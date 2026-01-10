Uno por uno del rival | Equilibrio, talento y jerarquía en una UD Las Palmas que no pierde su identidad

Jesé celebra un gol UD Las Palmas

El Deportivo visita este sábado el estadio de Gran Canaria, para medirse una UD Las Palmas en plena forma. El conjunto canario es el único recién descendido que se postula actualmente como uno de los serios candidatos a volver a Primera lo antes posible, manteniéndose como uno de los equipos más sólidos y reconocibles de la categoría. El conjunto dirigido por Luis García ha encontrado regularidad, liderazgo y competitividad en todas sus líneas, lo que le mantiene en puesto de ascenso directo y a tan solo un punto del liderato. La fiabilidad defensiva, el crecimiento de varios jugadores clave y el peso de los referentes del vestuario que han dado un paso al frente en los momentos importantes, son determinantes en el buen rendimiento del equipo.

Dinko Horkaš, 26 años. Formado en la cantera del Dinamo de Zagreb, es indiscutible bajo los tres palos y solamente se ha perdido un partido esta temporada tras ser expulsado en el duelo ante el Mirandés por tocar el balón con la mano fuera del área. Es uno de los guardametas con mayor porcentaje de paradas de Segunda y con mayor número de porterías a cero de la Liga. Destaca por su solidez, agilidad, capacidad para asumir riesgo, su buena salida de balón y sus aptitudes en acciones aéreas y uno contra uno. Ha sido reconocido en varias ocasiones como MVP del partido gracias a paradas decisivas.

Marvin Park, 25 años. Estuvo a punto de salir del club en el mercado de verano. El lateral derecho, formado en las categorías inferiores del Real Madrid, afronta su cuarta temporada en Las Palmas, lo que le ha llevado a portar el brazalete en varias ocasiones. Es profundo, rápido y versátil, y asume un rol de carrilero gracias a su capacidad para desplegarse por banda, subir al ataque y participar en transiciones ofensivas. No ha jugado en las dos últimas jornadas por lesión, por lo que todo apunta a que se perderá el duelo ante el Deportivo.

Viti, 28 años. Puede actuar tanto de lateral derecho como de carrilero, o incluso como extremo diestro. A pesar de que se formó en esta última demarcación, en el Oviedo fue reconvertido a lateral y tuvo un gran rendimiento en esa posición antes de llegar a Las Palmas, tras más de diez temporadas en el club carbayón. Cuando Marvin ha estado ausente por lesión (o por decisión técnica), Luis García ha optado por él para cubrir ese puesto, por lo que se postula como candidato para ocupar la banda derecha este sábado. Recorrido, verticalidad y gran capacidad ofensiva.

Sergio Barcia, 26 años. El canterano del Celta llegó a Las Palmas esta temporada cedido por el Legia de Varsovia con opción de compra no obligatoria. Se ha consolidado como titular indiscutible en el centro de la zaga y es el futbolista con más minutos del cuadro amarillo, tras jugar las 20 jornadas de Liga disputadas hasta el momento. Es un central fuerte, con buena salida de balón, contundente en los duelos, con gran capacidad de liderazgo en la línea defensiva, buen juego aéreo y aportaciones ofensivas que le han llevado a contar con un gol en su casillero personal.

Mika Mármol, 24 años. Central zurdo, que también actuó como lateral izquierdo en diferentes ocasiones y que se ha consolidado como otro de los pilares de la zaga de Las Palmas, pero todo apunta a que dejará el club en este mercado invernal. Formado en La Masía, llegó al club amarillo en el verano de 2023 procedente del Andorra. El Barcelona dispone del 50% de sus derechos económicos y tiene una cláusula de rescisión de 10 millones con un contrato que finaliza en junio de 2026. Osasuna, Mallorca, Girona y Celta son los equipos más interesados en hacerse con los servicios del zaguero.

Álex Suárez, 32 años. Central experimentado y uno de los líderes del vestuario amarillo. Canterano del club, lleva casi diez años en Las Palmas y es el segundo capitán del equipo. A pesar de que acumuló varias titularidades, ha ido perdiendo protagonismo y apenas suma 78 minutos sobre el césped en las últimas ocho jornadas.

Enrique Clemente, 26 años. El zaragozano se ha consolidado como uno de los mejores defensas de la categoría de plata. A pesar de llegar al club amarillo en el verano de 2022, no encontró su sitio en un primer momento y acumuló dos cesiones consecutivas, primero en el Racing de Ferrol y después en el Zaragoza. Ahora, es una de las piezas más importantes para Luis García, lo que ha llevado a la entidad a querer renovarle hasta 2029. A pesar de que su posición natural es de central, ha terminado adaptándose al lateral izquierdo del equipo, lo que ha resultado una de las claves para su crecimiento esta temporada. Destaca por su versatilidad, buena lectura del juego, capacidad para sacar el balón y su gran aportación en fase ofensiva. Suma ya cuatro goles y una asistencia. El lateral será una de las bajas ante el Deportivo tras ver la quinta amarilla en el duelo ante el Zaragoza.

Cristian Gutiérrez, 25 años. Llegó al club el pasado verano procedente del Eibar. A pesar de que no está teniendo gran protagonismo debido al nivel de jugadores como Clemente o Mika Mármol, el lateral izquierdo podría ser el recambio de Clemente en la visita del Deportivo. Tiene experiencia en la categoría, capacidad ofensiva y puede jugar tanto en línea de cuatro como en sistemas con carrileros más avanzados.

Lorenzo Amatucci, 21 años. El centrocampista italiano es el segundo jugador de campo del conjunto amarillo con más minutos esta temporada. Llegó el pasado verano cedido por la Fiorentina con opción de compra y se ha consolidado como titular en el centro del campo gracias a su capacidad en tareas defensivas y de transición. Ganador de duelos, aporta equilibrio, recupera balones, tiene un porcentaje de pases acertados de casi el 90% y ejerce un gran trabajo sin balón. Además, ha aportado dos asistencias y, a pesar de ser el jugador de la plantilla que más faltas comete, solo ha recibido una tarjeta amarilla hasta el momento.

Enzo Loiodice, 25 años. El centrocampista francés afronta su sexta temporada en el conjunto canario y es uno de los fijos para Luis García. Suele formar el doble pivote junto a Amatucci, con libertad para distribuir y aportar equilibrio, solidez defensiva y calidad técnica al mediocampo. Preciso en pases cortos, recuperación de balones y duelos ganados, aunque con poco impacto directo en ataque. Jugador con experiencia y jerarquía dentro del grupo que ha sido una pieza importante en varias de las etapas del club, incluido el ascenso y temporadas en Primera.

Iván Gil, 25 años. Se formó en la cantera del Espanyol y posteriormente destacó en el Andorra. El mediocentro comenzó el curso con buenas actuaciones, pero su participación se fue diluyendo y ahora alterna titularidades con suplencias. Solamente ha disputado nueve partidos como titular, pero ha contado con minutos en la mayoría de los encuentros y acumula dos goles (anotó un doblete ante la Real B) y una asistencia. La lesión de Ale García le hizo tener que disputar minutos en la banda derecha, pero no se mostró cómodo en esa posición.

Jonathan Viera, 36 años. La leyenda del club grancanario y primer capitán del equipo vive actualmente su mejor momento de la temporada. En verano de 2025, el centrocampista volvió a casa para vivir su quinta etapa defendiendo la camiseta de Las Palmas. Pero durante el inicio liguero casi todas sus apariciones eran desde el banquillo hasta que una lesión le apartó de los terrenos de juego cinco jornadas. En la visita al Ceuta, y tras varios problemas de la expedición canaria para llegar a la ciudad autónoma, partió como titular y hasta el momento no ha vuelto a salir del once. El ‘10’ amarillo se complementa a la perfección con Amatucci y Loiodice. Organiza, distribuye, combina, genera y crea conexiones desde el mediocampo con la delantera. Suma dos asistencias esta temporada. No ha marcado.

Manu Fuster, 28 años. Mediocentro ofensivo que puede jugar tanto de extremo como de interior o incluso de enganche por detrás del delantero. Llegó a Las Palmas en el verano de 2024 tras su gran paso por el Albacete, donde se consolidó como uno de los mejores jugadores de la categoría de plata. Destaca por su gran capacidad para asociarse, filtrar pases y llegar desde segunda línea. Es una de las claves en ataque del conjunto amarillo y anotó dos goles esta temporada. A pesar de esto, el jugador explica que todavía no ha alcanzado su mejor rendimiento.

Pejiño, 29 años. Tras salir cedido al Elche la pasada temporada, el extremo apenas tuvo participación en el inicio de temporada, pero poco a poco se ha ido ganando un hueco en el once titular. Aporta veteranía, experiencia y desborde, aunque todavía continúa buscando su versión más goleadora para ser determinante en el conjunto amarillo. Es desequilibrante, genera peligro por banda, da profundidad y en varias ocasiones ha sido clave para desatascar partidos al entrar como revulsivo para cambiar el ritmo del encuentro. Un gol y tres asistencias son las cifras que acumula hasta el momento.

Jesé Rodríguez, 32 años. Tras pasar por varios clubes en Europa, Sudamérica y Asia, regresó a Las Palmas por tercera vez en el último mercado de verano. No tuvo un inicio sencillo, pero al igual que Viera ha logrado encontrar su mejor versión para aportar liderazgo, experiencia y personalidad al equipo. El delantero se pasó gran parte del inicio de campeonato lesionado. Se estrenó en el once inicial contra el Ceuta y desde entonces acumula tres titularidades consecutivas y anotó tres goles.

Miloš Luković, 20 años. Delantero centro joven y potente. Llegó a Las Palmas en el verano de 2025 en calidad de cedido por el Estrasburgo hasta final de temporada. Es internacional con Serbia sub-21 y en el curso 2023-24 fue el segundo máximo goleador de la primera división de su país. Ha sido titular en catorce ocasiones, aunque en los últimos partidos ha salido desde el banquillo debido a la continuidad de Jesé en el once. Destaca por su físico, remate, instinto goleador, desmarques en profundidad y juego de espaldas. Se ha adaptado bien a la categoría y hasta el momento ha anotado cuatro goles y repartido una asistencia.

Nicolás Benedetti, 28 años. Primer refuerzo de Las Palmas en este mercado de invierno. El atacante, internacional absoluto con la selección colombiana, firmó hasta final de temporada con opción a cuatro más. Su versatilidad le permite actuar en las tres posiciones de ataque, aunque donde mejor se desenvuelve es como mediapunta o segundo punta. Entre sus cualidades destaca su calidad técnica, creatividad y su capacidad para llegar al área y aportar claridad en el último tercio del campo. En la rueda de prensa previa al partido ante el Deportivo, Luis García afirmó que ya han completado todos los trámites burocráticos, por lo que puede debutar ante el cuadro blanquiazul.