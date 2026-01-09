Hidalgo explica cómo se tomó Germán la pérdida de la titularidad tras la llegada de Ferllo

Antonio Hidalgo, dando indicaciones a Germán Parreño durante un partido Quintana

Una de las decisiones más sorprendentes del primer partido de 2026 en el Deportivo fue el cambio en la portería que llevó a cabo Antonio Hidalgo. El técnico no tardó ni un encuentro en apostar por Álvaro Ferllo, el que fue primer fichaje de invierno. El principal damnificado fue Germán Parreño, que estaba completando una gran primera vuelta y perdió el puesto.

El técnico explicó este viernes su decisión, asegurando que el riojano repetirá bajo palos ante Las Palmas, "cuando tomas una decisión, es sopesada y pensada. El sábado va a jugar Álvaro y a partir de ahí sabemos que tenemos una gran terna de porteros", y reconociendo que no fue sencillo. "Es complejo comunicarlo. Cuando tienes que tomar ciertas decisiones, no hacen falta muchas palabras. Porque cualquier cosa que puedas decir probablemente no la vaya a entender alguien que está jugando".

Eso sí, no se guardó elogios para la rección del meta ilicitano. "Lo que sí puedo decir es la reacción de Germán. Intachable. Compañero de Diez, sonrisa en la cara y ayudando a Álvaro. Es ahí cuando valores el tipo de jugadores que tienes en el grupo y la plantilla. Hagan lo que hagan, juegan o no jueguen, aceptan la decisión. Germán no está contento, pero la respeta y sigue trabajando para ponerme las cosas difíciles. Es muy importante lo que hace uno después de este tipo de decisiones y Germán ha reaccionado como un profesional como la copa de un pino”.

El guardameta, una de las figuras del ascenso a Segunda hace dos temporadas, termina contrato en junio, aunque por su rendimiento y también por situaciones como estas el club está interesado en seguir contando con él. Tiene una cláusula de ampliación automática en caso de ascenso a Primera, pero Fernando Soriano ya ha reconocido públicamente que hay conversaciones en marcha para consolidar ese año independientemente de la categoría en la que el Dépor esté la próxima campaña.