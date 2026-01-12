Mi cuenta

Diario de Ferrol

El Dépor ya conoce el horario de la visita a la Cultural Leonesa

El equipo blanquiazul jugará en el Reino de León el sábado 31 de enero a las 18.30 horas y el partido será retransmitido por la TVG

Eder Pereira
Eder Pereira
12/01/2026 12:30
Bicho, canterano del Dépor y actual jugador de la Cultural Leonesa, durante el partido de la primera vuelta en Riazor
Bicho, canterano del Dépor y actual jugador de la Cultural Leonesa, durante el partido de la primera vuelta en Riazor
Germán Barreiros
El Deportivo ya conoce la fecha y el horario de su visita a la Cultural y Deportiva Leonesa, en partido correspondiente a la jornada 24 de Segunda División. El equipo blanquiazul jugará en el Reino de León el próximo sábado 31 de enero a las 18.30 horas.

El partido será retransmitido en directo por el canal de LaLiga Hypermotion en Movistar+, como es habitual, pero además también se podrá seguir por la TVG, Gol, Ten y el canal de YouTube Cayo.

Riki Rodríguez, con el Albacete

El Dépor ata a Riki a partir de junio y presiona al Albacete para que lo venda ya ahora

Por lo tanto, el equipo blanquiazul finalizará la serie de partidos a las 21.00 horas que comenzará mañana martes con la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey ante el Atletico de Madrid en Riazor. 

Posteriormente, el Dépor encadenará la visita al Almería, programada para el sábado 17 a las 21.00 horas, y el encuentro en Riazor frente al Racing de Santander, fijado para el domingo 25 también a las 21.00 horas

