Villares: "Las Palmas es un equipo que te hunde mucho, pero tuvimos opciones para llevarnos los tres puntos"

El capitán del Dépor reconoció es el primer gol de chilena en su carrera y que su cambio se debe a "fatiga muscular"

Eder Pereira
Eder Pereira
10/01/2026 21:51
Diego Villares (centro) celebra su gol ante la UD Las Palmas
Diego Villares (centro) celebra su gol ante la UD Las Palmas
Fernando Fernández
Diego Villares fue el autor del gol del Deportivo, un tanto de chilena, y tuvo que ser sustituido en el tramo final del partido tras recibir un golpe. El capitán analizó el empate ante la UD Las Palmas (1-1), su estado físico y el momento del equipo tras cerrar la primera vuelta.

Valoración del partido: “Sabíamos que veníamos a un campo complicado. Tuvimos nuestras opciones para ganar. Por muchos momentos (Las Palmas) es un equipo que te somete con balón y te hunde mucho, pero pudimos conseguir un empate y también tuvimos opciones para llevarnos los tres puntos”.

Gol de chilena: “Es el primero de mi vida de chilena o tijera, como quieras llamarlo. Nunca había marcado un gol así. Estoy contento por el gol, pero es una pena el empate. No lo vi entrar muy bien. Cuando rematé quedé de espaldas y tardé dos o tres segundos en verlo. Me quedé un poco sorprendido”.

¿Qué pasó en la segunda parte?: “Las fuerzas llegan a un momento en el que fallan para todo el mundo, sobre todo para nosotros, que pasamos más tiempo defendiendo del que queríamos”.

Estado físico tras su retirada: “Tengo un golpe del otro día contra el Cádiz. Estuvimos controlándolo esta semana. Creo que, más que nada, es fatiga muscular de tantos minutos”.

Valoración de la primera vuelta: “Llevamos una racha negativa de resultados. Tenemos un mes muy complicado, con salidas como esta y la de Almería. Sabemos que tenemos que salir adelante. Si acabamos la primera vuelta en puestos de playoff, pienso que es positivo”.

Próximo partido de Copa ante el Atlético de Madrid: “Es un partido que a cualquier futbolista le gusta jugar. Es un equipo grande del panorama nacional, pero lo importante es la Liga, recuperar sensaciones y volver a la buena dinámica. Aun así, lo intentaremos preparar de la mejor manera posible”.

Partido especial para Yeremay y silbidos al ‘10’: “Para él es muy especial jugar aquí por primera vez en su vida. Dice que llevaba mucho tiempo sin pisar este estadio. Es algo muy especial para él. Sobre los silbidos, es lo suficientemente profesional y sabe que eso puede pasar en un campo u otro, es una anécdota”.

