El Deportivo-Atlético, pendiente de la Supercopa: ya tiene hora fijada, pero no día

Los jugadores del Dépor celebran uno de los goles ante el Sabadell en la Copa del Rey Fernando Fernández

La información para los octavos de final de la Copa del Rey, en la que el Deportivo se enfrentará al Atlético de Madrid, continúa llegando a cuentagotas. La RFEF ha anunciado este jueves que el choque se disputará martes o miércoles, todavía sin concretar el día, pero lo que es seguro es que será a las 21.00 horas.

El día dependerá de lo que suceda este jueves en Yeda en la segunda semifinal de la Supercopa de España entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. En caso de que Simeone y los suyos avancen y tengan que disputar la final el domingo, el partido de Copa en Riazor se disputará el miércoles. En caso contrario, el equipo colchonero tendrá tiempo suficiente para regresar a la capital y que la eliminatoria se dispute el martes. El mismo tratamiento recibe la eliminatoria entre el Madrid y el Albacete.

Horarios de los octavos de final de la Copa del Rey

A falta de que se confirme el día concreto, esta resolución sí aclara el panorama del Deportivo con lo que respecta a la siguiente jornada, en la que tendrá que visitar al Almería. El duelo está fijado para el sábado a las 18.30 horas, aunque la Liga se había guardado la opción de moverlo en caso de que el Dépor tuviera que jugar jueves. Finalmente, el conjunto blanquiazul ya tiene clara toda la planificación del mes de enero después de que este jueves se haya publicado también el horario del encuentro con el Racing de Santander en Riazor.