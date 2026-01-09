Yeremay pugna por el balón con Pablo Tomeo Patricia G. Fraga

El Deportivo, contra el balón. Así se podría definir el duelo que el equipo herculino debe afrontar este fin de semana (sábado, 18.30 horas en la Península) contra Las Palmas. Porque Antonio Hidalgo y sus pupilos tendrán enfrente al segundo equipo que más pases promedia en esta Liga Hypermotion.

Solo el Andorra acumula un volumen asociativo mayor que el combinado canario, próximo rival del Deportivo y también tercer equipo en cuanto a media de posesión en los 20 partidos disputados hasta ahora, según las estadísticas de Opta. Las Palmas dispone del esférico un 55,4% del tiempo de sus encuentros.

El conjunto amarillo no engaña a nadie. Es un equipo asociativo, que ataca a partir de disponer del balón con paciencia y que se protege también gracias a esa tenencia de la pelota. Quizá ese control elevado al extremo le dificulta sorprender a los rivales (solo 25 goles anotados en 20 partidos). Pero, a cambio, le permite sufrir muy poco ante sus contrarios. Manejar lo que sucede entre las áreas y provocar que en la suya pasen muy pocas cosas.

De hecho, solo así se entienden sus números defensivos. Con 12 dianas encajadas y apenas 15 goles esperados en contra acumula las mejores cifras de la liga en estos apartados, mientras que es el tercero de la liga que menos remates concede (9,15 por partido).

El bloque dirigido por Luis García Fernández tiene un marcado ADN ante el que, además, el Deportivo todavía no ha encontrado respuestas esta temporada.

El cuadro deportivista viene de firmar los dos registros de posesión más altos de esta temporada en sus últimos partidos en Riazor. Contra la Real Sociedad B, el equipo herculino se fue hasta el 69% de posesión y generó 17 remates, con una probabilidad de gol total de 1,61. Frente al Cádiz, el volumen de tiempo con balón fue ligeramente menor (62%), pero el número de disparos se elevó hasta los 19, aunque las ocasiones fueron de menor ‘calidad’, como reflejan los 0,95 goles esperados en los que se tradujeron esas situaciones.

Pelota sin resultados

Así, el balón ha sido protagonista en los últimos partidos del Dépor. Al menos como local. Pero ni es habitual, ni eso equivale a buen rendimiento cada vez que el cuadro deportivista ha tenido que enfrentarse a un enemigo con querencia por la pelota, el resultado no ha sido positivo. Solo hay una excepción y con matices: Córdoba.

Y es que el Deportivo únicamente ha logrado ganar un partido de sus siete enfrentamientos contra los equipos que marcan actualmente el top-8 de media de posesión. Fue el citado encuentro en el Nuevo Arcángel, en el que el equipo deportivista acabó sacando los tres puntos (1-3) a base de pegada, pese a que estuvo realmente incómodo frente al combinado andaluz.

Aquel día, aunque los blanquiazules jugaron con uno más el último cuarto de hora y el tiempo añadido, los 22 remates recibidos, traducidos en el 2,05 de goles esperados en contra, son una evidencia numérica que remarca la sufrida trama del partido para el Dépor.

De este modo, el equipo dirigido por Antonio Hidalgo es noveno en este apartado de disposición de la pelota, con un 51,1% del tiempo con el balón en su poder. Por delante hay ocho conjuntos encabezados por el Andorra, que se va hasta el 57,9%. Y cierra la lista como predecesor del Dépor el Eibar, apenas con una décima más (51,2%) que el conjunto coruñés.

En el Estadi Encamp el cuadro herculino cerró el año 2025 con un pobre partido en el que acabó sucumbiendo (1-0) tras ser claramente inferior en el juego, por mucho que en los primeros minutos sí dispusiese de situaciones de gol claras para adelantarse.

Mientras, en Ipurua arrancó la primera de las malas rachas del equipo coruñés. En aquella jornada 7, el conjunto deportivista empezó un declive en la segunda mitad que acabó con un asedio armero culminado con un doloroso empate en el tiempo extra (1-1).

Entre uno y otro partido, el equipo de Riazor tuvo tiempo de caer en una profunda crisis de resultados. Al encuentro contra el Eibar le continuó el del Almería, el quinto equipo con más balón y al que el cuadro deportivista no logró ganar en casa (1-1). Luego llegó la dura derrota contra el Málaga (3-0), décimo en posesión justo por detrás del Deportivo.

Tras La Rosaleda, otra derrota. Fue en la visita a El Sardinero (2-1), frente a un Racing de Santander que es el sexto que más balón tiene y la recepción al Valladolid (1-1). Con un 52% de posesión, la escuadra pucelana es séptima en cuanto a tiempo de disposición de la pelota. Y aunque en Riazor la tuvo menos que el Dépor, dicha circunstancia estuvo condicionada por su ventaja en el marcador y su temprana inferioridad numérica.

Reacción sin reacción

Después de tocar fondo en cuanto a juego contra la escuadra que en aquel momento entrenaba Guillermo Almada y alcanzar los cinco encuentros seguidos sin ganar, el Deportivo respondió con idéntico número de triunfos consecutivos en liga.

En esa racha de cinco victorias únicamente el Córdoba fue un rival con un alto porcentaje de posesión. El siguiente en la lista fue el Castellón, capaz de remontar el 1-0 inicial de un Dépor que aprovechó un error en la salida de balón del rival para adelantarse y provocar un sonoro frenazo (1-3) que luego vino acompañado por otras dos derrotas seguidas. La segunda de ellas, contra el equipo más combinativo del torneo, el citado Andorra.

El Deportivo inició el año 2026 contra un Cádiz que apenas dispone de la pelota. Y aunque fue mejor, no logró culminar esa superioridad en el marcador (2-2). Ahora, el cuadro deportivista visita a Las Palmas antes de medirse a Almería y Racing. Tres pruebas de fuego para medir si de verdad es capaz de responder ante equipos que viven del balón y, por lo tanto, se lo quitan.