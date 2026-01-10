El Deportivo empata sin más en Las Palmas (1-1)

Stoichkov remata en la mejor ocasión del Dépor ante Las Palmas en la segunda parte FERNANDO FERNÁNDEZ

Quinta jornada sin ganar para el Deportivo, que se llevó de Las Palmas (1-1) un punto que en otro momento tendría un sabor mucho más dulce que en la situación gris en la que se encuentra el equipo blanquiazul. De momento, el exigente tramo de calendario sigue poniendo al cuadro herculino frente a un espejo que no devuelve el reflejo más halagüeño.

Es enero ese mes donde todos redactamos nuestros propósitos de año nuevo. Dejar de fumar, empezar a hacer ejercicio, querer tener la pelota… No llegará febrero sin que los estancos estén llenos, los gimnasios vacíos y el Dépor continúe renegando de la redonda. Un partido le duró a Hidalgo el ansia por la pelota. Lo que tardó en pisar el estadio Gran Canaria y desdecirse con la alineación unas horas después de asegurar en Abegondo que lo que se había visto ante el Cádiz “era el camino”. El matiz fue ligero, los nombres fueron los mismos salvo la entrada de Comas por el sancionado Loureiro, pero al mismo tiempo importante: cambiar a Mella de banda para que el carril diestro fuera para Altimira. El nuevo fichaje blanquiazul, clave en la salida de balón hace siete días, pasó a jugar pegado a la cal y todo el mecanismo ganado en el estreno de 2026 se fue al garete.

Las Palmas, que con Luis García muestra una agresividad defensiva poco propia de los equipos canarios, se fue a buscar al Dépor a su propia área, consciente de que con Alti arrinconado y sin que ninguno de los atacantes blanquiazules pudieran imponerse en duelos en la última línea, encerrar al rival lejos de la meta Horkas sería tarea sencilla. Cada inicio deportivista terminaba en balón largo que volvía tan rápido como iba ante la incomparecencia de los Stoichkov, Yeremay y compañía ante la defensa comandada por Barcia y Mika Mármol. En uno de esos golpes contra el frontón llegó la primera gran ocasión del encuentro. Un remate al palo del renacido Jesé, que se adelantó a la contemplativa zaga herculina.

Muy poco tiene a lo que agarrarse ahora mismo el Dépor, con mandíbula de cristal para encajar los golpes del rival y con poca confianza para creerse los que él propina. Volvió a adelantarse en una de las primeras apariciones en el área. Fue en un saque de esquina en el que el meta local fue blando en la salida y Villares se inventó una chilena para abrir el marcador. Cada tanto blanquiazul últimamente es una odisea.

La ventaja en el marcador no sirvió para que el equipo se hiciera con la pelota y sí para seguir persiguiendo sombras. Con un Mario Soriano poco inspirado y muy hundido en campo propio, Las Palmas recuperaba rápido y bien para después mover la frágil estructura blanquiazul hasta que se le vieran las costuras. Se descosió a la media hora tras una secuencia de pases con la consecuencia del penalti. Penaltito, quizá, pero una vez más la capacidad de Arnau Comas para quedar retratado en cada foto llevó al colegiado a señalar la pena máxima. Salvó el empate Ferllo, dándole la razón a Hidalgo en el cambio bajo palos para sacar el disparo de Viera con una sobresaliente estirada y levantarse raudo para atajar también el rechace. Seguramente no contaba el riojano con que además del empeño de los rivales, también tendría que combatir contra la dejación de funciones de sus compañeros. Porque poco pudo hacer poco después, a unos minutos de que el árbitro señalara el túnel de vestuarios, cuando el enésimo centro lateral volvió a desatar el pánico en el área deportivista. No era un gran envío. Jesé contra Noubi no es el duelo que a priori Las Palmas elegiría para llevarse el gato al agua. Y aún así, el belga permitió un remate del canario a la media vuelta para equilibrar la contienda.

Ni centrales ni delanteros

El encuentro pareció animarse tras el intermedio. En los primeros diez minutos pudo caer el gol para cualquier bando. Ale García, recién entrado al salir de vestuarios, tuvo la primera en un balón largo que Noubi no supo medir, pero Ferllo volvió a salir con acierto. Las siguientes fueron para el Dépor, ambas con Stoichkov como protagonista. Acertó en la primera, pero el gol fue anulado por un fuera de juego milimétrico. En la segunda falló de forma estrepitosa. José Ángel, al que Hidalgo había recurrido para tapar la sangría en el centro del campo, encontró a Yeremay entre líneas con uno de esos pases que solo él se atreve a dar. El canario lanzó al de nuevo delantero deportivista. Pero no es lo mismo ser nueve que jugar de nueve. Solo ante Horkas y con todo el tiempo y espacio del mundo, disparó al pecho.

El cuadro herculino logró serenarse, lo que unido a que la gasolina empezó a fallar en los peloteros locales dejó el tramo final del encuentro en una especie de guerra fría. Nadie quería fallar, especialmente un Las Palmas que era perfectamente consciente de que colgando balones en el punto de penalti deportivista, las opciones de que ese error le diese ventaja eran altas. No fue el caso y de hecho fue el Dépor el que rondó más el segundo, pero el nivel y la contundencia en el área rival no mejora al de la propia.