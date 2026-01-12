El partido del Deportivo-Atlético ha sido declarado de alto riesgo por la Comisión Nacional Antiviolencia, dependiente del Ministerio del Interior. El encuentro de los octavos de final de la Copa del Rey que se disputa este martes a las 21.00 horas tendrá un dispositivo policial especial, que se dará a conocer tras la celebración este martes 13 de enero de la junta de seguridad.

La relación entre los aficionados ultras de ambos equipos era mala, pero fue a peor tras el asesinato del seguidor deportivista Jimmy, el pasado 30 de noviembre de 2014 en los aledaños del entonces conocido como Vicente Calderón. Unos hechos por los que están procesados tres aficionados colchoneros. El Atlético no pisaba Riazor, desde la temporada 2017-18, la última en Primera del conjunto herculino.

La Subdelegación del Gobierno en Galicia ha decidido ser cauta desde que se produjesen graves altercados cerca de Riazor en la previa del encuentro ante el Málaga, cuando se destrozó un local de hostelería. Ya declaró de alto riesgo el partido ante el Racing e incrementó el número de cuerpos de seguridad en las calles en este tipo de partidos para garantizar la protección de todos los aficionados y salvaguardar la integridad de todos los asistentes a los partidos en las horas previas y posteriores de los partidos.