Arnau Comas: "En los dos últimos partidos, sobre todo con balón, hemos dado un paso adelante"

Arnau Comas (centro) salta para tratar de cabecear en un balón aéreo en medio de una maraña de futbolistas Fernando Fernandez

Arnau Comas, defensa del Dépor, volvió a la titularidad y fue protagonista por una acción polémica en el área que terminó en penalti, aunque Álvaro Ferllo detuvo el lanzamiento de Jonathan Viera. El central valoró positivamente el empate ante la UD las Palmas (1-1) y analizó el momento del equipo y los problemas defensivos.

Valoración del penalti y del partido: “A mí no me ha parecido penalti, pero ahí está el árbitro. Cuando el árbitro lo pita es difícil que el VAR entre. No quiero pensar en eso. Me quedo con el partido. Hemos competido bien y hemos tenido opciones para llevarnos los tres puntos. Esa competitividad quizá es lo que nos ha faltado en las últimas jornadas”.

Elogios al rival: “Es un recién descendido. Tiene presupuesto y equipo de Primera. Es un rival directo, con buenos jugadores y fútbol atractivo. Aun así, hemos tenido un par de ocasiones claras. Me quedo con el punto y con la competitividad que hemos sacado. Tenemos que hacer bueno este empate en la siguiente jornada”.

Momento del Deportivo: “En los dos últimos partidos, sobre todo con balón, hemos dado un paso adelante. Alti nos ha venido bien en ese sentido. Tenemos equipo para jugar y en eso estamos mejorando. Aún tenemos un puntito más”.

Problemas defensivos y goles encajados: “Para un defensa lo más importante es que no te marquen. Encajando goles y con esta racha es complicado sumar puntos. Estamos en ello, trabajando. Esperamos defender un poco mejor. Mejorar ofensivamente, pero también defensivamente”.