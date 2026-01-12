Antonio Hidalgo, en el banquillo de Riazor en el inicio del Dépor-Cádiz Patricia G. Fraga

El técnico del Deportivo, Antonio Hidalgo, compareció este lunes en la sala de prensa del Dépor Training Center de Abegondo en la previa del partido de octavos de final de Copa del Rey que medirá este martes a las 21.00 horas a los blanquiazules con el Atlético de Madrid.

Valoración del partido. "Es un partido bonito, nos hemos ganado el derecho a vivirlo con nuestra gente. Un equipo que ha hecho un trabajo increíble, hay que darle la importancia que tiene, pero lo más importante es la liga. Hemos tenido poco tiempo para preparar el partido y poco descanso, a ver como llegan los chicos y a partir de ahí decidir el mejor once"

Once del Atleti. "No lo sé, eso deberías preguntárselo a ellos. Es una evidencia que todos quieren jugar, es un gran rival, pero lo primordial es la liga. Lo vamos a preparar con la misma entereza, como las otras eliminatorias. Invito a todo el mundo a que venga y empuje con nosotros, pasaremos momentos delicados durante el partido, pero trataremos de hacer daño al equipo. Se les ve en las caras que todos quieren jugar".

Germán y diez más. "Mañana va a jugar Germán".

Gestión de la portería. "Es cierto que podía hablar más con Germán tras una decisión difícil. Ya expliqué lo que supone Germán como profesional. Hay que tomar decisiones, he apostado por Álvaro y en Copa en ese lugar estará Germán. Eric (Puerto) ha hecho una gran Copa, ha rendido a un gran nivel. A veces que hay que justificar situaciones desagradables, pero hay que ir de frente".

Bil y Noé. "Entrenaron con nosotros y la idea es que estén".

Once en función también del descanso. "Tenemos que ver cómo llegamos de descanso. Hay jugadores con molestias, a ver cómo llegan los que vienen de lesión y veremos qué rendimiento nos pueden dar y mañana tendremos más certezas después del entrenamiento".

Enfermería. "Cristian entrenó con normalidad después de que un proceso vírico lo dejase KO el viernes. Escudero creemos que puede empezar a estar con el grupo y a tener minutos. Tenemos que ver la situación con Ximo, es diferente, esa lesión necesita confianza y cuando la sienta podremos arriesgar un poco más".

Menos descanso que el rival y formato. "Eso ya lo hablamos en su día. Si el Atlético hubiese ganado y jugado la final tendría un día menos de descanso. El calendario está como está y hay que darle una vuelta a esas situaciones".

Atlético de Madrid. "Lo más destacable del Atlético es el trabajo de su entrenador en todo el tiempo que lleva en el banquillo, desde este lugar entiendo lo que eso implica. También el rendimiento que le saca a su plantilla. Cualquier jugador que salga es de primer nivel mundial y habrá que estar atento a esas situaciones. En función de a qué futbolista ponen, cambia un poco. Es un equipo que nos va a estresar mucho, habrá que pasar fases con balón y tratar de hacerles daño y buscarle sus debilidades".

Planteamiento. "Veremos las situaciones que más nos interesan y los jugadores de inicio y ver cómo nos recuperamos del esfuerzo y qué jugadores nos pueden dar más energía. Trataremos de buscar las debilidades del rival y que sus fortalezas no salgan a relucir".

Gragera. "Tenemos posiciones en las que hay mucho volumen de jugadores, ahí pueden jugar Villares, José Ángel, Patiño... Hay gente para esa posición. Buscaremos la mejor combinación para el partido".

Riki. "Sobre jugadores que no están con nosotros y no son nuestros, no quiero hablar demasiado. Conocemos a Riki".

Destitución de Xabi Alonso. "Xabi Alonso tiene todo mi apoyo, igual que él otros compañeros. Son situaciones que no puedo entrar demasiado a valorar porque las desconozco. La vida del entrenador es complicada, al final toas decisiones anticipándote a lo que puede pasar, seguramente después es todo más sencillo. Es una vida complicada, estresante, pero nadie nos pone una pistola en el pecho para ejercerla. Muy de carga mental, pero también muy bonita y gratificante.