero quedó apeado por el Real Madrid en los cuartos de final, así que no participó en la Final Four que tuvo lugar en Marbella entre el 24 y el 27 de junio. Soriano fue titular en los dos duelos contra el equipo blanco, que finalizaron con un doble 2-1 en favor de los madridistas. Además, firmó la diana de la escuadra colchonera, de penalti, en el choque de vuelta, pero fue insuficiente para evitar la eliminación de los suyos.

En aquel Atlético Juvenil de División de Honor tuvo varios compañeros que compiten en Primera División en la actualidad. Carlos Martín, extremo del club rojiblanco, que la pasada temporada jugó cedido en el Alavés y que en este mercado de invierno ha hecho las maletas rumbo al Rayo Vallecano, también a préstamo, y, sobre todo, Giuliano Simeone, hijo del entrenador colchonero y uno de los pilares del Atleti durante las dos últimas campañas.

Un fijo en el Atlético B y estreno con el primer equipo en la Copa del Rey

Esa misma temporada, la última en la que Soriano vistió la camiseta rojiblanca, iba tan sobrado que prácticamente no jugó con la escuadra juvenil y fue un fijo en el Atlético B, con el que disputó 21 partidos (17 como titular) en la tercera categoría en su último año con la denominación de Segunda B y firmó una diana. En aquel filial coincidió en la medular con el exdeportivista Josep Calavera y tuvo como compañeros de ataque al propio Giuliano Simeone y al delantero del Rayo Vallecano Sergio Camello.

Mario Soriano, durante su etapa en la cantera del Atlético Atlético de Madrid

También ese curso jugó su único partido con el primer equipo rojiblanco. El 16 de enero de 2021, Diego Simeone concedió al joven futbolista los 16 últimos minutos del choque de la segunda ronda de la Copa del Rey frente al Cornellà, en el que los colchoneros cayeron eliminados (1-0) con un gol de Adrián Jiménez en los primeros instantes del encuentro. Soriano sustituyó al portugués João Félix en aquel encuentro.

Fue la última vez que el Atlético de Madrid quedó eliminado en la Copa ante un rival que no fuera de Primera División, ya que el Cornellà competía en la categoría de plata en la última campaña que se denominó como Segunda B.

El Atlético, inmune ante los segundas Más información

Rumbo a A Coruña

Ante la falta de oportunidades en el Atlético, en la temporada 2021-22 se marchó cedido al Deportivo, que estrenaba proyecto, con el técnico Borja Jiménez al frente, tras el fracaso del curso anterior, el primero en el barro, en el que los blanquiazules no solo no pelearon por el ascenso a Segunda, sino que se conformaron con luchar por no perder otra categoría.

La adaptación del Joker al sistema del técnico abulense no fue sencilla. Borja Jiménez apostaba por un 1-4-3-3 en el que a Soriano le costó encontrar un sitio, ya que en la medular formaban Álex Bergantiños, Diego Villares y Juergen Elitim, mientras que arriba actuaban Quiles por el costado derecho, William de Camargo en la izquierda y Miku en punta. El madrileño dio un paso adelante en la segunda mitad, en la que le ganó la partida a De Camargo en la banda zurda. 29 partidos de la liga regular —19 como titular— disputó Soriano, quien marcó tres goles y registró dos asistencias. También jugó de inicio en los dos duelos del playoff de ascenso. En la semifinal contra el Linares (4-0) marcó un tanto y dio un pase de gol y también anotó la diana blanquiazul en la derrota con el Albacete en la final disputada en Riazor (1-2).

Mario Soriano, sobre el partido ante el Atleti: "Estuve trece años y debuté con ellos en Copa, será especial" Más información

Tras su notable rendimiento, el Deportivo adquirió la propiedad del madrileño, cuyo peso en el equipo blanquiazul fue aún mayor a la campaña siguiente. Soriano fue un fijo en las alineaciones de los tres entrenadores que pasaron por el banquillo deportivista, Borja Jiménez, Óscar Cano y Rubén de la Barrera. Participó en 36 de los 38 encuentros de la liga regular (34 como titular) y fue el segundo máximo artillero del Deportivo, junto con Lucas Pérez, con ocho dianas. El pichichi fue Quiles con 16. De la Barrera también le incluyó en el once en los dos duelos de la semifinal del playoff de ascenso, frente al Castellón, que culminó con la eliminación en Castalia. Su aportación en ataque se completó con media docena de pases de gol.

Cesión al Eibar

Tras el segundo fracaso consecutivo del Deportivo en su intento de regresar al fútbol profesional, Soriano tomó la decisión de jugar cedido en el Eibar durante la temporada 2023-24 y, así, estrenarse en Segunda División. El mediapunta demostró no solo tener sitio en la categoría de plata, sino también ser capaz de asumir un rol importante en un equipo que peleó por el ascenso hasta el final, ya que cayó en semifinales del playoff contra el Oviedo.

Soriano fue uno de los pilares de la medular armera, junto al brasileño Matheus Pereira, José Corpas y el exblanquiazul Ager Aketxe. Solo se perdió uno de los 42 partidos de la liga regular y completó los 180 minutos de la semifinal del playoff. El Joker gozó de 40 titularidades en un campeonato que finalizó con tres goles y cuatro asistencias.

Retorno a Riazor para ser importante

Con una experiencia de 3.235 minutos en Segunda División en su mochila, el Joker retornó al Deportivo para erigirse en uno de los futbolistas importantes en la escuadra blanquiazul en la temporada 2024-25, tras el ascenso de los coruñeses al fútbol profesional. Logró su propósito, pero no lo tuvo fácil al principio. En el intento de Imanol Idiakez de alinear juntos a Soriano, Mella, Yeremay y Lucas Pérez, el técnico vasco ubicó al '21' en distintos puestos, en busca de su mejor ubicación. Jugó de mediapunta, de interior izquierdo y en el doble pivote, junto a un mediocentro defensivo, como José Ángel o Mfulu. Sin embargo, el madrileño no terminó de brillar y se cayó del once durante las jornadas sexta, séptima y octava. Recuperó la titularidad en la novena y la mantuvo hasta el final de curso. De hecho, participó en las 42 jornadas de la liga regular, fue titular en 39 y marcó cinco goles decisivos, que sirvieron para sumar el triunfo contra Eibar (1-0), Burgos (0-1), Oviedo (1-2) y Cádiz (1-0), además de un empate frente al Zaragoza en Riazor (1-1). El madrileño completó su aportación ofensiva con cuatro asistencias.

El Joker mantiene sus galones en la campaña actual. De hecho, él y Yeremay son los únicos futbolistas del Deportivo que han sido titulares en las 21 jornadas de la primera vuelta de la temporada 2025-26. Tres goles ha firmado el '21' en tres partidos distintos que finalizaron en victoria. Abrió el camino del triunfo en Granada (1-3), también anotó el primer tanto blanquiazul en el 0-2 en Zaragoza y certificó la segunda diana deportivista en el 3-0 frente a la Cultural Leonesa. Además, ha dado cinco pases de gol a sus compañeros.

Cuatro años y medio después de abandonar el Atlético de Madrid, Mario Soriano se reencontrará con el equipo que le formó como futbolista, convertido en uno de los jugadores importantes de Segunda División, con 106 partidos de experiencia en la categoría de plata, once goles y trece asistencias.