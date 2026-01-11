Álvaro Fernández, en el momento en el que para el penalti a Jonathan Viera LaLiga Hypermotion

"Álvaro tiene la capacidad de llegar a ese tipo de balones y estoy contento por él", comentó tras las tablas ante Las Palmas el técnico del Deportivo, Antonio Hidalgo, sobre la pena máxima que atajó el portero riojano en su segunda titularidad con el cuadro blanquiazul. Un disparo a media altura de Jonathan Viera y el posterior vuelo de 'Ferllo', que adivinó la trayectoria y repelió el potente lanzamiento. Más allá de lo estético de la jugada está lo que supuso a nivel estadístico: terminar con una sequía de seis años en los que ningún portero blanquiazul había sido capaz de detener un penalti. Entre esa última parada y la que protagonizó Álvaro Fernández el pasado sábado ante Las Palmas, el Dépor sufrió en contra 17 más de los que 14 fueron gol, un disparo se fue fuera, otro dio en el poste y otro en el larguero. Y en esos 17 partidos solo en una ocasión el encajar un penalti supuso ganar. Fue en la temporada 2024-25, ante el Cádiz, duelo que el Dépor venció 2-4.

Tenemos que retroceder hasta la temporada 2019-20, la última en Segunda antes del descenso a Segunda B, para encontrar el último lanzamiento desde los once metros que atrapaba un portero del Deportivo. Lo detuvo Dani Giménez a Dani Ojeda el 26 de enero de 2020, en la jornada 25. Ese partido finalizaría con victoria por la mínima de los blanquiazules, que se llevaban el partido gracias a un solitario tanto de Sabin Merino. Fue el único penalti que pararía Dani Giménez con la elástica blanquiazul ese curso, en el que el Dépor sufriría tres más en contra. Le marcarían Stuani, con el Girona, Mario Suárez (Rayo Vallecano) y Luis Milla (Tenerife).

Los últimos penaltis contra el Deportivo

El primer curso en Segunda B (2020-21) y con Carlos Abad bajo palos siguió la falta de acierto a la hora de enfrentarse a los penaltis siguió sin acompañar al Deportivo. Solo le pitaron uno en contra, ante el Coruxo en O Couto y el portero tinerfeño no fue capaz de parar el disparo de Diego Silva. Un solo penalti sufrió el Dépor en el curso 2021-22, en Primera Federación. Fue contra el Racing de Ferrol y por fortuna el larguero evitó, con Mackay en la portería, que el disparo de Dani Nieto acabase en el fondo de la red. La siguiente temporada en Primera Federación, la 2022-23, dos penas máximas acabaron en gol, aunque con diferente protagonista bajo el arco. Ni Ian Mackay, ante el San Fernando ni Edu Sousa contra el Alcorcón lograron evitar sendas dianas. A estos hubo que sumar el penalti que falló Pablo Hernández, con Sousa como portero, en la vuelta de semifinales del playoff de ascenso entre Castellón y Dépor. Un encuentro que finalizaría, tras la prórroga, con una ajustada victoria 4-3 para los orelluts.

El primer año en el regreso a Segunda, en la 2024-25, el Dépor padeció récord de penaltis en contra, hasta ocho. Uno le marcaron a Germán, Sielva con el Huesca y hasta seis a Helton: Ander Yoldi, con el Córdoba. Curro, de la mano del Burgos, Álex Fernández, con el Cádiz, Urko Izeta, con la camiseta del Mirandés, Masca, defendiendo los colores del Eldense y Panichelli con el conjunto de Anduva. En ese partido la otra pena máxima en contra de los blanquiazules la había mandado fuera Mathis Lachuer. Este curso antes del penalti señalado en el Gran Canaria, en la jornada 11 Latasa batió a Germán desde los once metros. El partido se saldó con tablas (1-1).

Una loca tanda de penaltis

Además de estos números en el torneo doméstico el Deportivo protagonizó una loca tanda de penaltis contra Unionistas en enero de 2020, en la Copa del Rey. Tras el empate en el tiempo reglamentario y tras la prórroga, el pase se decidió desde los once metros. La tanda de penaltis se resolvió con 8-7 para el cuadro salmantino. El portero de Unionistas, Brais, le detuvo un penalti a Gaku y el deportivista Koke hizo lo propio ante Guille Andrés en los cinco primeros reglamentarios. El tiro fuera de Lampropoulos en el octavo lanzamiento dejó en las botas de José Ángel el pase local a la tercera eliminatoria.

Volviendo al presente, la sobresaliente actuación de Álvaro Fernández le da la razón a Antonio Hidalgo, que volvió a apostar por segunda jornada consecutiva por el arquero llegado del Sevilla por Germán Parreño, elección que argumentaba en la previa. "Cuando tomas una decisión, es sopesada y pensada. (...) Sabemos que tenemos una gran terna de porteros", una decisión que fue compleja de comunicar para el alicantino. "Cuando tienes que tomar ciertas decisiones, no hacen falta muchas palabras. Porque cualquier cosa que puedas decir probablemente no la vaya a entender alguien que está jugando", reconocía el míster. No obstante, quiso poner en valor el comportamiento del guardameta que hasta dos jornadas había sido el indiscutible titular: "Hagan lo que hagan, juegan o no jueguen, aceptan la decisión. Germán no está contento, pero la respeta y sigue trabajando para ponerme las cosas difíciles".

Después del complicado estreno ante el Cádiz, partido en el que Álvaro se mostró autocrítico, se resarció este pasado fin de semana en el Gran Canaria manteniendo con su solvencia bajo palos a su equipo en el partido. Una actuación que parece dejar por zanjado el debate que podía existir en la portería herculina.