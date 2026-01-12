LA LUPA | Las Palmas 1-1 Deportivo: Muchas respuestas y muy pocas preguntas

Fernando Fernández

Era la tormenta perfecta para caer todavía más bajo. Pero no. El Dépor resistió en su visita al Gran Canaria, del que salió con un Las Palmas 1-1 Deportivo que no le permite romper con su mala dinámica, pero sí apurar un punto a domicilio contra un rival directo.

El resultado no fue malo fuera de contexto, pero se antoja escaso después del tétrico diciembre del equipo herculino. Y más tras tampoco venir apoyado de una mejoría en el juego que sí se vio, de manera evidente, contra el Cádiz.

En un escenario radicalmente opuesto al del primer partido del 2026 por las características del dominante enemigo, el equipo deportivista planteó un encuentro reactivo. A la expectativa. Lógico en cierta manera.

Sin embargo, una cosa es dedicarte a reaccionar con cierta iniciativa y otra muy diferente no proponer casi nada. Porque acabó cayendo en las imprecisiones con balón y la pasividad defensiva para terminar prácticamente a merced del contrario. Sin sufrir demasiado, pero diluido, a la espera de armar alguna jugada suelta para golpear y ganar. Algo que es más difícil cuando te dedicas en exceso a responder a Las Palmas en vez de a hacerle alguna pregunta.

Arriba, pero no mucho

Ante uno de los equipos más combinativos de la categoría, el Dépor sabía que la fase defensiva iba a ser un factor más determinante que nunca. Y aunque Antonio Hidalgo no quiso renunciar a la apuesta por los Cuatro Fantásticos que tan buen resultado le dio en cuanto a fluidez contra el Cádiz, no encontró el equilibrio. Así, a los 51 minutos, acabó apostando por romper el plan inicial y reforzar la medular con José Ángel para intentar sufrir menos.

Pero antes de todo eso, el Deportivo arrancó el encuentro estructurado a nivel defensivo en un 4-4-2 frente al 4-3-3 inicial de Las Palmas. Yeremay y Stoichkov ejercían como puntas encargados de los centrales, Mario Soriano se despegaba de Villares para marcar al mediocentro de la segunda altura y el vilalbés se encargaba de vigilar al centrocampista rival que más elevado partía (casi siempre Viera). Mientras, Luismi Cruz estaba pendiente del lateral Cristian Gutiérrez y Mella, que partió en la izquierda, se emparejaba con el otro lateral, Viti Rozada.

El Dépor, en un bloque alto pasivo y no incomodaba demasiado. Los puntas permiten el pase dentro a propósito, pero con Mario pendiente de Loiodice, nadie sigue a Amatucci, que puede girar y conducir.

El combinado blanquiazul se repartía de este modo las marcas de los futbolistas que participaban en la zona de iniciación de Las Palmas cuando este sacaba la pelota desde atrás. Pero con frecuencia quedaba uno libre: el encargado de bajar a la base o, directamente, incrustarse entre centrales. Ese futbolista era casi siempre el pivote Amatucci, a través del que el conjunto local encontró la primera superioridad para progresar con relativa facilidad.

Porque el Dépor se posicionó en bloque alto, pero no con la intención de ser agresivo, sino de invitar al rival a combinar por dentro para, entonces, sí intentar robar.

O recupero, o me hundo

Logró recuperar una vez el Deportivo a partir de esa falsa pasividad que quería provocar pases interiores para ser agresivo y contragolpear. Fue en el minuto 10, al aprovechar una conexión en la zona deseada entre Loiodice y Amatucci. Villares, situado en intermedias entre el transalpino y Viera, apareció para recuperar e iniciar una transición que acabó con el primer remate claro de Yeremay, que se fue rozando el palo.

El plan de orientar a Las Palmas a jugar dentro. El Deportivo permite el primer pase al pasillo central y entonces activa en el acoso.Villares, entre Amatucci y Viera, recupera y contragolpea

El Dépor avisaba a su rival, que a partir de ahí pareció entender la lección y empezó a fabricar superioridades numéricas desde su primera línea. Dándole amplitud a los centrales Sergio Barcia y Mika Mármol, logró progresar a base de conducciones que dejaban atrás a Yeremay y a Stoichkov y ante las que no 'saltaba' ningún compañero más. Con Mella pendiente de Viti y Luismi de Gutiérrez, tampoco los mediocentros abandonaban su zona. Si no puedo robar alto o anticipar desde atrás, me protejo.

Sin embargo, esa pauta provocaba que el Deportivo acabase hundido. Resguardado, defendiendo casi siempre con una línea de cinco que no le otorgaba seguridad en el área y con una línea de tres por delante insuficiente para imponer un campo minado. Todo quedaba a la espera de poder estirarse en un contragolpe conectando con Stoichkov o Yeremay, como sucedió puntualmente. Era eso o salir desde atrás con balón, en ataques estáticos que fueron infructuosos.

La clara pasividad del Dépor. Mármol sale en conducción tras generar superioridad y nadie le 'salta'. Todos repliegan, incluido Mella, que solo tiene ojos para Gutiérrez. Un contragolpe que no es tal

De esta manera, poco a poco, Las Palmas empezó a asentarse en campo contrario. A juntarse en torno a su perfil izquierdo. A incomodar a partir de su movilidad y asociaciones cortas. Al lateral Gutiérrez y al extremo Fuster se les unía Viera para convertir su igualdad numérica contra Luismi, Villares y Alti en constantes superioridades desde lo cualtitativo, lo socio-afectivo y lo posicional.

Con el resto de centrocampistas amarillos y el móvil Jesé orbitando a su alrededor, Las Palmas logró fabricar la ocasión al palo, la jugada del penalti y alguna acción más. El Deportivo no le incomodaba, solo perseguía sombras.

Las Palmas, juntándose en la derecha. Hay muchas referencias, pero el Dépor está pasivo. Pejiño recibe solo en la frontal y encuentra a Jesé gracias al corte de Viera. La acción será penalti

Parche y superioridad

El agujero por el perfil diestro era tan evidente que cuando aún no habían transcurrido ni seis minutos del segundo acto, Hidalgo llamó a un José Ángel que no llevaba ni 120 segundos calentando para darle entrada y acabar con el sufrimiento del equipo. Lo consiguió inicialmente, pues Mella se fue al sector derecho para pasar a emparejarse con Gutiérrez, Mario pasó a la izquierda y el recién entrado se juntó con Villares por dentro.

Así, el vilalbés ya tenía más libertad para caer al perfil diestro sin abandonar a su suerte a un Mario que es una debilidad defensiva en la frontal del área propia. El Deportivo logró frenar la dinámica de Las Palmas también en parte al bajón de Jesé y Viera, que acabaron sustituidos en un doble cambio con el que Luis García recuperó el pulso del partido al comenzar a fabricar superioridades numéricas en el carril central.

La entrada de Gil ayudó a generar un 4 contra los 2 medios del Dépor. La presión era mala y con Pedrola y Ale fijando, Las Palmas encontraba la espalda de Villares y Jurado, aunque Comas 'saltase'

Con el punta Ale García y el extremo Pedrola estirando, situó a Amatucci y Loiodice a una altura más retrasada y les acercó, por delante, a Manu Fuster y a Iván Gil. Zaka y Yere no se encargaban de los medios, el equipo quería ir hacia delantero no iba de verdad y todo quedaba para Villares y Jurado, incapaces de abarcar tanto. Comas tenía que 'saltar' muy lejos para hacer menos evidente esa superioridad. Y aunque Las Palmas logró progresar hasta el último tercio, el Deportivo consiguió subsistir.

Sin conexiones

En ese tramo final del encuentro, el equipo deportivista abrazó de manera evidente el juego directo. A falta de ideas, paciencia y atrevimiento para tejer desde la asociación, Antonio Hidalgo acabó apostando por juntar a Zakaria y a Mulattieri y saltarse el centro del campo.

Aunque, en realidad, lo de no conectar pases era algo que ya estaba sucediendo desde el inicio del partido. El Dépor apenas tuvo momentos de pausa. Bien porque no lograba sortear la presión de Las Palmas, bien porque cuando se asentaba, acababa precipitándose. Tomando malas decisiones, acelerando cuando no tocaba y cayendo en imprecisiones. Prácticamente la única vez que no lo hizo, llegó la ocasión en forma de envío vertical de Jurado al apoyo de Yere y pase al espacio para generarle un mano a mano a Stoichkov.

La acción que acaba en el mano a mano de Stoichkov, gracias a la capacidad del Dépor para tener paciencia, reiniciar y estirar a Las Palmas. Amatucci 'salta' lejos y Yere acude al espacio libre

Esa situación llegó gracias a que el Deportivo tuvo paciencia para estirar de verdad al rival. Para desordenarlo. Algo que intentó de manera constante. Y es que frente a un contrario que prioriza viajar junto en ataque y en defensa, Hidalgo entendió que la mejor forma de hacer daño al contrario era alargar mucho a su bloque y, por tanto, provocar que el contrario también se separase.

Sin embargo, apenas lo consiguió. Tan solo en la acciones que acabaron en los remates de Stoichkov en la segunda mitad -uno anulado por el fuera de juego de Quagliata- y en salidas por la derecha en el primer tiempo, en las que Luismi Cruz aparecía dentro para arrastrar a Gutiérrez y generarle aclarados a Villares.

La mejor vía de salida del Dépor en el primer tiempo fue por la derecha, con los movimientos complementarios de Villares y Luismi Cruz. El andaluz venía y el vilalbés atacaba el espacio generado

El capitán del Deportivo apenas se implicaba en la salida y era quien se encargaba de estirar por la derecha. En la izquierda, ese papel era principalmente para David Mella, que se ubicaba en ese sector para que Yeremay pudiese ejercer 'de Mario Soriano' actuando como mediapunta, a espaldas del centro del campo local.

Si el objetivo era que el canario recibiese en ese sector, el Dépor apenas lo consiguió. Porque aunque Mario acudía de manera constante a la base -bien estando directamente, bien apareciendo para llevarse consigo a su marca-, el madrileño no tenía socios. No ayudaba el diestro Noubi, muy incómodo en ese perfil izquierdo con tomas de decisiones erráticas y ejecuciones peores.

Así, las distancias eran gigantescas para conectar en corto y los balones directos sobre la última línea resultaban, casi siempre, en un duelo perdido que tampoco se convertía en ganado en el segundo balón por esas mismas distancias. Bastante tenía el Deportivo con responder a las preguntas del rival.