Examen para Dani Barcia en una defensa de estreno

Dani Barcia conduce el balón perseguido por Ike Kortajarena en el Dépor-Huesca en Riazor Quintana

Como si fuera una cláusula más de su nuevo contrato, Antonio Hidalgo llegó a A Coruña con una petición prioritaria: traerse consigo de El Alcoraz a Miguel Loureiro. El técnico consideraba clave poder seguir contando con el futbolista de Cerceda, tan sólido como polivalente para las diferentes variantes con las que el catalán suele enriquecer sus defensas. Casi podría decirse que el nuevo preparador deportivista no se imaginaba entrenando sin uno de sus puntales en el Huesca, algo que en el Deportivo no había tenido que hacerlo tampoco. Hasta ahora. Solo por una semana, pero para la visita a la UD Las Palmas, el equipo blanquiazul tendrá que presentar una línea de cobertura inédita en lo que va de Liga por la sanción de Loureiro.

Con este escenario montado, los focos cambian ahora a Dani Barcia. El canterano vive este curso en esa contradicción que se encuentran muchos jóvenes en su segundo curso en la élite. Llegar es complicado, pero siempre menos que consolidarse. Después de un primer año brillante truncado únicamente por las lesiones, el central está teniendo una importante continuidad a nivel cuantitativo, es el quinto jugador de campo con más minutos, pero al mismo tiempo su constancia en lo cualitativo está dejando dudas.

Hasta el momento, Barcia ha alternado actuaciones notables con otras en las que se le han visto las costuras. La última ante el Cádiz, cuando saliendo desde el banquillo quedó retratado en la foto del gol del empate andaluz, dejándole demasiado abierta a Tabatadze la puerta que ya había fallado en cerrar Villares 50 metros más atrás. Estas desconexiones son las que han puesto en duda su evolución durante una campaña en la que uno de esos errores, ante el Valladolid, ya le costó perder la titularidad por primera vez después de aquel penalti a Marcos André en Riazor.

Salvo nuevo giro de guion por parte de Hidalgo, el joven de O Temple tendrá en Gran Canaria su próximo gran examen. La baja de Loureiro le dará la posibilidad de compartir eje de la zaga con una pareja nueva como Lucas Noubi, que en los últimos meses ha ganado la carrera por situarse en primera posición entre los centrales puros con los que cuenta Hidalgo. Será, de hecho, una buena prueba también para el belga, que frente al Cádiz jugó por primera vez en el centro de la cobertura, después de haberlo hecho habitualmente como central diestro en una línea de tres o directamente de lateral.

Competencia

Bien harían ambos en aprovechar la oportunidad, porque la competencia está a punto de elevarse en esa parcela defensiva. A la llegada de Altimira, que apunta a hacerse con la propiedad de la banda derecha más pronto que tarde, se une la recuperación de Ximo Navarro. El andaluz cumplió con creces antes de su lesión en ese papel híbrido entre central exterior y lateral, por lo que a poco que regrese en buena forma no tardará en entrar de nuevo en los planes de un Hidalgo que ya quiso ponerlo a punto lo antes posible en las primeras jornadas después de pasarse lesionado prácticamente toda la pretemporada.

Y es que la sensación desde el principio fue que el técnico no se fiaba mucho de sus centrales. De hecho, durante el primer tramo de competición, la defensa estuvo compuesta habitualmente por el propio Ximo, Loureiro y Barcia. Teniendo claro que los dos primeros seguirán siendo indiscutibles, con Quagliata más que consolidado en el carril zurdo, todo hace pensar que solo quedará un puesto libre que tendrán que disputárselo entre Noubi y el canterano, o en su caso un Comas que ha quedado relegado al último puesto en la rotación. Incluso en el caso de que Ximo tenga más problemas de los esperados para recuperar su nivel, precisamente el fichaje de Altimira sirve para completar la retaguardia replicando ese papel, lo que probablemente repercutiría en más opciones para Mella en el carril que para cualquiera de los centrales.

83% de Loureiro e Hidalgo

Para este test, se esperan pocas sorpresas más allá de que Hidalgo vaya a optar por una defensa de estreno. Solo en una ocasión esta temporada el Dépor ha jugado sin Loureiro, el encuentro de Copa ante el Mallorca de tan alegre desenlace para la parroquia blanquiazul. Se espera que junto a Alti, Noubi y Quaglaita, Barcia sea el sustituto de un futbolista que ha sido capital en los planes del técnico de Granollers desde su regreso al fútbol profesional.

En octubre de 2023, el Huesca recurría al ahora entrenador deportivista para tomar las riendas del equipo con el objetivo de evitar el descenso tras un mal inicio de temporada. Desde entonces, Hidalgo ha dirigido 94 jornadas en Segunda División, en los que Miguel Loureiro ha sido titular en 78, un 83% de los encuentros.