¿Tendrán que pagar los socios del Dépor si el equipo pasa a cuartos de la Copa del Rey?

Afición del Deportivo en el encuentro de Copa del Rey ante el Mallorca

Tras la victoria frente al Mallorca que otorgó al Deportivo el pase a los octavos de final de la Copa del Rey, el equipo coruñés recibirá a otro Primera División en Riazor. El sorteo realizado este miércoles en la Ciudad Deportiva de Las Rozas emparejó al cuadro blanquiazul con el Atlético de Madrid, en una eliminatoria que se disputará el 13 o 14 de enero a las 21.00 horas, a espera de lo que hagan esta noche los colchoneros en la Supercopa de España frente al Real Madrid.

Todas aquellas personas socias del club coruñés podrán acudir a la cita copera de manera gratuita, aunque el club blanquiazul activó un proceso en el que sus abonados (excepto las personas con abono de mayores de 65 años y los Socios de Oro) deben confirmar su asistencia al partido antes del día 10 de enero a las 12.00 horas, dejando margen de tiempo para que se conociera rival y horario de la eliminatoria. Pero, ¿qué pasa si el conjunto dirigido por Antonio Hidalgo logra el pase a cuartos? Fuentes del club apuntan que todavía no hay decisión tomada al respecto, mientras no se alcance ese escenario.

La contradicción

Desde DXT Campeón se ha revisado el dosier de la campaña de abonados del Deportivo 2025-26 para intentar anticiparse a este caso hipotético.

En el documento aparece una contradicción en la información oficial sobre los partidos de Copa del Rey incluidos en los abonos. En la página 6, dentro del apartado “Vantaxes”, hay una tabla comparativa donde se explican los beneficios del abono normal, Soci@ Amigo y Nen@ Dépor. En ella, se puede leer que los socios con abono normal y Nen@ Dépor podrán “asistir a todos los partidos que se jueguen en el estadio”. Sin embargo, un pequeño asterisco aclara que quedan excluidos los partidos de playoff, cuartos de final y semifinal de la Copa del Rey, lo que implicaría que los abonados no tendrían garantizado el acceso a algunas de las rondas más importantes del torneo sin pagar una cantidad extra.

Pero esto no queda aquí. Si se sigue leyendo el dosier, se puede comprobar que unas páginas después, en la 36, dentro del apartado “Dereitos e obrigacions das personas socias”, se establece en el punto 3.1, titulado 'Condición de persona socia', que: “Ser persoa socia abonada (categoría VIP, normal, bonificado) dá dereito ao seu titular a asistir a todos os partidos da Copa del Rey 2025/26 que se celebren en ABANCA-RIAZOR, excepto a final". Es decir, contradicción y confusión absoluta.

Liberación de asiento

Una medida que no sentó del todo bien a los deportivistas fue la de tener que hacer un proceso para confirmar su asistencia a los octavos de final. Esto se debe a que en el caso de no hacerlo a tiempo, el asiento quedará liberado y se aplicarán las condiciones habituales de liberación de asiento. Desde el club afirmaron que esta medida está diseñada con el objetivo de “llenar el feudo blanquiazul y permitir que el mayor número posible de deportivistas pueda disfrutar de una cita tan especial”.

Y así será, ya que de los más de 28.000 socios que tiene el Deportivo, la cifra de abonados que han confirmado su asistencia está por encima de 20.000. Por otro lado, aquellas personas que no confirmen asistencia dentro de los plazos establecidos, recibirán el 50% del importe de la venta de su asiento. Si, por el contrario, quieren recuperarlo, podrán hacerlo a través de la web, la App oficial del club o de manera presencial en la Oficina de Atención al Deportivismo, siempre y cuando no se haya vendido hasta 24 horas antes del inicio del partido en términos generales, reservándose el club la posibilidad de modificar tal plazo.

Las medidas de los otros 'Segundas'

Otros equipos de la LaLiga Hypermotion han optado por políticas distintas con sus abonados en la Copa del Rey. Por ejemplo, esta eliminatoria no está incluida en el abono de los socios del Racing de Santander, y todos aquellos que quieran acudir al duelo ante el Barça tendrán que pagar la entrada, aunque con un 40% de descuento.

En el caso del Albacete, que recibirá al Real Madrid en el Carlos Belmonte, los abonados que quieran acudir a la cita copera deben pagar un suplemento de 50 €.