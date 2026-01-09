Aficionados durante el partido entre el Dépor y el Mallorca Carlota Blanco

El Deportivo ya conoce el horario de su partido de octavos de final de Copa del Rey ante el Atlético, que será el martes 13 a las 21.00 horas en Riazor y el club ha puesto este viernes por la tarde a la venta las entradas, aunque de momento solo para los socios. Estos podrán adquirir hasta un máximo de dos localidades y la venta será preferente para los abonados hasta este domingo 11 a las 23.59 horas, según confirmó el club a Dxt Campeón.

El precio de las entradas irá desde los 50 euros de Pabellón hasta los 90 euros de Tribuna. También estará a la venta las localidades para Marathon, solo superior, al precio de 60 euros. El Deportivo recuerda que los socios tienen hasta mañana sábado día 10 a las 12.00 horas para confirmar su asistencia al encuentro copero. De lo contrario, se reserva el derecho a liberar su asiento. Más de 20.000 abonados ya han confirmado su presencia en la cita copera.

Una medida que dividió a los socios, puesto que cuando se anunció se desconocía el horario copero, que estaba a la espera de sí el Atlético, como así ocurrió, perdía la semifinal de la Supercopa. El club argumentó que el objetivo de la misma era que Riazor pudiese presentar el mayor aforo posible y que no quedasen localidades vacías. A diferencia del Deportivo, la mayoría de los clubes no incluyen el partido de Copa dentro del abono de sus socios y les harán pagar un precio por su entrada, buscando hacer caja.

Si el Dépor pasa de ronda no está claro si los abonados tendrían que pagar por el partido de cuartos, pues el club en su propia web no es claro en este caso.