Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Arnau Comas: "En los dos últimos partidos, sobre todo con balón, hemos dado un paso adelante"

El central del Dépor considera no cometió infracción en la pena máxima señalada a favor de Las Palmas y valoró la "competitividad" del equipo

Eder Pereira
Eder Pereira
10/01/2026 22:22
FER10543_21581431
Arnau Comas (centro) salta para tratar de cabecear en un balón aéreo en medio de una maraña de futbolistas
Fernando Fernandez
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

Arnau Comas, defensa del Dépor, volvió a la titularidad y fue protagonista por una acción polémica en el área que terminó en penalti, aunque Álvaro Ferllo detuvo el lanzamiento de Jonathan Viera. El central valoró positivamente el empate ante la UD las Palmas (1-1) y analizó el momento del equipo y los problemas defensivos.

Valoración del penalti y del partido: “A mí no me ha parecido penalti, pero ahí está el árbitro. Cuando el árbitro lo pita es difícil que el VAR entre. No quiero pensar en eso. Me quedo con el partido. Hemos competido bien y hemos tenido opciones para llevarnos los tres puntos. Esa competitividad quizá es lo que nos ha faltado en las últimas jornadas”.

Elogios al rival: “Es un recién descendido. Tiene presupuesto y equipo de Primera. Es un rival directo, con buenos jugadores y fútbol atractivo. Aun así, hemos tenido un par de ocasiones claras. Me quedo con el punto y con la competitividad que hemos sacado. Tenemos que hacer bueno este empate en la siguiente jornada”.

Momento del Deportivo: “En los dos últimos partidos, sobre todo con balón, hemos dado un paso adelante. Alti nos ha venido bien en ese sentido. Tenemos equipo para jugar y en eso estamos mejorando. Aún tenemos un puntito más”.

Problemas defensivos y goles encajados: “Para un defensa lo más importante es que no te marquen. Encajando goles y con esta racha es complicado sumar puntos. Estamos en ello, trabajando. Esperamos defender un poco mejor. Mejorar ofensivamente, pero también defensivamente”.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El central Tomé realiza un despeje en una acción a balón parado del Céltiga

Manu Berrocal salva un punto para un Arteixo con diez jugadores
Santi Mendoza
Mella pugna por un balón aéreo durante el Las Palmas-Dépor

Luis García: "Hemos impuesto nuestro estilo y hemos sido merecedores de algo más en un gran partido de fútbol"
Israel Zautúa
Lance del partido entre Victoria y Friol en Leyma

Candela devuelve la segunda plaza al Victoria
Santi Mendoza
Jugada del partido entre el Ourense y el Obradoiro disputado ayer en el Paco Paz

El Obradoiro cae en Ourense (96-93) y deja vía libre al Leyma
María Varela