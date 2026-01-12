Mi cuenta

Diario de Ferrol

Dépor

El exblanquiazul Luis Fernández se retira a los 32 años

El último club en el que había jugado fue el Arenteiro

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
12/01/2026 17:21
El delantero Luis Fernández, ex entre otros del Deportivo, anunció su retirada del fútbol a los 32 años, por medio de una publicación en su cuenta personal de Instagram. Un vídeo con sus goles junto a un escueto mensaje en letras mayúsculas "GRACIAS FÚTBOL". Acompañando el vídeo, con imágenes de su etapa en el Dépor y su paso por otros equipos, además de sus inicios en el fútbol, se podía ver un mensaje en inglés y una locución en off que decía: "Todo empezó con un balón y un sueño que parecía imposible. Hubo goles que grité con el alma y silencios que me enseñaron a ser más fuerte. No siempre fue fácil, pero siempre fue real. Este deporte me dio más de lo que jamás imaginé: personas, experiencias, valores... Recuerdos que vivirán para siempre". 

El delantero burelense estaba sin equipo desde el pasado verano, cuando finalizó su vinculación con el Arenteiro, club al que llegó como primer refuerzo del mercado de invierno. Con el equipo de Primera Federación disputó solo 162 minutos ligueros, en los que no vio puerta. 

El ariete, que había llegado al Deportivo procedente del Ural, dio el salto al primer equipo en la 2013-14, después de sumar unos registros goleadores en el Fabril cercanos a la treintena y participó en el ascenso a Primera de la mano de Fernando Vázquez, en una campaña en la que marcó cinco goles. Las lesiones, sobre todo una serie de dolencias rodilla, lastraron su carrera. Pasó en Segunda por el Lugo, Huesca, Alcorcón y UCAM Murcia y vivió una segunda etapa en el filial blanquiazul en la campaña 2017-18. 

También probó suerte en el extranjero, militando en la Superliga helena en las filas del Asteras Tripolis y en el Wisla de Cracovia y el Lechia Gdansk polacos. Asimismo, tuvo un efímero paso por el Khor Fakkan de los Emiratos Árabes Unidos en 2021. 

