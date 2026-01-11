Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Nelson Oliveira no cambia: clave para ganar la Copa de la Liga en Portugal y expulsado por liarla con la grada

El que fuera delantero del Deportivo capitanea ahora al Vitoria de Guimaraes y fue protagonista de la final ante el Sporting Braga.

Esther Durán
11/01/2026 10:57
Nelson Oliveira manda callar a Riazor durante un partido con el Deportivo
Nelson Oliveira manda callar a Riazor durante un partido con el Deportivo
ARCHIVO DXT
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

Han pasado doce años y ahora tiene 34, pero Nelson Oliveira demostró este fin de semana que hay cosas que nunca cambian. Como si de aquella noche de 2013 en Riazor se tratase, el que fuera delantero del Deportivo no pudo evitar liarla en un triunfo de su equipo. Aunque en esta ocasión el final fue mucho más feliz y seguro que él mismo piensa que la ocasión lo merecía.

El delantero portugués, gran promesa en su día cuando llegó a A Coruña, ha tenido una carrera lejos de las luces esperadas, pero vive actualmente uno de sus mejores momentos capitaneando al Vitoria de Guimaraes del también exdeportivista Lebedenko. Y hoy 'Os conquistadores' están de celebración después de levantar la Copa de la Liga, en la que se impusieron al Sporting Braga por 2-1.

Nelson Olivdeira con la camiseta del Vitoria de Guimaraes

Nélson Oliveira provoca banco do Sp. Braga e vira-se para os adeptos colocando as mãos nas orelhas

Más información

En los minutos finales y ya desde la banda tras ser sustituido, Oliveira se encaró primero con el banquillo rival y después con la grada, en una escena similar a la que ocurrió en el estadio herculino, solo que en esta ocasión con la mano en las orejas en lugar de en la boca y, un detalle importante, dirigiéndose a la afición rival y no a la propia.

"Hay muchos profetas que hablan de fútbol, pero entienden poco y ni siquiera saben por qué bota el balón. La diferencia con el Sporting Braga se demostró aquí mismo, en el campo. Todo lo que dijeron esos expertos, ahora lo están comiendo". Así de contundente fue el atacante, que dejó claro que su reacción no fue fruto de un calentón.

Oliveira también tuvo tiempo para valorar el triunfo y la diferencia que supone ganar títulos con un equipo grande como el Benfica, o lo que ha vivido este fin de semana: "Con todo el respeto al Benfica, el club que me formó y donde pasé 10 años, pero la emoción que este título tiene para el club y la ciudad... es incomparable. Es indescriptible. La alegría que veo en la afición, la sensación es diferente. Esta gente vive al 500% para el club, en las buenas y en las malas. Se lo merecían hace mucho tiempo; es una afición digna de un gran club, y como un gran club, tenemos que estar en Europa, ganar copas, hacerlo de forma consecutiva. Para jugar en este club se necesita personalidad y un alma enorme".

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Jugada del partido disputado en el pabellón Valle Inclán entre el Oleiros y el Ciudad de A Coruña

El Ciudad de A Coruña se lleva el derbi de Primera en Oleiros (0-3)
María Varela
Stoichkov persigue la pelota en el Las Palmas-Deportivo

El Deportivo alcanza el ecuador en el objetivo, pero continúa a medio hacer
Jorge Lema
Jorge Otero, extremo del Montañeros

Previas | El Monta recibe al Boiro y el Silva visita al Noia
Santi Mendoza
En su último partido como local, el Bergan derrotó al Sámano

Previa | El Bergan defiende su plaza de playoff ante uno de los múltiples aspirantes
Santi Mendoza