Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Las tres claves de Noé López del Las Palmas-Dépor

El técnico analiza el reparto de puntos en el estadio Gran Canaria

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
11/01/2026 03:17
Mulattieri durante el partido ante Las Palmas
Mulattieri durante el partido ante Las Palmas
Fernando Fernández
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

Estas son las claves del técnico Noé López, tras el empate del Deportivo ante Las Palmas (1-1). 

Gran parada de Álvaro

El portero del Dépor atajó una pena máxima para mí dudosa y a la vez infantil de Arnau. Una parada que salvó al equipo coruñés. El Dépor tuvo dos ocasiones claras de Yeremay, aunque el que marcó fue Villares. Las Palmas estuvo más agresivo y jugando casi siempre en el campo herculino.

La entrada de José Ángel 

Hidalgo decidió en el minuto 56 sustituir a Luismi Cruz dando entrada a Jose Ángel. El Dépor mejoró la estructura para lo que estaba demandando la movilidad de Las Palmas a espaldas de Mario Soriano, dando la sensación de estar más cómodo en fase defensiva.

Antonio Hidalgo, en el estadio de Gran Canaria

Hidalgo y los pitos a Yeremay: "En A Coruña lo queremos muchísimo, si en otros sitios no lo quieren tanto, no pasa nada"

Más información

Un punto, pese a estar a merced 

El Dépor saca un empate en un partido que aunque dispuso de ocasiones claras, sobre todo una de Stoichkov en la segunda parte, estuvo en gran parte del partido a merced de un equipo insular que dominó más. Dos puntos de los últimos 15, pero sumando en un campo complicado.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Jorge Otero, extremo del Montañeros

Previas | El Monta recibe al Boiro y el Silva visita al Noia
Santi Mendoza
En su último partido como local, el Bergan derrotó al Sámano

Previa | El Bergan defiende su plaza de playoff ante uno de los múltiples aspirantes
Santi Mendoza
Nico Balbás, persiguiendo el balón

El Deportivo busca el premio doble en el derbi juvenil ante el Celta en Abegondo
Xurxo Gómez
Noubi, empujado en el área por Mika Mármol

Balón al área del Deportivo, peligro casi seguro
Xurxo Gómez