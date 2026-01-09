Escudero, Zakaria y José Ángel Jurado, durante el entrenamiento del pasado 5 de enero en Riazor Patricia G.Fraga

Antonio Hidalgo se refirió al estado físico de la plantilla blanquiazul justo antes de viajar a Gran Canaria y en la previa del primero de los tres encuentros que el Dépor disputará en los próximos ocho días. No hay grandes novedades ni tampoco que lamentar problemas físicos, aunque las buenas noticias se hacen esperar con relación a dos recuperaciones que parecían encaminadas.

Ximo Navarro y Sergio Escudero siguen sin estar disponibles a pesar de llevar ya varios días entrenando con normalidad. Ambos han sufrido lesiones musculares importantes y aunque tienen luz verde para ejercitarse con el grupo por parte de los servicios médicos, la pelota está ahora en su tejado dependiendo de cómo se vayan encontrando. "Son lesiones de larga duración, musculares y tendinosas. Hay que estar con ese punto de confianza. A lo mejor necesitan algo más de tiempo. Lo que a lo mejor podíamos pensar que podía ir más acelerado, hay que llevarlo cautela. No queremos correr riesgos, son gente que conoce su cuerpo, hay que escucharlos y ellos lo irán marcando", apuntó el técnico deportivista, que no confirmó si podrá contar con ellos para el duelo de Copa del próximo martes o la visita al Almería, fijada para el sábado 17 (21.00 horas).

De esta forma, Hidalgo tendrá las bajas de los dos laterales, a las que esta semana se une la de Miguel Loureiro por sanción. Como viene siendo habitual, habrá representación fabrilista en la convocatoria. Bil Nsongo se ha ganado un hueco no solo en las citaciones, sino con más minutos en cada jornada, mientras que Samu Fernández, recientemente convocado para la sub-19, también viajará para completar una línea defensiva que sigue concentrando la mayoría de problemas en forma de ausencias.