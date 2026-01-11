Tan cerca y tan lejos: el milimétrico fuera de juego de Quagliata que evitó el triunfo del Deportivo en Las Palmas

Imagen del fuera de juego de Quagliata en el Las Palmas-Deportivo

Se marchó el Deportivo del estadio Gran Canaria con la quinta jornada sin poder ganar. El equipo blanquiazul estuvo cerca de hacerlo y no solo por adelantarse gracias al tanto de Villares. Tampoco por el claro mano a mano que falló Stoichkov. El propio delantero andaluz había marcado unos minutos antes, pero a instancias de su asistente, el árbitro anuló el gol por fuera de juego de Quagliata. Un fuera de juego milimétrico.

Es el año de la vuelta de Amaia a La Oreja de Van Gogh, a los que podremos ver en el Coliseum el próximo septiembre, pero 2026 en A Coruña ha arrancado sin que se hable de otra cosa que no sea La Oreja de Quagliata. Tan cerca y a la vez estuvo tan lejos el lateral italiano de encontrarse en situación legal para asistir a Stoichkov.

No fue necesaria la intervención del VAR. O, mejor dicho, el videoarbitraje no tuvo que corregir la decisión tomada sobre el césped. Simplemente para confirmar la gran vista del juez de línea, que anuló el tanto en el momento que el futbolista blanquiazul marcó.

Eso sí, la imagen facilitada desde la sala VOR no dejó indiferente a ningún aficionado deportivista, que ha hecho viral la captura entre la última hora del sábado y durante todo el domingo. En ella se ve el brazo de Quagliata claramente adelantado, pero eso no es lo que invalida la acción. Para que una posición sea ilegal, tiene que estar adelantada una parte del cuerpo con la que se pueda marcar gol y, por supuesto, el brazo no es una de ellas. El problema está unos centímetros más arriba, precisamente a la altura del hombro de Mika Mármol. Ahí sobresale una parte de la cabeza del lateral italiano, al que le sobraron unos centímetros de su oreja para sumar la asistencia y, quizá, ser protagonista del regreso del Dépor a la senda del triunfo.