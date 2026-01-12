Mi cuenta

Diario de Ferrol

Dépor

El Dépor ata a Riki a partir de junio y presiona al Albacete para que lo venda ya ahora

El centrocampista, que finaliza su contrato a final de temporada con el club manchego, ha llegado a un acuerdo con la entidad blanquiazul

Eder Pereira
Eder Pereira
12/01/2026 10:02
Riki Rodríguez, con el Albacete
Riki Rodríguez, con el Albacete
Albacete Balompié
El Dépor se asegura a Riki Rodríguez. El centrocampista queda liberado de su contrato con el Albacete a finales de junio, así que desde el pasado 1 de enero ya podía firmar con quien quisiera, y el equipo blanquiazul no ha perdido el tiempo. Ya hay acuerdo para varias temporadas, según ha adelantado La Voz de Galicia. La dirección deportiva coruñesa lleva tiempo en busca de un ‘8’ y Riki (Oviedo, 1997) encaja en el perfil. Llegará sí o sí a A Coruña. La única duda es si será en enero o habrá que aguardar hasta verano.

El jugador asturiano ya ha informado de su acuerdo con el Deportivo a su club actual, donde es capitán y titular fijo esta temporada desde que aterrizó en el Carlos Belmonte. Riki llegó al Albacete desde el Burgos en enero de 2022. En aquel entonces dirigido por el coruñés Rubén De la Barrera, el centrocampista fue integrante de aquel equipo que logró el ascenso a Segunda precisamente en Riazor, en la final de ascenso contra el Deportivo.

Una ficha libre y un mes por delante para poner la guinda al enero del Deportivo

El Deportivo está dispuesto a hacer un esfuerzo económico razonable para acelerar su incorporación, pero no entra en los planes del club coruñés tensar la situación con el Albacete, que tiene ahora la pelota en su tejado para decidir si deja salir a Riki en este mercado de invierno o le insta a finalizar su contrato íntegramente.

El Deportivo se ha movido rápido en este mercado de invierno. Fernando Soriano cerró las incorporaciones del portero Álvaro Ferllo, procedente del Sevilla, y Adri Altimira, del Villarreal, antes incluso de que se abriera la ventana de fichajes. Y ahora ya tiene atado a un viejo anhelo de la dirección deportiva como Riki, aunque Soriano no se quiso mojar demasiado en su última comparecencia pública, hace menos de una semana: “Como dices, Riki termina contrato al final de esta temporada y ya se puede hacer frente a una negociación de cara a la temporada que viene. Es una situación de un jugador que, por supuesto, analizamos. Como la de otros muchos”.

