Cristian Herrera, ausente en la convocatoria ante Las Palmas y con su futuro en el aire

Cristian Herrera, con el balón, durante el partido contra el Mallorca Carlota Blanco

El Deportivo facilitó el once del partido ante Las Palmas y el resto de la convocatoria y se confirmó la ausencia de Cristian Herrera. El atacante, en principio, no sufre ningún problema físico, ya que el técnico Antonio Hidalgo no se refirió a él cuando comunicó qué jugadores causaban baja para ese encuentro liguero. Fueron ausencias, además del sancionado Loureiro, Ximo y Escudero, ambos en la recta final de subsanar sus problemas musculares.

Esta baja alimenta los rumores que apuntan a su salida del Deportivo, después de una primera vuelta en la que no ha tenido protagonismo, con tan solo 85 minutos disputados en 11 partidos de Liga, ninguno como titular. Sí ha tenido más protagonismo en la Copa del Rey, donde ha sido clave en las primeras rondas, con goles ante Sámano y Sabadell.

A pesar de renovar por el Deportivo de forma automática por un curso su presencia en el equipo ha sido testimonial y podría salir en este mercado de invierno en busca de los minutos y el protagonismo que ha ido perdiendo paulatinamente del conjunto blanquiazul.