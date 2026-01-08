Mi cuenta

Mario Soriano, sobre el partido ante el Atleti: "Estuve trece años y debuté con ellos en Copa, será especial"

El mediocentro fue distinguido con el premio Estrella Galicia a mejor jugador del mes de diciembre y fijó el objetivo del equipo: quedar entre los seis primeros

Bea Arrizado
Bea Arrizado
08/01/2026 13:32
Mario Soriano, durante un lance de juego
Mario Soriano, durante un lance de juego ante el Cádiz
Quintana
Quizás el mes de diciembre no fue el mejor para el Deportivo. A pesar de no puntuar en ninguno de los tres encuentros (derrotas ante Castellón, Real Sociedad B y Andorra), el equipo blanquiazul cerró el año 2025 en puestos de playoff. Hubo un futbolista al que la afición deportivista quiso distinguir por encima del resto, con el premio Estrella Galicia. Mario Soriano (42,9%) se impuso en la votación a Quagliata (40,7%) y a Loureiro (16,3%).

Situación del equipo. "Primero dar las gracias a los medios, aficionados y Estrella. Hemos terminado ahí arriba, entre los seis primeros, estamos a cuatro puntos del ascenso directo. El otro día era un partido —ante el Cádiz— para ganar, pero al final se nos escapó en dos acciones que son muy evitables. Hay que seguir y afrontar este partido contra Las Palmas, que va a ser duro".

Aspectos a mejorar. "Hemos hablado que el gol es un balón parado en el que podemos estar todos más atentos. El segundo es una transición en la que estamos todo el equipo muy arriba. Hay que hacer 'faltitas' y cortar esas transiciones, pero el equipo el otro día estuvo bien, tuvimos ocasiones, debimos haber cerrado el partido, pero el equipo dio otra cara respecto a los últimos partidos de diciembre".

Atlético de Madrid en Copa del Rey. "Es especial y bonito, he estado trece años en el Atleti, además, justo debuté con ellos en la misma competición. Nosotros estamos pensando en Las Palmas. Primero, Las Palmas, y luego pensar en la Copa. Va a ser especial para mí, para la gente y para el equipo, va a ser bonito".

Julián Álvarez, celebrando un gol

El Atlético de Madrid, un rival con muchas estrellas y más dudas

Más información

Las Palmas. "Va a ser un partido muy duro, es uno de los mejores equipos de la categoría, saben muy bien a lo que juegan. Tenemos que llevar el partido a donde queremos y minimizar los errores para poder llevarnos los tres puntos".

Baja de Loureiro. "Ha jugado todos los partidos de liga, pero tenemos una plantilla muy amplia, tenemos en esa posición más jugadores que han estado rotando. La plantilla está hecha para eso, para cuando falta un jugador que lo ha jugado todo, entre otro que aproveche la oportunidad. Tenemos jugadores muy buenos y queremos que su falta se note lo menos posible".

Miguel Loureiro, ante Jorge More, durante el pasado partido ante el Cádiz

El contador de Loureiro con el Dépor se para en veinte

Más información

Luismi, Yeremay, Mella y Soriano juntos. "Lo que más cambia es el rival, cómo nos presionen. Cuando juega Luismi por dentro, es un jugador al que le gusta asociarse y eso hace retrasar mi posición, pero juegue quien juegue, tenemos una plantilla muy buena, todos sabemos las condiciones de todos y tenemos que aprovechar eso en cada partido".

Pancarta en Abegondo 'Aquí non se rinde ninguén'. "A nosotros nos gusta. Sabemos que están con nosotros, siempre que jugamos fuera va mucha gente. Esa pancarta que han puesto tiene toda la razón, creo que el equipo está haciendo un buen trabajo, estamos entre los seis primeros, que es el objetivo de este año. Tenemos que seguir ahí y lograr lo que todo el mundo quiere. Nos gusta que siempre estén apoyando, queremos responderles".

