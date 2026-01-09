Mi cuenta

Diario de Ferrol

El exdeportivista Max Svensson regresa al fútbol español al rescate de un transatlántico de Primera RFEF en apuros

El delantero pone fin a su etapa en Portugal y volverá a jugar en la tercera categoría tras firmar por el Ibiza

Esther Durán
09/01/2026 13:25
El mercado de invierno sigue dejando movimientos interesantes en lo que a exdeportivistas se refiere. Si hace unos días era Juan Gauto el que cambiaba de aires volviendo a su país para recuperar la sonrisa en Platense, este viernes ha sido Max Svensson el que ha cerrado su regreso al fútbol español para firmar por el UD Ibiza.

El delantero que dejara tan buen sabor de boca entre la parroquia deportivista durante su temporada en Riazor, pone fin de esta manera a su periplo en el fútbol portugués, donde formó parte del Casa Pia después de no salirle bien su apuesta por el filial de Osasuna. En el país luso jugó 30 partidos en el último año y medio, pero tampoco ha acabado de cuajar.

Gauto argentina

Juan Gauto buscará recuperar la sonrisa jugando la Libertadores con 'El Calamar'

Más información

En su vuelta a la Primera RFEF, Svensson afrontará además el difícil reto de rescatar a uno de los transatlánticos recientes de la categoría de bronce, pero que este curso se ha metido en un problema importante. La UD Ibiza, que no hace tanto disfrutó del ascenso a Segunda División con, entre otros, Fernando Soriano a los mandos, navega hoy por la zona baja del Grupo 2. Ahora mismo, el conjunto balear ocupa puestos de descenso a Segunda RFEF, a dos puntos del Alcorcón, al que tampoco le está yendo nada bien en su regreso al barro. 

