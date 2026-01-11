Mi cuenta

El Deportivo alcanza el ecuador en el objetivo, pero continúa a medio hacer

El cuadro herculino cerrará la primera vuelta en playoff mientras busca respuesta a demasiadas preguntas sobre qué equipo quiere ser lo que resta de temporada

Jorge Lema
Jorge Lema
11/01/2026 11:46
Stoichkov persigue la pelota en el Las Palmas-Deportivo
Stoichkov persigue la pelota en el Las Palmas-Deportivo
FERNANDO FERNÁNDEZ
“Es el primer paso para acabar entre los seis primeros, que es el objetivo”. Estas fueron algunas de las primeras palabras que Antonio Hidalgo pronunció después de su estreno oficial como entrenador del Deportivo en la sala de prensa de Los Cármenes. Y cuando el equipo blanquiazul acaba de alcanzar el ecuador de la ‘Hypertensiones’, no se puede acusar al técnico catalán de ir con retraso en la entrega de los deberes. Eso sí, no ha concedido ni un milímetro de más.

El punto sumado ante Las Palmas, el segundo de los últimos quince, le servirá para llegar al final de la primera vuelta en puestos de playoff. Esta condición puede ser suficiente para que muchos vean el vaso medio lleno. Tienen sus argumentos. Pero al mismo tiempo, el equipo deja un puñado de dudas en cada altura del campo y, sobre todo, la sensación ya no solo de haber sido incapaz de evolucionar en su juego, sino de incluso recorrer el camino inverso. Después de 21 jornadas sumido en una vertiginosa montaña rusa, el cuadro coruñés afronta la cara B del curso con el objetivo de dar respuesta a gran cantidad de preguntas y, sobre todo, superar el reto de poder derrotar de una vez por todas a alguno de sus ‘iguales’. Hasta el momento, en los enfrentamientos directos contra equipos de playoff, cuando ha sido mejor no le ha dado para ganar y cuando ha sido peor ha acabado perdiendo. Todo para llegar a mitad de camino todavía a medio hacer y con la esperanza de poder alcanzar el punto de cocción óptimo cuando llegue la primavera.

Una defensa agrietada

Algunas de las incógnitas que Hidalgo está teniendo problemas para despejar se habían identificado en la ecuación ya desde verano. La defensa entra en este apartado. La dirección deportiva apostó por una remodelación total en la línea de cobertura invirtiendo en futuro, a la espera de que los jovencísimos Barcia, Noubi y Comas fueran ya hoy los centrales en los que prometían convertirse mañana. La muestra es suficientemente importante como para poder decir que los tres se están quedando cortos. Como sucedió en Gran Canaria, y no es la primera vez, el equipo está teniendo muchísimas dificultades para defender el área por falta de contundencia y carácter, hasta el punto de que el técnico ha apostado en no pocas ocasiones por tener a solo uno de los tres sobre el césped.

La llegada de Altimira y la recuperación de Ximo Navarro pueden tapar algunas carencias, pero la cobertura sigue dependiendo de la fiabilidad de un Miguel Loureiro que ha rendido a un nivel notable, pero que ni es infalible en lo cuantitativo -aunque lo parezca después de haberlo jugado todo hasta su sanción-, ni tampoco en lo cualitativo cuando desde el centro de la zaga le toca comandar la defensa del área.

Noubi, empujado en el área por Mika Mármol

Balón al área del Deportivo, peligro casi seguro

Más información

Todo esto se traduce en cinco jornadas consecutivas encajando gol y la sensación de que el Deportivo, que todavía está en la parte alta de equipos que menos tantos reciben, vive constantemente al borde del abismo exigiéndole milagros a sus porteros cada semana. En Las Palmas Ferllo detuvo un penalti y un mano a mano claro.

Sin brújula en la medular

Tampoco ha encontrado hasta el momento Antonio Hidalgo una idea clara para su centro del campo. Por ahí han pasado Gragera y José Ángel, los que se suponía eran aspirantes a anclas y que hoy no pasan de recursos, y siguen ahora el sempiterno Villares y un Mario Soriano que se presenta como el único futbolista blanquiazul que sabe qué hacer con la pelota y, no menos importante, carece de miedo para tenerla. Ni Rubén López ni Charlie Patiño, las dos coartadas del club para no firmar otro centrocampista en verano, algo que se extiende de momento al invierno, han demostrado ser soluciones sólidas. Ni por la confianza que hasta el momento le ha dado el entrenador, ni por su puesta en escena cuando han tenido que responder sobre el verde.

Antonio Hidalgo, dando indicaciones en el Deportivo-Mallorca

Los "porsiacasos" de Hidalgo: la lección del técnico a Barcia y al resto de la plantilla del Dépor

Más información

Esto provoca que el Deportivo sea un equipo incapaz de llevar el peso de los encuentros sea quien sea el rival. Todos los equipos de la liga presionan bien si quien tiene la pelota es el cuadro herculino, que empezó 2026 con un giro hacia la redonda frente al Cádiz, pero frente a Las Palmas firmó los peores datos de posesión del curso. Un grupo con Yeremay, Luismi Cruz, Mella, Mario Soriano y Stoichkov solo fue capaz de dar 58 pases en campo rival. Es un dato difícil de digerir.

Ataque sin certezas

Y claro que es difícil marcar cuando la construcción falla, pero probablemente ninguno de los atacantes del Dépor tengan motivos para quejarse porque tampoco están siendo parte de la solución. Yeremay es el que ejemplifica la pobre aportación de los futbolistas más ofensivos del equipo en esta primera vuelta. Ha marcado goles, ha tenido destellos de genio, pero ha carecido de continuidad no solo en el acierto, sino también en el juego. También se espera algo más de un Mella que está pasando inadvertido en su segunda temporada en la élite.

Las explosiones puntuales en forma de goleadas y el talento bruto de la plantilla provoca que el Dépor sea todavía hoy el tercer mejor ataque de Segunda, pero, como el resto de las facetas del equipo, esa pólvora no ha sido consistente e Hidalgo es el primero en saberlo con los continuos bailes en el puesto de nueve, donde ninguno termina de asentarse.

El ex del Dépor Pablo Insua trata de impedir el avance de un rival durante el duelo entre el Racing de Santander y el Zaragoza

El Zaragoza asalta El Sardinero y permite al Dépor recortar un punto con el liderato (2-3)

Más información

La Copa aparece este martes como paréntesis necesario, pero el técnico debe ponerse manos a la obra ya para intentar encontrar solución a, por lo menos, algunos de estos problemas antes de que se enquisten, mientras el equipo sigue su caída libre en una clasificación que continúa comprimiendo por arriba.

