Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

El Deportivo inicia la venta de entradas para la Copa solo para abonados

Los socios podrán adquirir un máximo de dos localidades para el encuentro con el Atlético 

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
09/01/2026 17:29
Aficionados durante el partido entre el Dépor y el Mallorca
Aficionados durante el partido entre el Dépor y el Mallorca
Carlota Blanco
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

El Deportivo ya conoce el horario de su partido de octavos de final de Copa del Rey ante el Atlético, que será el martes 13 a las 21.00 horas en Riazor y el club ha puesto este viernes por la tarde a la venta las entradas, aunque de momento solo para los socios. Estos podrán adquirir hasta un máximo de dos localidades y la venta será preferente para los abonados hasta este domingo 11 a las 23.59 horas, según confirmó el club a Dxt Campeón. 

El precio de las entradas irá desde los 50 euros de Pabellón hasta los 90 euros de Tribuna. También estará a la venta las localidades para Marathon, solo superior, al precio de 60 euros. El Deportivo recuerda que los socios tienen hasta mañana sábado día 10 a las 12.00 horas para confirmar su asistencia al encuentro copero. De lo contrario, se reserva el derecho a liberar su asiento. Más de 20.000 abonados ya han confirmado su presencia en la cita copera. 

Afición del Deportivo en el encuentro de Copa del Rey ante el Mallorca

El Deportivo liberará los asientos de los socios que no confirmen asistencia a los octavos de Copa del Rey

Más información

Una medida que dividió a los socios, puesto que cuando se anunció se desconocía el horario copero, que estaba a la espera de sí el Atlético, como así ocurrió, perdía la semifinal de la Supercopa. El club argumentó que el objetivo de la misma era que Riazor pudiese presentar el mayor aforo posible y que no quedasen localidades vacías. A diferencia del Deportivo, la mayoría de los clubes no incluyen el partido de Copa dentro del abono de sus socios y les harán pagar un precio por su entrada, buscando hacer caja. 

Si el Dépor pasa de ronda no está claro si los abonados tendrían que pagar por el partido de cuartos, pues el club en su propia web no es claro en este caso. 

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Jugada de un partido del CRAT de esta temporada

Guía del fin de semana: la vuelta de vacaciones para el deporte coruñés
María Varela
Rafa Lisboa, uno de los líderes del Ourense, en un partido de esta temporada

Previa | Derbi gallego de acento compostelano en el Pazo Paco Paz
Chaly Novo
El nuevo delantero del Racing de Santander, Giorgi Guliashvili.

El Racing refuerza su ataque con la llegada del atacante Giorgi Guliashvili
Zeltia Regueiro
El primer equipo del Imperátor, en un partido de esta temporada ante As Pontes

Lois Costa presenta su candidatura a presidir el Imperátor
Santi Mendoza