¿Cómo nos ven? | Juan Francisco Cruz: "Le pondría una 'x' en la quiniela al UD Las Palmas-Dépor"

Juan Francisco Cruz, redactor jefe de Deportes COPE Gran Canaria Cedida

"Ahora mismo, le pondría una 'x' en la quiniela, y más con el talento que tienen ambos equipos, que cualquiera va a ser determinante para variar el resultado", afirma Juan Francisco Cruz, redactor jefe de Deportes COPE Gran Canaria, ante el duelo entre la UD Las Palmas y el Deportivo de este sábado. Un encuentro que reunirá a varios futbolistas insulares que desbordan calidad, como los amarillos Jonathan Viera y Jesé Rodríguez, o el blanquiazul Yeremay Hernández.

Jonathan Viera-Yeremay, tremenda pugna en el césped.

Sí, un duelo de mucho talento, sobre todo porque ya lo hemos visto en muchas temporadas, que los jugadores canarios. Bueno, podríamos escarbar en la memoria, desde los años 60, cuando la UD Las Palmas era un equipo grande, siempre había canarios en el once. En este caso en particular, vemos a dos jugadores con mucha calidad, aunque diferentes. Yeremay es más explosivo y tiene un poco más de gol. Y Jonathan Viera es más mediapunta, más de llegada, también con gol, pero son diferentes. Yeremay, cerquita del área y Viera para dar ese último pase y esa creatividad que tiene el futbolista grancanario.

¿Cuál es el secreto de que Canarias produzca futbolistas con tanta clase?

Yo diría que la formación es uno de ellos, pero también la temperatura, la meteorología. Aquí se puede jugar 365 días al año en la playa, en la calle con un balón. Es verdad que aquí también el fútbol es el deporte más seguido. La UD es mucho más que un club, un sentimiento y casi todos los que quieren llegar a ser futbolistas nacen con el objetivo de jugar en la UD Las Palmas. No sé si es genético, pero aquí a cualquier hora se puede jugar en cualquier sitio, sobre todo en la playa.

También tienen allí a Jesé Rodríguez, que llevaba diez meses sin marcar y ha visto portería en los dos últimos partidos de Liga.

Sí, es un jugador de mucho talento. A él le cambia un poco la vida la lesión que tuvo en el Real Madrid, que era titular en el Madrid de Ancelotti, junto con Cristiano Ronaldo. Después fue a diferentes equipos como el Betis, el PSG o la UD Las Palmas, donde sí se siente cómodo, porque es el equipo de su isla, de su tierra y está otra vez en forma y siendo un jugador de los más importantes de la categoría y, además, con gol.

¿Es Yeremay el jugador más valioso de Segunda?

Si no el más valioso, de los más valiosos. Y el que más futuro tiene de la categoría, eso es evidente. Es un jugador muy diferente, de mucha calidad, muy explosivo, con gol. Es capaz, a pesar de la edad que tiene, de ponerse el equipo a las espaldas y llevar el peso de un equipo tan histórico como el Deportivo. Está explotando ahora mismo, pero el talento le va a hacer llegar, sin duda, a cotas muy altas en el mundo del fútbol.

Esta temporada se le ve más intermitente que la pasada, ya que alterna momentos de genialidad con otros en los que parece estar desconectado.

Creo que es un jugador que tiene tanto talento, tanto fútbol, es capaz de romper un partido, de cambiar una situación en un momento determinado, en un minuto puede cambiar un partido. Son jugadores diferentes. No creo que sea intermitente, sino que es de esos futbolistas que esperan su momento, porque fíjate la regularidad o el acierto que ha tenido en el Dépor. Más que intermitente, creo que ha esperado su momento y los ha tenido y los va a tener para seguir siendo determinante.

Con los refuerzos de invierno y el despertar goleador de Jesé, ¿Las Palmas es el principal favorito a todo?

Principal, no, pero favorito, sí. Creo que la UD Las Palmas es candidato al ascenso. Ha encontrado una filosofía de juego que se adapta perfectamente al futbolista. La plantilla entiende perfectamente lo que quiere el entrenador. Sobre todo, y en Segunda, que es lo diferencial, la estructura defensiva, no solo en cuanto a los defensas, sino a la manera de defender, que es el equipo menos goleado y eso es clave. Si eres de los menos goleados, vas a estar arriba, y después, en la parte de la definición tiene muchísimo talento con Jesé Rodríguez, Jonathan Viera, Manu Fuster, Ale García. Si un equipo con tanto talento, juega ordenado y, encima, tiene rigor defensivo es un candidato firme para luchar por las dos plazas del ascenso directo.

¿Cómo valora al cuadro coruñés?

Siempre me ha gustado el Dépor, el de Arsenio Iglesias, el de Irureta, ese equipo que luchaba por los campeonatos con Mauro Silva, Donato, Bebeto. Con Manuel Pablo, con grancanarios como Juan Carlos Valerón. El Dépor siempre ha sido muy querido en Gran Canaria. Muy seguido en Canarias en general, pero en Gran Canaria en concreto y lógicamente es un equipo histórico en el fútbol español, un campeón de Liga y va a estar arriba hasta el final, peleando por el ascenso a Primera División por historia, por club, plantilla y, sobre todo, por tener un jugador tan diferencial como Yeremay.

Seis años han transcurrido desde el último duelo entre Las Palmas y el Dépor.

Muchísimo tiempo para ver un partido que seguramente ya nos suena a clásico del fútbol. Son muchos años. Es verdad que Las Palmas ha estado en Primera y el equipo coruñés tuvo ese pelín de mala suerte y bajó hasta de la Liga Profesional y ha vuelto, y debería estar en Primera, junto con la UD Las Palmas. Creo que ha llegado su momento de, por lo menos, luchar por regresar a Primera junto con Las Palmas.

¿Qué recuerdos guarda de aquellos partidos entre ambas escuadras?

Sobre todo, en el Estadio de Gran Canaria y en el Insular se vivieron instantes históricos, partidos bonitos. Es verdad que la época dorada del Dépor coincidió con la etapa de Las Palmas en Segunda B, lo que ahora es la Primera RFEF, y la Segunda División, pero siempre nos queda la calidad y el talento que ha habido en el cuadro herculino con jugadores extranjeros y nacionales, como Fran, y jugadores canarios que han jugado en el Dépor, porque Manuel Pablo y Valerón hicieron historia en el Deportivo, pero también hubo otros jugadores de calidad, como Rubén Castro y Momo, que también vistieron la camiseta blanquiazul.

¿Quién es el favorito para el sábado?

Por una cuestión de goles en contra y porque juegan en casa, te diría la UD Las Palmas. Pero, por otro lado, quitando el partido contra la Cultural, le está costando más en casa que fuera, ya que a domicilio está siendo un equipo más vivo. Ahora mismo le pondría una 'x' en la quiniela, y más con el talento que tienen ambos equipos, que cualquiera va a ser determinante para variar el resultado. El caso de Yeremay en el Dépor o Jonathan Viera o Jesé Rodríguez o Ale García en la Unión Deportiva. Ahora mismo, no me decantaría por ninguno, aunque, quizá, Las Palmas tiene un plus porque juega en casa y va a estar el campo lleno. Eso sí, va a ser un partido con alternativas y bonito para los que nos gusta el fútbol.