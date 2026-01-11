Mi cuenta

Balón al área del Deportivo, peligro casi seguro

Encajó por quinto encuentro seguido y tanto Noubi como Comas cometieron errores y ofrecieron dudas

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
11/01/2026 03:16
Noubi, empujado en el área por Mika Mármol
Noubi, empujado en el área por Mika Mármol
Fernando Fernández
Un Las Palmas 1-1 Deportivo que podría ser positivo en uno de los campos más complejos de la categoría, pero que no despeja dudas. El balance sirve para todo el colectivo, pero podría extrapolarse exclusivamente a la defensa deportivista. Porque sin Miguel Loureiro y todavía con Ximo Navarro ausente en A Coruña, dos de sus grandes líderes y certezas competitivas, la retaguardia comandada por Arnau Comas y Lucas Noubi tenía una importante reválida. Y la pasó... con pinzas. 

El catalán y el belga, que se estrenaban como pareja en el eje, salieron relativamente indemnes del complejo examen. Pero quizá más porque el punto cosechado acabó diluyendo relativamente el poso de las dudas que por sus actuaciones individuales, marcadas por errores que les hicieron salir en fotos sonrojantes.

Comas cometió un penalti tan liviano como innecesario, fruto de verse superado por un Jesé Rodíguez que ya está en las últimas, pero le descoordinó con un simple control orientado. Y Noubi estuvo demasiado laxo a la hora de marcar al delantero en la acción que acabó en el 1-1.

Para hacer olvidar el error de Arnau apareció su compañero Álvaro Ferllo, que empezó a llenar de argumentos la decisión de Antonio Hidalgo de sentar a Germán Parreño. El meta riojano se inventó una genialidad en forma de magnífica estirada y poderoso despeje para mandar el gol de Jonathan Viera desde los once metros al larguero. “El penalti me parece excesivamente poco. Bien provocado por Jesé, pero me parece poco”, concedía Hidalgo al término del partido como forma para quitarle hierro a la acción del defensor catalán y ensalzar a su portero.

FER10543_21581431

Arnau Comas: "En los dos últimos partidos, sobre todo con balón, hemos dado un paso adelante"

Mal defendido

“Su gol ha sido en un centro lateral, que lo tenemos que defender de otra manera”, apuntaba previamente el técnico, en un nuevo toque de atención a su equipo, que se está desangrando en las últimas semanas por acciones que tienen más que ver con imponderables como la concentración defensiva y la competitividad. Intangibles, pero importantes. 

El verde da razones para que el técnico se lamente, aunque quizá el dedo no deje ver la luna. Balón al área, peligro casi seguro. Puede que el problema esté en que el colectivo se pase más tiempo corriendo detrás de la pelota que teniéndola en los pies. En Gran Canaria, aunque es cierto que frente a un rival que acumula mucha posesión, el Dépor apenas llegó al 38% en cuanto a la repartición de la disposición del esférico. Aunque el azar influye, quien compra más boletos tiene más opciones de que le toque la lotería.

En Gran Canaria el ‘afortunado’ fue Noubi, que volvió a pecar de juventud con esa excesiva confianza que le otorga su prodigioso físico. Tras un córner bien despejado por Stoichkov, el esférico le cayó de nuevo a Viera, que tuvo pausa para fijar a Mella y cederle el balón a Amatucci, solo en el pico del área porque el Dépor vivía todavía hundido tras el saque de esquina. No era mal negocio para el equipo, acostumbrado a tal circunstancia para protegerse por pura densidad.

Más de 400 seguidores blanquiazules animaron al equipo en Las Palmas

¿Estuviste en Gran Canaria? Búscate en nuestro álbum de fotos del Las Palmas-Dépor

Sin embargo, el centro del mediocentro italiano ni siquiera tuvo que ser demasiado preciso. Un envío a media altura con una trayectoria exacta para que en esa parábola no se cruzase ningún cuerpo deportivista.

Tampoco en el momento definitivo, cuando el balón le cayó a Jesé, capaz de rematar de espaldas y a la media vuelta con cierta suficiencia. Tocándole estaba Noubi, que precisamente entendió que con ese pequeño gesto era suficiente para desestabilizar al canario y ni siquiera trató de anticiparse, a pesar de que estaba por delante en la acción. No lo hizo y la pelota cogió una comba diabólica para negarle otro paradón a Ferllo y conducir al Dépor a su quinto encuentro seguido encajando.

En el último remate de la primera mitad, Las Palmas empataba. Previamente, Jesé ya se había anticipado a Noubi para rematar al paloTras el intermedio, el Dépor aguantó pese a su incapacidad para acumular tiempo de balón. El equipo solventó con acierto los centros desde las bandas (solo 2 remates de 15 totales), aunque el conjunto grancanario acabó acumulando 14 remates. Varios, muy claros. No llegó el 2-1, pero quizá no fue por una zaga que, en su zona nuclear, sigue dejando incertidumbre.

