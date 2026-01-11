Las tres claves de Noé López del Las Palmas-Dépor

Mulattieri durante el partido ante Las Palmas Fernando Fernández

Estas son las claves del técnico Noé López, tras el empate del Deportivo ante Las Palmas (1-1).

Gran parada de Álvaro

El portero del Dépor atajó una pena máxima para mí dudosa y a la vez infantil de Arnau. Una parada que salvó al equipo coruñés. El Dépor tuvo dos ocasiones claras de Yeremay, aunque el que marcó fue Villares. Las Palmas estuvo más agresivo y jugando casi siempre en el campo herculino.

La entrada de José Ángel

Hidalgo decidió en el minuto 56 sustituir a Luismi Cruz dando entrada a Jose Ángel. El Dépor mejoró la estructura para lo que estaba demandando la movilidad de Las Palmas a espaldas de Mario Soriano, dando la sensación de estar más cómodo en fase defensiva.

Un punto, pese a estar a merced

El Dépor saca un empate en un partido que aunque dispuso de ocasiones claras, sobre todo una de Stoichkov en la segunda parte, estuvo en gran parte del partido a merced de un equipo insular que dominó más. Dos puntos de los últimos 15, pero sumando en un campo complicado.