Las Palmas-Dépor: Cómo y dónde ver en TV y online la jornada 21 de LaLiga Hypermotion

Lucas Noubi durante el encuentro contra el Cádiz Quintana

El encuentro entre Las Palmas y el Dépor supone para el cuadro blanquiazul una oportunidad para sumar sus primeros tres puntos de este 2026, tras el empate cosechado el pasado fin de semana en Riazor ante el Cádiz (2-2).

Cuándo se juega el Las Palmas-Dépor

El Las Palmas-Dépor de la jornada 21 de Segunda División se disputa en el Estadio Gran Canaria este sábado 10 de enero desde las 18.30 horas.

Dónde puedo ver el Las Palmas-Dépor

El Las Palmas-Dépor podrá verse en Gol, LaLiga Tv y DAZN.

Dónde seguir el Las Palmas-Dépor

Si quieres seguir el partido minuto a minuto, puedes conectar con el directo de DXT Campeón, en el que contaremos todo lo que ocurre en el partido y conectaremos hora y media antes en nuestra previa para daros todas las claves del encuentro. Además, al finalizar el encuentro tendrás a disposición la crónica y el postpartido, con reacciones de los protagonistas y todo el análisis del encuentro.