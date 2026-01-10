Mi cuenta

La Previa| Canarias sube la temperatura para el Deportivo

El Dépor busca evitar su quinta jornada sin ganar ante un Las Palmas que ocupa plaza de ascenso directo con cuatro puntos más. Salir del playoff, peligro real

Jorge Lema
Jorge Lema
10/01/2026 04:10
Luismi Cruz durante el partido contra el Cádiz disputado en Riazor
Luismi Cruz durante el partido contra el Cádiz disputado en Riazor
Quintana
Cuatro jornadas suma ya el Deportivo sin ganar. Y mientras que las tres primeras fueron inocuas, al menos en términos clasificatorios y en parte gracias también al parón navideño, los dos puntos regalados ante el Cádiz en la víspera de Reyes sí empezaron a ofrecerle al equipo blanquiazul un panorama de lo que puede esperarle si no vuelve a la senda de la victoria. 

Sube la temperatura en torno al equipo, con un Riazor que salió escamado hace una semana, y también sobre un Antonio Hidalgo que es perfectamente consciente de que ningún técnico sale completamente ileso de este tipo de rachas negativas. De momento las miradas no apuntan a un banquillo otrora tan caliente como el blanquiazul, pero por si acaso, el técnico ha decidido tomar medidas para capear el temporal antes de que el temporal se lo lleve por delante.

Posibles onces Las Palmas-Dépor
DXT

"Este es el camino", apuntó el preparador de Granollers en la previa cuando se le inquirió de forma insistente sobre si este sábado por la tarde en el Estadio Gran Canaria se iba a ver a un Dépor jugón. Similar al que se vio ante el Cádiz y tan diferente al equipo plano que despreciaba el balón en busca de un equilibrio que se esfumó a poco que los rivales empezaron a aprovechar las concesiones de un grupo cuyo punto fuerte nunca será defender. Menos todavía hacerlo hundido en el área.

De esta forma, el propósito del año nuevo para Hidalgo es tener más la redonda. Pero, sobre todo, saber qué hacer con ella. "Lo que me pone nervioso es no ganar", bromeó el técnico cuando le preguntaron si le incomodaba entrar de vez en cuando en el ida y vuelta para buscar más la portería rival a costa de sufrir más transiciones hasta la propia. La evidencia más clara es que los ‘4 fantásticos’ vuelven a ser la seña de identidad de este Dépor que busca adaptarse más al molde de sus mejores futbolistas. La condición que pone el catalán para entregarse a los bajitos es simple y a la vez muy complejo: no pecar de pardillos cuando se pierda la pelota.

Sin el jefe

Y es que el Dépor ha ido perdiendo solidez por la endeblez de su línea defensiva, pero también por un grupo de futbolistas que no llevan la maldad como rasgo de serie. Tendrán que afilar más el colmillo todavía con la baja de Loureiro, el auténtico jefe de una joven cobertura que no tendrá al de Cerceda como faro por primera vez este curso. Barcia tiene todas las opciones para ocupar su lugar, mientras la única duda está en la punta del ataque. Stoichkov de nuevo, recurrir a Zaka... o apostar de forma definitiva por Bil. 

Con las cartas sobre la mesa va también Luis García, que con cinco triunfos y solo una derrota en los últimos ocho partidos ha colocado en segunda posición a un equipo que además está empezando a contar de verdad con dos jugadores diferenciales como Viera o Jesé. El técnico ha blindado el característico preciosismo canario, sumando a un gran juego una solidez sobresaliente: es el equipo menos goleado con solo 12 tantos encajados, aunque como Hidalgo también tiene una baja clave por sanción con Clemente.

Todo ello en un Estadio Gran Canaria que ha colgado el cartel de no hay billetes y prepara una auténtica caldera para recibir al Dépor. Segundo examen de nivel para el equipo blanquiazul, que se la jugará prácticamente a un doble o nada. Ganar supondría un espaldarazo de moral, romper la mala racha y colocarse de nuevo a tiro del ascenso directo. No hacerlo puede dar con el conjunto coruñés fuera de los puestos de playoff y caldear todavía más el ambiente antes del inminente regreso a Riazor para la Copa del Rey.

