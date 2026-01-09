Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

La pelota, en el tejado de Ximo y Escudero para volver al campo

Antonio Hidalgo apela a la cautela y a las sensaciones de ambos defensas para que vuelvan a la competición

Jorge Lema
Jorge Lema
09/01/2026 22:14
Escudero, Zakaria y José Ángel Jurado, durante el entrenamiento del pasado 5 de enero en Riazor
Escudero, Zakaria y José Ángel Jurado, durante el entrenamiento del pasado 5 de enero en Riazor
Patricia G.Fraga
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

Antonio Hidalgo se refirió al estado físico de la plantilla blanquiazul justo antes de viajar a Gran Canaria y en la previa del primero de los tres encuentros que el Dépor disputará en los próximos ocho días. No hay grandes novedades ni tampoco que lamentar problemas físicos, aunque las buenas noticias se hacen esperar con relación a dos recuperaciones que parecían encaminadas.

Ximo Navarro y Sergio Escudero siguen sin estar disponibles a pesar de llevar ya varios días entrenando con normalidad. Ambos han sufrido lesiones musculares importantes y aunque tienen luz verde para ejercitarse con el grupo por parte de los servicios médicos, la pelota está ahora en su tejado dependiendo de cómo se vayan encontrando. "Son lesiones de larga duración, musculares y tendinosas. Hay que estar con ese punto de confianza. A lo mejor necesitan algo más de tiempo. Lo que a lo mejor podíamos pensar que podía ir más acelerado, hay que llevarlo cautela. No queremos correr riesgos, son gente que conoce su cuerpo, hay que escucharlos y ellos lo irán marcando", apuntó el técnico deportivista, que no confirmó si podrá contar con ellos para el duelo de Copa del próximo martes o la visita al Almería, fijada para el sábado 17 (21.00 horas).

Ximo Navarro, junto a Eddahchouri, el pasado 4 de octubre ante el Almería, en su último partido antes de lesionarse

Ximo acelera para acortar los plazos para regresar al Dépor

Más información

De esta forma, Hidalgo tendrá las bajas de los dos laterales, a las que esta semana se une la de Miguel Loureiro por sanción. Como viene siendo habitual, habrá representación fabrilista en la convocatoria. Bil Nsongo se ha ganado un hueco no solo en las citaciones, sino con más minutos en cada jornada, mientras que Samu Fernández, recientemente convocado para la sub-19, también viajará para completar una línea defensiva que sigue concentrando la mayoría de problemas en forma de ausencias.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Jota, del Arteixo; y Unai y Achore, del Montañeros, durante el derbi disputado en Visma

Los diez nombres propios de la Tercera Federación coruñesa
Santi Mendoza
Nuno Paiva celebra su gol contra el Bassano

El 2x1 de Nuno Paiva: gol y susto contra el Bassano
María Varela
Lucas Noubi durante el encuentro contra el Cádiz

Las Palmas-Dépor: Cómo y dónde ver en TV y online la jornada 21 de LaLiga Hypermotion
Zeltia Regueiro
Yeremay Hernandez y Borja Perez, durante la etapa de ambos en la Unión Deportiva Las Palmas

El "debut" más especial para Yeremay Hernández
Xurxo Gómez