MI VIDA EN BLANQUIAZUL | José Nuño: “Si ascendemos me bañaré en el río de aquí, el French Broad River”

José Nuño, junto a su hija Laura en Riazor CEDIDAS

A diferencia de otros aficionados que han salido en esta sección yo no soy deportivista de cuna, en mi familia nadie era aficionado al fútbol.

Empecé a seguir este deporte y al Dépor gracias a mis amigos de la calle, cuando tenía diez u once años. Recuerdo que bajábamos desde el barrio de O Ventorrillo al estadio y nos poníamos en la cola de la entrada de Tribuna para que nos pasara algún adulto, como si fuésemos su familia, uno de sus hijos.

Desde ese momento a finales de los ochenta en Segunda División fuimos pasando por diversos graderíos como Especial Niños o General. Una década después empecé a ir al Deportivo con regularidad y en ese momento decidí hacerme socio.

Actualmente llevo un año y medio viviendo en Asheville, Estados Unidos, por motivos laborales. Aquí intento llevar los colores adonde puedo, lucirlos lo máximo posible. La gente cuando te conoce te pregunta si eres del Madrid o del Barcelona.

Siempre tengo que contestar que ninguno de los dos, que soy del Deportivo. A casi todos los aficionados les suena, sobre todo a los sudamericanos, a los que les gusta bastante más el fútbol en general que a los oriundos de aquí.

Para seguir los partidos del Deportivo tengo que pelearme con Internet para conseguir verlos, además de los horarios, que suelen obligarme a unos enormes madrugones que pasan factura a lo largo de la semana. Siempre es de ayuda disponer de chats de aficionados coruñeses en los que me encuentro y que me hacen la vida más fácil cuando juega el Deportivo.

Echo de menos los momentos de poder gritar en Riazor, animar con mucha pasión en la grada de Marathón Inferior, siempre en buena sintonía. Aquí no puedo hacerlo, es una de las cosas que más echo de menos, aunque seguro que mis vecinos saben cuando marca el Dépor...

Sin duda la conquista de la Liga en la temporada 1999-2000 ha sido el momento más feliz en la escena deportivista, aunque el Centenariazo y, sobre todo, el último ascenso para mí también fueron espectaculares porque nos quitamos una losa de encima. Los peores tragos que he pasado han sido el bajar a Segunda B, el no ascenso contra el Mallorca y la lesión sufrida por Manuel Pablo, fueron momentos muy duros que nunca se olvidan.

Para mí ser del Deportivo significa formar parte de un colectivo excepcional, de los que saben lo que es ese sentimiento, de una comunidad, somos muy fieles a nuestro equipo. Luchamos mucho contra los grandes e incluso en los momentos malos sabemos estar unidos, como ya hemos demostrado con varios récords de fidelidad en categorías en las que nunca debimos haber estado. Históricamente, ha habido un jugador que para mí ha estado muy por encima de todos los demás que han vestido nuestra camiseta: Djalminha.

Djalma ha sido el futbolista que más me ha marcado, también me fascinó Tristán en su día porque tenía una clase descomunal; me encantan los jugadores que dan espectáculo y que hacen que los partidos sean todavía más entretenidos. También me gustan las estrellas efímeras como Wilhelmsson o Ryan Babel. Gente que viene al club, cumple con creces y se va dejando un gran recuerdo, un buen legado, aunque corto. Rivaldo también podría encajar en esta definición de jugadores que nos hicieron soñar aunque fuese durante poco tiempo. Todavía nos queda mucha campaña por delante, toda la segunda vuelta, pero creo que vamos a terminar la temporada de primeros o segundos, estoy convencido de que vamos a ascender ya en marzo (risas).

En la segunda vuelta vamos a ir a más y no tengo dudas de que vamos a subir. Sería la recompensa soñada. En caso de ascenso he prometido bañarme en el río que tenemos aquí, el French Broad River, prometo meterme en el agua y celebrar que regresemos a Primera División.