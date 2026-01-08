La igualdad entre Gilsanz e Hidalgo está servida

Gilsanz e Hidalgo Archivo El Ideal Gallego

Parece que fue ayer cuando el Deportivo anunciaba a Antonio Hidalgo como su nuevo técnico. En su día fue un secreto a voces, pero no fue hasta el 10 de junio cuando la entidad herculina hizo oficial que el de Granollers sería el encargado de comandar a la nave blanquiazul, esa que tiene como destino la máxima categoría del fútbol español. Pero ese hecho que parece ayer, ya va camino de cumplir los siete meses y, el pasado domingo, ante el Cádiz, cumplió 20 partidos sentado en el banquillo del Deportivo en Segunda División.

El preparador catalán no pudo celebrarlo con una victoria, aunque todo parecía encaminarse a ello. Tabatadze fue el encargado de arruinar la fiesta en el feudo coruñés en la recta final del partido. Tanto a la afición blanquiazul, que ya visualizaba los tres puntos en las arcas de su equipo, como a Antonio Hidalgo, quien tras el duelo, reconocía el sabor amargo que le dejaba el resultado final: “Aquí solo vale meter goles y cuando metes los mismos que tu rival, te da para un punto. El resultado lo emborrona todo”.

LA LUPA | Deportivo 2-2 Cádiz: Autosabotaje a la brillantez Más información

Sus 20 partidos en competición liguera al frente del equipo sirven para realizar balance. Las comparaciones tienden a ser odiosas, aunque en un deporte como el fútbol, pueden valer para tomar conciencia del rendimiento de un equipo. El entrenador más reciente en el que se puede apoyar tal balance es Óscar Gilsanz. El de Betanzos se puso a los mandos del Deportivo después de que la entidad coruñesa tomase la decisión de prescindir de los servicios de Imanol Idiakez. Gilsanz pasó, casi de la noche a la mañana, de sentarse en el banquillo del Fabril, a hacerlo en el del primer equipo.

Los 20 primeros encuentros en la Liga Hypermotion de Óscar Gilsanz y Antonio Hidalgo no distan mucho entre ellos. Al menos así lo dicen los datos. Esos que en su día sirvieron al de Granollers para bromear en la sala de prensa de Abegondo: “Aquí en A Coruña os gustan mucho los números”, dijo entre risas. Fue un hilo del que también tiró Mario Soriano después de golear en Mendizorroza al Alavés (1-4) y ser autor de tres asistencias: “Los números siempre llaman la atención, los datos marcan mucho, pero hay partidos en los que no hago goles o asistencias e igual juego mejor”.

Son muchos los factores que pueden influir en el rendimiento del equipo. Como llegar a mitad de temporada, tal y como hizo Gilsanz; o aterrizar en un club completamente nuevo, como fue el caso de Hidalgo. También lo hace la plantilla, diferente la que tuvo Gilsanz de la que tiene Hidalgo. No obstante, los datos se convierten en una de las formas más objetivas para analizar a un equipo; y más aún en un deporte en el que mandan los números.

Uno más

De forma inevitable, la primera estadística que se examina en todo club es aquella que marca la posición en la tabla: los puntos totales. De hecho, suelen ser los culpables de ese vaivén de entrenadores que se ha vuelto algo habitual en la categoría de plata. La diferencia en ella es mínima. Antonio Hidalgo acumula 33 puntos, cifra que mantiene al Deportivo en quinta posición a cuatro del ascenso directo que ahora mismo corresponde al próximo rival blanquiazul, Las Palmas (37), y Racing de Santander (38).

Gilsanz estuvo a punto de firmar los mismos. En sus primeros 20 encuentros, logró 32 puntos, a pesar de haber perdido un partido menos. El entrenador catalán acumula cinco derrotas —Málaga (3-0), Racing de Santander (2-1), Castellón (1-3), Real Sociedad B (0-3), Andorra (3-1)—, mientras que el de Betanzos firmó cuatro —Almería (2-1), Mirandés (0-4), Levante (1-2) y Eldense (2-0)—.

Con el anterior técnico, primaron las victorias y los empates por encima de cualquier otro resultado. En 20 partidos con Gilsanz, el Deportivo ganó ocho envites —Cartagena (1-5), Eibar (1-0), Cádiz (2-4), Castellón (5-1), Burgos (0-1), Eibar (0-1), Almería (3-1) y Oviedo (1-0)— y empató otros tantos —Sporting de Gijón(1-1), Zaragoza (1-1), Málaga (1-1), Tenerife (0-0), Huesca (0-0), Córdoba (1-1), Castellón (2-2) y Cartagena (2-2).

La etapa de Hidalgo en el conjunto coruñés inició de la misma forma. Después de un verano en el que llegaron refuerzos como Lucas Noubi, Arnau Comas, Luismi Cruz, Daniel Bachmann, José Gragera, Giacomo Quagliata, Samuele Mulattieri, Miguel Loureiro y Stoichkov, el equipo se estrenó en competición liguera con victoria en el Nuevos Los Cármenes (1-3). A partir de ahí y hasta el pasado domingo, la escuadra blanquiazul sumó ocho triunfos más —Sporting de Gijón (1-0), Mirandés (1-5), Huesca (4-0), Zaragoza (0-2), Cultural Leonesa (3-0), Córdoba (1-3), Ceuta (1-2) y Albacete (0-2)—.

La cosa va de rachas

El Deportivo de Antonio Hidalgo ha estado marcado, al menos en estos 20 encuentros, por convertirse en una especie de montaña rusa. Las rachas, tanto positivas como negativas, han sido las culpables de la disparidad de opiniones entre aficionados. El catalán se lleva esta parcela. De hecho, su inicio con el Deportivo no pudo ser mejor. Mantuvo al equipo invicto durante ocho jornadas, la mejor racha sin perder de la escuadra coruñesa hasta el momento en lo que va de temporada. La visita al Málaga supuso la primera derrota de la temporada (3-0) y después de esa, llegó otra: en Santander, frente al Real Racing Club (2-1).

Tras ellas, el Dépor volvió a subirse a la ola de los buenos resultados. Y la surfeó con tanto criterio que acumuló la mejor racha de victorias en lo que va de liga. Empató en Riazor frente al Valladolid (1-1) y se pasó cinco jornadas sumando de tres en tres, de la 12 a la 16. Ahora, Hidalgo busca dar con la tecla necesaria para revertir una racha no tan positiva, pues el conjunto blanquiazul suma cuatro jornadas sin vencer —tres derrotas y un empate—.

El Dépor, a un paso de romper el techo de triunfos seguidos en Segunda de los cuatro últimos años Más información

Las rachas positivas de Gilsanz fueron menores. Con él, el equipo estuvo cinco fechas consecutivas esquivando la derrota durante sus primeros 20 partidos: entre la jornada 28 y la 32 (una racha que ascendería a nueve partidos sin perder, pero sus partidos como entrenador se elevarían a 24, una cifra a la que Hidalgo todavía no ha podido llegar). El mayor número de victorias que encadenó el betanceiro fue de dos, en varias ocasiones: jornadas 13 y 14 o 25 y 26, por ejemplo.

Producción similar

Los jugadores no son los mismos, pero la producción ofensiva del Deportivo de Óscar Gilsanz y de Antonio Hidalgo es similar. Así lo dicen sus números.

Con el catalán en el banquillo, el conjunto coruñés logra finalizar más entre los tres palos. Para eso vinieron futbolistas como Luismi Cruz, Mulattieri o Stoichkov. Con ellos, los disparos a puerta ascendieron de forma ligera. En las primeras 20 jornadas ligueras, el Dépor mantiene una media de 4,8 tiros a portería; con Gilsanz, de 4,1.

En la temporada actual, hubo un partido que destacó en cuanto a producción ofensiva por encima del resto y, aunque no siempre suele ser así porque el fútbol tiende a ser caprichoso, el resultado ajustició lo visto sobre el terreno de juego. Fue ante el Mirandés (1-5), en el quinto encuentro de la era Hidalgo. El equipo tiró nueve veces a puerta y convirtió cinco dianas: doblete de Luismi Cruz y hat-trick de Eddahchouri.

Con el betanceiro, el Dépor firmó dos encuentros en los que su producción ofensiva entre los tres palos ascendió hasta los once disparos. El primero coincide con su estreno en el banquillo del primer equipo: ante el Cartagena (1-5), en el que Yeremay (por partida doble), Ximo Navarro, Barbero y Cristian Herrera certificaron la goleada. El segundo fue en Riazor, frente al Castellón, con un resultado idéntico (5-1). En aquel duelo, un doblete de Mella y las dianas de Villares, Barbero y Yeremay, de penalti, convirtieron la gran producción en goles.

Antonio Hidalgo logra también mejorar la media de tiros a puerta recibidos, aunque la diferencia vuelve a ser mínima. Con el betanceiro, la escuadra recibió una media de 4,4 disparos; con el preparador actual, de 4,1.

Menos a veces es más

En términos de posesión, Gilsanz se coloca por delante, con una diferencia de un 2% (53,1% frente a 51,1%). Si bien es cierto que tener el esférico no siempre significa saber qué hacer con él. Y si no que se lo digan al Deportivo que vio cómo en la jornada 18 la Real Sociedad B, que no había puntuado lejos de su feudo, le endosaba un 0-3 en el partido de más posesión blanquiazul (69%).

Gilsanz continuó en el banquillo durante diez partidos más, hasta que la mala racha de final de temporada –cinco derrotas en seis partidos– le privó de mantener cualquier esperanza de seguir.

El Deportivo anuncia la desvinculación de Óscar Gilsanz del club Más información

Hidalgo lleva 20 y, aunque todavía no se sabe hasta dónde llegará su andadura en el banquillo deportivista, en su horizonte más cercano está el recuperar la senda de la victoria, el próximo sábado a las 18.30 horas, en el Estadio Gran Canaria, donde esperará Las Palmas para tratar de aguar la fiesta a un Deportivo que no quiere renunciar al ascenso.