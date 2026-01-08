LaLiga coloca a Diego Villares como único deportivista en el once de la jornada 20

Diego Villares, en el Deportivo-Cádiz Patricia G. Fraga

Diego Villares ha sido elegido por LaLiga como uno de los once mejores futbolistas de la jornada 20 de Segunda División. La patronal ha ponderado su gol ante el Cádiz y le ha colocado como el único deportivista en una alineación en la que solo dos equipos repiten con más de un jugador: el Almería y el Málaga .

No hay más presencia del Deportivo que la de Villares en el once. Ni siquiera el gran debut de Adrià Altimira o el gran partido de Mario Soriano han sido argumentos para entrar en una alineación ideal que no ha tenido en cuenta el error del '8' del Dépor a la hora de no parar el contragolpe que derivó en el empate del Cádiz.

⚽️ Llega el primero de 2026.



🌟 ¡Aquí está el 𝐗𝐈 𝐈𝐃𝐄𝐀𝐋 de la jornada 2️⃣0️⃣ en #LALIGAHYPERMOTION!



👀 ¿Cómo lo ves? pic.twitter.com/5GoS1fo01B — LALIGA HYPERMOTION (@LaLiga2) January 7, 2026

Comparten centro del campo junto al capitán blanquiazul el malaguista Carlos Dotor y el pepinero Roberto López. Por su parte, Las Palmas, próximo rival del Deportivo, cuela a Jesé Rodríguez, que ha anotado gol por segunda jornada consecutiva.