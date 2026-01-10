Hidalgo y los pitos a Yeremay: "En A Coruña lo queremos muchísimo, si en otros sitios no lo quieren tanto, no pasa nada"

Antonio Hidalgo, en el estadio de Gran Canaria Fernando Fernández

Antonio Hidalgo, técnico del Deportivo, valoró el mérito de arrancar un punto en "uno de los campos más difíciles de la categoría" en un partido que calificó de "bastante táctico".

Valoración del punto: "Teniendo en cuenta que es uno de los campos más difíciles de la categoría, con un rival que cede poquísimo y está encajando poquísimo, es el equipo menos goleado. Hemos tenido suficientes ocasiones como para poder llevarnos algo más, bien es cierto que nos han empujado más en la segunda parte, contento, nos hemos llevado un punto y es un resultado justo".

Gol de Las Palmas: "Hemos tenido dos clarísimas de Yeremay, ellos han tenido la de Jesé. Hemos tenido el gol, hemos empujado, su gol ha sido en un centro lateral, que lo tenemos que defender de otra manera. Hemos tenido un mano a mano en un remate de Stoichkov. Es muy difícil hacerle daño a un equipo tan bien estructurado. Ellos, en el descanso han cambiado jugadores y de posición, han acumulado muchos jugadores en derecha, hemos tenido que modificar sobre la marcha. El plan que teníamos al principio estaba saliendo por esa posición de Yeremay un poco más centrada y ha tenido dos situaciones de gol que, por poco, no han sido. Hemos tenido que ir estructurando con diferentes estructuras, un partido complejo de ir leyendo, pero fuera de casa es importante sumar".

Poco caudal ofensivo en ambos equipos: "Los primeros diez minutos, ellos han achuchado en exceso. Han cambiado los extremos de lado y Jonathan venía muy abajo, que ahí nosotros estábamos más cómodos. A partir de ahí, hemos tenido las situaciones, y luego ellos, otra vez con el cambio de extremos, han acumulado gente en derecha, hemos tenido que poner otro mediocentro más para llevar a Mario por fuera, porque nos estaban llegando. Ha sido un partido bastante táctico, con situaciones nuestras clarísimas de gol, y una pena no poder llevarnos el partido, pero creo que en el cómputo general podemos hablar de justicia".

Yeremay ha sido despedido con pitos: "Yeremay es un tío increíble, trabajador, le queremos muchísimo. En A Coruña le quieren muchísimo y siempre le aplaudimos, lo que pase en otros campos no te puedo hablar. Ha empezado en una posición que es difícil de detectar, ha tenido dos ocasiones de gol, ha dado un pase definitivo y una asistencia que si se llega a materializar, hablaríamos de otras situaciones. Le queremos muchísimo en A Coruña y le vamos a seguir empujando. Si en otros sitios no le quieren tanto, no pasa nada".

Ferllo: "El penalti me parece excesivamente poco. Bien provocado por Jesé, pero me parece poco. Álvaro tiene la capacidad de llegar a ese tipo de balones y contento por él".

Cinco partidos sin ganar: "Que estamos en una mala racha eso es seguro. Y si vamos a las situaciones claras, quitando el penalti, hemos tenido más ocasiones que Las Palmas. A partir de ahí, es cierto que Las Palmas nos ha empujado en exceso en la segunda parte, pero sin sufrir demasiado. Hemos tenido más el balón a partir del minuto 20 de la segunda parte, nuestras situaciones, incluso hemos tenido ahí una última con Zaka, un gol anulado por poquísimo. Son situaciones que nos están penalizando. Luego hemos tenido también la situación de Zaka, que también era en posición de fuera de juego. No hemos podido convertir las situaciones para llevarnos el partido, que ha sido muy disputado y con mucho trabajo táctico".

Balance de la primera vuelta: "Vamos a terminar en posiciones de playoff, falta el Ceuta por jugar. Estoy contento por lo global de la situación, es cierto que en los últimos partidos, los días que tienes que ganar, hay que ganar. Luego hay días, como hoy, que son complicados, que también mereces mucho. Pero esa situación me preocuparía más si no tuviéramos ese caudal de ocasiones, que son clarísimas, porque ese mano a mano, en todos los partidos tenemos alguna clarísima, incluso sin portero, y no estamos tan acertados. A partir de ahí, el cambio de José viene provocado por el cambio de Las Palmas, que viene Ale, en el otro lado traen a Manu, Jonathan empiezan a sacarlo fuera, nos estaban hundiendo demasiado y hemos entendido que necesitábamos un mediocentro más para controlar todo eso y con David fuera, porque esos cinco primeros minutos no me estaban gustando nada.

Qué pasa para no marcar las ocasiones: "Estamos trabajando, las situaciones que estamos teniendo en la última línea le están llegando a los jugadores con más talento que tenemos, hay que insistir. El volumen es importante también para que cuando los rivales nos analicen sepan que tiene que controlar todas esas situaciones. Estoy contento con eso, pero esto va de ganar, de lograr los tres puntos, acaba la primera vuelta y vamos a terminar en las posiciones altas de la clasificación y ahora a descansar hasta el martes".

Mella hoy no ha tenido mucho protagonismo: "Le pedimos diferentes situaciones a David y, sobre todo, contra equipos que son tan ofensivos por fuera, tienen un gran despliegue físico y nosotros tenemos que ver qué jugador puede hacer más esa posición. A partir de ahí, es un jugador que nos da profundidad, que está cerca también en esa segunda jugada. Cuando juega por la derecha, va de lado a lado. Está cerca del gol y tenemos que seguir empujando, pero estoy contento con su actuación".