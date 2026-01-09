Los "porsiacasos" de Hidalgo: la lección del técnico a Barcia y al resto de la plantilla del Dépor

Antonio Hidalgo, dando indicaciones en el Deportivo-Mallorca Quintana

Buena parte del deportivismo salió con un cabreo importante el pasado domingo de Riazor después el empate entre el Dépor y el Cádiz (2-2). Cabreo por dejar escapar dos puntos y malestar con Villares por la jugada del segundo tanto andaluz, en la que el capitán tenía que haber cortado la contra antes incluso de que naciera. Escuchando las palabras de Hidalgo, ese enfado es compartido por el técnico. "Si queremos estar en esas posiciones altas, tenemos que competir contra los mejores y dar un paso adelante a la hora precisamente de competir, de hacer faltas".

Es lo primero que se le viene a la cabeza al técnico deportivista cuando habla de competir. De ese veneno que siempre ha querido inculcar desde que llegó a A Coruña. "Al final, tienes que saber la tipología de jugadores que tienes dentro del campo. Seguramente somos uno de los equipos que menos faltas hacemos. Tampoco podemos pretender tenerlo todo. Pero en momentos puntuales, hay que leer mejor las situaciones para que no nos puedan correr. El camino es el del otro día".

Ante la pregunta de si ese veneno es entrenable, Hidalgo considera que puede hacerlo. Al menos lo intenta en el día a día, pero es consciente de que no se trata de algo sencillo. "Yo como entrenador lo intento entrenar. Porque como jugador era parecido a eso que quiero. Llegaba, chocaba... intento inculcarles eso, pero también sé que va en la tipología de futbolistas. Hay que saber cuando puedo robar y cuando tengo que cortar. En el mundo del fútbol hoy en día es muy complicado robar la pelota y querer robar siempre es peligroso. Si vas, tienes que estar seguro. Si no, es mejor parar la jugada y organizarnos".

Los "porsiacasos"

Parte de este proceso también va en elevar la concentración de sus jugadores. Es algo que el preparador blanquiazul ha detectado en la plantilla y trata de poner en alerta a los suyos, no solo a los defensas y en especial a Dani Barcia, por el que fue cuestionado. "Dani es un chico excepcional que no para de trabajar. Y no solo a él. A todos les digo que tienen que vivir más el partido. El juego no es solo cuando tienes la pelota. Esa concentración constante, lo que yo llamo los "porsiacasos". Cuando vives el juego, puedes anticipar un segundo antes que el rival. Tenemos que mejorar esas cosas. Dani y los jugadores de ataque también. Hay que estar activo. Porque si estás esperando a que el balón vuele... Hay que activar a la gente. Puede parecer una tontería, pero esa puede ser la diferencia".