La efímera aventura de Álvaro Arbeloa en el Deportivo

Arbeloa, junto a Iago Iglesias, en la presentación de la camiseta del centenario Archivo DXT

Álvaro Arbeloa ya es nuevo entrenador del primer equipo del Real Madrid. El exfutbolista, que dirigía al Castilla desde el pasado verano, culmina así su ascenso en la 'casa merengue' y sustituye a su excompañero Xabi Alonso, destituido ante los malos resultados y las pobres sensaciones que dejaba el equipo.

Será la primera gran oportunidad de Arbeloa en los banquillos, que asume el cargo como titular del banco del equipo matriz cinco años después de incorporarse como entrenador en la cantera madridista.

Ahí, en La Fábrica, también se había forjado como futbolista el salmantino, que después de debutar con el primer equipo, pero no consolidarse en él, decidió coger las maletas en el verano del 2006. ¿Su destino? El Deportivo.

"Estoy muy agradecido al Madrid, pero quiero jugar en Primera", declaraba tras cerrarse su fichaje un defensa que, en aquel momento, jugaba principalmente como central.

Joaquín Caparrós veía en él un futbolista de presente pero con potencial por desarrollar. Y no dudó en convencer al futbolista de, por entonces, 23 años para que fichase por un Dépor que pagó 1,3 millones por hacerse con sus servicios. "Ha sido muy importante que confíe en mí", reconoció el canterano blanco sobre su futuro entrenador.

El técnico andaluz lo convirtió desde el principio de la temporada en un fijo en sus alineaciones. Pero no como central, sino como lateral derecho, un puesto para el que le veía más condiciones por sus capacidades físicas. No le faltó ojo al preparador del Dépor por aquel entonces, ya que a Arbeloa no le pesó la dura competencia que existía en ese carril diestro de la defensa, en el que ya estaban Manuel Pablo y un Antonio Barragán que también había llegado ese verano, en su caso procedente del Liverpool.

Una venta obligada

Precisamente fue el Liverpool de Rafa Benítez quien se fijó en el futbolista de Salamanca al poco de comenzar a destacar con el Dépor. Tanto que en el mercado de invierno, cuando Álvaro apenas acumulaba medio año defendiendo el blanquiazul, decidió apostar por él pagando algo más de 4 millones de euros.

Era una oportunidad para Arbeloa, pero también para el Deportivo, que en ese enero de 2007 debía vender sí o sí para hacer frente a las mensualidades adeudadas a la plantilla y a un pago al Alavés de uno de los plazos del traspaso de Rodolfo Bodipo.

Coloccini y Duscher estuvieron en las quinielas de salida, pero finalmente la interesante propuesta que llegó desde Anfield acabó resultando satisfactoria para todas las partes.

Arbeloa, marcando a Diego Tristán en un Mallorca-Dépor Archivo DXT

De esta forma, el conjunto herculino se embolsó unos 3 millones que sirvieron para aliviar sus maltrechas arcas por un futbolista que había llegado unos meses antes y dejó un historial de 21 partidos disputados, 19 de ellos completos, con 6 victorias, 8 empates y 7 derrotas.

Por su parte, Arbeloa fichó por un club que proyectó su dimensión como futbolista. Con los 'Reds' debutó en Champions League y con la selección española en marzo del 2008, meses antes de acudir a la Eurocopa.

En Austria y Suiza levantó el título y también ganó el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012, esta última como titular indiscutible. Por aquel entonces, el defensa ya jugaba de nuevo para el Real Madrid, con el que disputó siete temporadas. Después de jugar unos partidos en el West Ham en 2016, colgó las botas.