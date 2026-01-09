Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Los "porsiacasos" de Hidalgo: la lección del técnico a Barcia y al resto de la plantilla del Dépor

"El juego no es solo cuando tienes la pelota, les digo a todos que tienen que vivir más el partido", apunta el catalán.

Jorge Lema
Jorge Lema
09/01/2026 10:49
Antonio Hidalgo, dando indicaciones en el Deportivo-Mallorca
Antonio Hidalgo, dando indicaciones en el Deportivo-Mallorca
Quintana
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

Buena parte del deportivismo salió con un cabreo importante el pasado domingo de Riazor después el empate entre el Dépor y el Cádiz (2-2). Cabreo por dejar escapar dos puntos y malestar con Villares por la jugada del segundo tanto andaluz, en la que el capitán tenía que haber cortado la contra antes incluso de que naciera. Escuchando las palabras de Hidalgo, ese enfado es compartido por el técnico. "Si queremos estar en esas posiciones altas, tenemos que competir contra los mejores y dar un paso adelante a la hora precisamente de competir, de hacer faltas".

Stoichkov y Quagliata se lamentan después de una ocasión fallada en el Deportivo-Cádiz

Las desconexiones que no reparó el reseteo de Hidalgo al Dépor

Más información

Es lo primero que se le viene a la cabeza al técnico deportivista cuando habla de competir. De ese veneno que siempre ha querido inculcar desde que llegó a A Coruña. "Al final, tienes que saber la tipología de jugadores que tienes dentro del campo. Seguramente somos uno de los equipos que menos faltas hacemos. Tampoco podemos pretender tenerlo todo. Pero en momentos puntuales, hay que leer mejor las situaciones para que no nos puedan correr. El camino es el del otro día".

Ante la pregunta de si ese veneno es entrenable, Hidalgo considera que puede hacerlo. Al menos lo intenta en el día a día, pero es consciente de que no se trata de algo sencillo. "Yo como entrenador lo intento entrenar. Porque como jugador era parecido a eso que quiero. Llegaba, chocaba... intento inculcarles eso, pero también sé que va en la tipología de futbolistas. Hay que saber cuando puedo robar y cuando tengo que cortar. En el mundo del fútbol hoy en día es muy complicado robar la pelota y querer robar siempre es peligroso. Si vas, tienes que estar seguro. Si no, es mejor parar la jugada y organizarnos".

Los "porsiacasos"

Parte de este proceso también va en elevar la concentración de sus jugadores. Es algo que el preparador blanquiazul ha detectado en la plantilla y trata de poner en alerta a los suyos, no solo a los defensas y en especial a Dani Barcia, por el que fue cuestionado. "Dani es un chico excepcional que no para de trabajar. Y no solo a él. A todos les digo que tienen que vivir más el partido. El juego no es solo cuando tienes la pelota. Esa concentración constante, lo que yo llamo los "porsiacasos". Cuando vives el juego, puedes anticipar un segundo antes que el rival. Tenemos que mejorar esas cosas. Dani y los jugadores de ataque también. Hay que estar activo. Porque si estás esperando a que el balón vuele... Hay que activar a la gente. Puede parecer una tontería, pero esa puede ser la diferencia".

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Alex Carbonell, presentado con el Penafiel

El Penafiel 'pesca' en Lugo a un viejo deseo de Fernando Soriano
Sergio Baltar
Antonio Hidalgo, dando indicaciones a Germán Parreño durante un partido

Hidalgo explica cómo se tomó Germán la pérdida de la titularidad tras la llegada de Ferllo
Jorge Lema
Juan Francisco Cruz, redactor jefe de Deportes COPE Gran Canaria

¿Cómo nos ven? | Juan Francisco Cruz: "Le pondría una 'x' en la quiniela al UD Las Palmas-Dépor"
Israel Zautúa
Yeremay pugna por el balón con Pablo Tomeo

El Deportivo, contra el balón
Xurxo Gómez