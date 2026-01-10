Más de 27.000 abonados han confirmado su asistencia para el Deportivo-Atlético de Copa

Nsongo Bil y Noé Carrillo, celebrando el gol Carlota Blanco

El Deportivo disputa este sábado un importante partido ante Las Palmas (18.30 horas) en el que será el primero de tres citas importantes que tendrá esta semana. La siguiente será una de las más especiales, con el partido de octavos de final de la Copa del Rey este martes en Riazor ante el Atlético de Madrid (21.00 horas). Como no podía ser de otra forma, se espera un ambientazo en el estadio herculino, para el que más de 27.000 abonados ya han confirmado su asistencia.

El Deportivo inicia la venta de entradas para la Copa solo para abonados Más información

Con el objetivo de presentar el mejor aspecto posible en las gradas, el club blanquiazul puso en marcha un plazo de confirmación de asistencia para los 28.000 abonados con asiento. Ese plazo se cerró este sábado a las 12.00 horas con la práctica totalidad informando de que acudirán al encuentro para disfrutar de lo que se espera una noche similar a la vivida a finales de diciembre ante el Mallorca.

El Atlético cae en Arabia ante el Madrid y se cita con el Dépor el martes a las 21.00 horas en Riazor Más información

Los socios tienen acceso gratuito para este encuentro y además disponen de un plazo preferente para retirar un máximo de dos localidades que están a la venta desde el viernes. Hasta este domingo a las 23.59 horas, todos los abonados que lo deseen pueden comprar dos entradas que van desde los 50 a los 90 euros.

En caso de que todavía quede papel, el lunes se pondrán a la venta los últimos billetes para el encuentro, ya disponibles para el público en general.