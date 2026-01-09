Mi cuenta

Diario de Ferrol

Dépor

El Penafiel 'pesca' en Lugo a un viejo deseo de Fernando Soriano

Àlex Carbonell ficha por el club portugués hasta el 2027

Sergio Baltar
09/01/2026 10:12
Alex Carbonell, presentado con el Penafiel
Alex Carbonell, presentado con el Penafiel
Penafiel
El Penafiel anunció este jueves su primera incorporación en este mercado invernal. Y tiene relación indirecta con el Deportivo. Porque al conjunto portugués llega procedente del Club Deportivo Lugo el centrocampista Àlex Carbonell, que fue hace dos años y medio objeto de deseo de Fernando Soriano.

En su primer verano como director de fútbol de la entidad coruñesa, el dirigente aragonés trató de incorporar al futbolista catalán, que acababa de terminar su etapa en el Fútbol Club Barcelona, entidad en la que se formó.

En aquel mercado estival de 2023, finalmente Carbonell decidió aceptar la oferta del Amorebieta, que le permitió jugar de nuevo en Segunda División, categoría en la que ya había militado tanto en las filas del Reus como del Córdoba. Con el conjunto vasco acabó jugando 31 partidos. 

Tras el descenso, apostó por fichar por el Almere City para probar suerte en la Eredivisie neerlandesa, que ya conocía por su etapa en el Fortuna Sittard. Después de apenas disputar 300 minutos el pasado curso, esta temporada había fichado por el Lugo de Yago Iglesias, con el que acordó su salida para incorporarse al Penafiel.

Davo y Jaime en el último partido liguero de 2025 con el Penafiel

El Penafiel deportivista vuelve a la competición con el objetivo de resetearse en enero

Con el club propiedad de Juan Carlos Escotet firma hasta el año 2027. "Formado en la prestigiosa academia La Masía del FC Barcelona, Àlex Carbonell destaca por su técnica, visión, inteligencia táctica y capacidad organizativa desde la fase inicial de desarrollo. Es un jugador disciplinado, seguro con la posesión y con visión de equipo, cualidades que consideramos esenciales para reforzar el mediocampo", explica en su comunicado la entidad del distrito de Oporto.

