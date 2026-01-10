Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Más de 27.000 abonados han confirmado su asistencia para el Deportivo-Atlético de Copa

El plazo terminó este sábado a las 12.00 horas y las entradas siguen a la venta para el encuentro de este martes en Riazor

Jorge Lema
Jorge Lema
10/01/2026 14:54
Nsongo Bil y Noé Carrillo, celebrando el gol
Nsongo Bil y Noé Carrillo, celebrando el gol
Carlota Blanco
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

El Deportivo disputa este sábado un importante partido ante Las Palmas (18.30 horas) en el que será el primero de tres citas importantes que tendrá esta semana. La siguiente será una de las más especiales, con el partido de octavos de final de la Copa del Rey este martes en Riazor ante el Atlético de Madrid (21.00 horas). Como no podía ser de otra forma, se espera un ambientazo en el estadio herculino, para el que más de 27.000 abonados ya han confirmado su asistencia.

Aficionados durante el partido entre el Dépor y el Mallorca

El Deportivo inicia la venta de entradas para la Copa solo para abonados

Más información

Con el objetivo de presentar el mejor aspecto posible en las gradas, el club blanquiazul puso en marcha un plazo de confirmación de asistencia para los 28.000 abonados con asiento. Ese plazo se cerró este sábado a las 12.00 horas con la práctica totalidad informando de que acudirán al encuentro para disfrutar de lo que se espera una noche similar a la vivida a finales de diciembre ante el Mallorca.

Giuliano Simeone se lamenta tras la derrota del Atlético en la Supercopa

El Atlético cae en Arabia ante el Madrid y se cita con el Dépor el martes a las 21.00 horas en Riazor

Más información

Los socios tienen acceso gratuito para este encuentro y además disponen de un plazo preferente para retirar un máximo de dos localidades que están a la venta desde el viernes. Hasta este domingo a las 23.59 horas, todos los abonados que lo deseen pueden comprar dos entradas que van desde los 50 a los 90 euros.

En caso de que todavía quede papel, el lunes se pondrán a la venta los últimos billetes para el encuentro, ya disponibles para el público en general.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Mario Nájera, autor del primer gol, durante un lance del juego

Cortés mantiene líder al Fabril con un golazo en el añadido (2-1)
Santi Mendoza
Cristian Herrera, con el balón, durante el partido contra el Mallorca

Cristian Herrera, ausente en la convocatoria ante Las Palmas y con su futuro en el aire
Zeltia Regueiro
El ideal gallego

Enrique Cerezo: “Todavía se hace raro ver al Dépor en Segunda”
Guillermo Parga
Manex Lozano, nuevo jugador del Racing de Santander

El Racing de Santander se mueve rápido y firma su segundo delantero en 24 horas
Esther Durán