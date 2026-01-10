El once del Dépor ante Las Palmas Fernando Fernández

Estas son nuestras notas tras el empate del Deportivo ante Las Palmas.

ALTIMIRA. Con ganas (5): Aportó más en defensa que en ataque en la primera parte. Se le vio con intensidad, metiéndose por dentro en ocasiones para ayudar en la medular.

COMAS. Fallón (4): Volvió al once por la baja de Miguel Loureiro. Cometió un inocente penalti sobre Jesé. Tuvo poca fluidez con el esférico. Cortó varios balones, aunque no siempre de forma ortodoxa.

NOUBI. Dubitativo (4): Reclamó un penalti por empujón en el área en la primera parte. Adoleció de falta de contundencia en el gol de Jesé. Errático en los pases, mejor por alto en los despejes. Lento en el balance defensivo.

QUAGLIATA. Intermitente (6): Rompió el fuera de juego de Las Palmas en varias ocasiones. Bien por alto, despejando varios balones. Le señalaron un fuera de juego que invalidó un gol de Stoichkov.

Así fue: Las Palmas-Dépor (1-1) El Dépor empata un duelo en el que Ferllo paró un penalti Más información

MELLA. Descolocado (5): Poca presencia en la primera parte, sumando más en defensa que en labores ofensivas debido a su ubicación en el campo. Con la salida de Luismi volvió a colocarse en posiciones más habituales, aunque firmó un partido discreto.

LUISMI CRUZ. Poca presencia (5): Asistió a Yeremay en el primer tiro del partido del Dépor. No tuvo mucha más aportación. Fue uno de los cambios, un trueque que no le sentó bien.

MARIO SORIANO. De menos a más (5): Comenzó el encuentro bastante fallón. No acaba de encontrarse cómodo en la medular. Con la entrada de José Ángel adelantó su posición, pero se le vio obligado a ir a buscar el balón a la defensa.

VILLARES Lesionado (6): Trató de incorporarse al ataque. Marcó por segunda jornada consecutiva, un buen gol de chilena tras recoger un rechace en el área canaria. Gozó de menos presencia en la segunda parte. Se retiró lesionado, posiblemente debido a un problema muscular.

YEREMAY. Desconocido (5): Tuvo dos disparos en todo el partido. Suyo fue el primer disparo entre los tres palos del Dépor. Horkas le paró el segundo tras un remate lejano y alto. Se le vio sin chispa y hasta la segunda parte no realizó su primer regate.

STOICHKOV. Sin puntería (5): Apenas se le vio en la primera parte. Su gol fue invalidado por fuera de juego de Quagliata. Falló una ocasión clarísima tras pase de Yeremay.

EL MEJOR. ÁLVARO FERLLO. Salvador (7): La buena actuación del portero riojano mantuvo al Dépor en el partido. Detuvo a Jesé el primer disparo del encuentro. Protagonizó una gran parada de penalti en el disparo de Jonathan Viera. Al inicio de la segunda parte desvió con el pie la primera ocasión de gol que tuvo Las Palmas. Muy seguro por alto.

Los cambios

JOSÉ ÁNGEL (5): Expeditivo en defensa, impreciso en los pases.

EDDAHCHOURI (5): Tardó mucho en entrar en contacto con el balón.

PATIÑO (-): Trató de jugar hacia adelante, pero entró con el encuentro con poco control por parte del Dépor.

MULATTIERI (-): Volvió a tener minutos, tras muchas jornadas sin jugar pero apenas tuvo incidencia en el partido.