Luis García: "Hemos impuesto nuestro estilo y hemos sido merecedores de algo más en un gran partido de fútbol"

"No se me ve la piel de gallina porque llevo jersey, pero estos jugadores son la leche", subraya el técnico de Las Palmas

Israel Zautúa
Israel Zautúa
10/01/2026 22:19
Mella pugna por un balón aéreo durante el Las Palmas-Dépor
Mella pugna por un balón aéreo durante el Las Palmas-Dépor
Fernando Fernández
Luis García, entrenador de la UD Las Palmas, considera que su escuadra mereció “algo más” que el empate en un “gran partido de fútbol” entre dos conjunto con propuestas diferentes.

Valoración del empate: “Valoro de forma positiva el punto. Hemos asistido a un gran partido de fútbol, cada uno con su estilo. He disfrutado mucho viendo a mi equipo. Porque ha tenido personalidad, ha apretado sabiendo el buen rival que es el Dépor. Sabíamos el riesgo que había, porque ellos pueden hacer daño. Pero hemos impuesto nuestro estilo y hemos sido merecedores de algo más”, manifestó el técnico del cuadro canario.

Análisis: “El Dépor ha tenido algunas oportunidades en la transición, pero en el volumen total del juego, el penalti, el poste, las ocasiones, hemos controlado el fútbol. Con independencia de si es justo o no, creo que ha sido un gran partido”.

Mayor control: “Nos hemos impuesto en el juego a un equipo que tiene un gran modelo, grandísimos futbolistas. Tenemos que ir mejorando, porque queda muchísimo. Esta es la idea y tenemos que seguir de esta manera”.

Clave: “El Dépor ha estado incómodo con nuestra presión, porque fuimos muy agresivos. Y eso requiere muchas piernas y esfuerzo. Los jugadores tienen que seguir trabajando de la misma manera”.

Rendimiento del equipo: "Los jugadores se dejan el alma y creen en la idea. Hoy les exigimos muchísimo en que fueran más fieles que nunca. No se puede estar más orgulloso. No se me ve la piel de gallina porque llevo jersey, pero estos jugadores son la leche".

Pulso equilibrado: "Ha sido un partido muy competido. Si fuera boxeo, creo que a los puntos hemos merecido algo más. Nos vamos con un punto, sumar es positivo. Acabamos la primera vuelta con 13 goles en contra”.

Antonio Hidalgo, en el estadio de Gran Canaria

Hidalgo y los pitos a Yeremay: "En A Coruña lo queremos muchísimo, si en otros sitios no lo quieren tanto, no pasa nada"

María Varela