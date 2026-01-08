Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

El Deportivo-Atlético, pendiente de la Supercopa: ya tiene hora fijada, pero no día

El choque de octavos de Copa del Rey en Riazor dependerá de si el club rojiblanco avanza este jueves en Yeda

Jorge Lema
Jorge Lema
08/01/2026 14:28
Los jugadores del Dépor celebran uno de los goles ante el Sabadell en la Copa del Rey
Los jugadores del Dépor celebran uno de los goles ante el Sabadell en la Copa del Rey
Fernando Fernández
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

La información para los octavos de final de la Copa del Rey, en la que el Deportivo se enfrentará al Atlético de Madrid, continúa llegando a cuentagotas. La RFEF ha anunciado este jueves que el choque se disputará martes o miércoles, todavía sin concretar el día, pero lo que es seguro es que será a las 21.00 horas.

Las colas en el Carlos Belmonte desde primera hora de la mañana de este jueves

Locura en Albacete por la visita del Madrid en Copa: noche a cero grados y colas kilométricas desde primera hora de la mañana

Más información

El día dependerá de lo que suceda este jueves en Yeda en la segunda semifinal de la Supercopa de España entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. En caso de que Simeone y los suyos avancen y tengan que disputar la final el domingo, el partido de Copa en Riazor se disputará el miércoles. En caso contrario, el equipo colchonero tendrá tiempo suficiente para regresar a la capital y que la eliminatoria se dispute el martes. El mismo tratamiento recibe la eliminatoria entre el Madrid y el Albacete.

Horarios de los octavos de final de la Copa del Rey
Horarios de los octavos de final de la Copa del Rey

A falta de que se confirme el día concreto, esta resolución sí aclara el panorama del Deportivo con lo que respecta a la siguiente jornada, en la que tendrá que visitar al Almería. El duelo está fijado para el sábado a las 18.30 horas, aunque la Liga se había guardado la opción de moverlo en caso de que el Dépor tuviera que jugar jueves. Finalmente, el conjunto blanquiazul ya tiene clara toda la planificación del mes de enero después de que este jueves se haya publicado también el horario del encuentro con el Racing de Santander en Riazor.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Hugo Torres en el encuentro entre Fabril y Gimnástica Segoviana

El “caso Hugo Villaverde” que daría la razón al Fabril en el “caso Hugo Torres”
Bea Arrizado
Jesé Rodríguez (i) y Jonathan Viera, durante un entrenamiento con la UD Las Palmas

Jesé y Viera, dos aves fénix de la UD Las Palmas que amenazan al Dépor
Eder Pereira
Ingus Jakovics, en el último duelo entre el Leyma Coruña y el Alicante

Leyma Coruña y Alicante: clubes jóvenes, viejos conocidos
Chaly Novo
Amani, baja en el Costa Adeje Tenerife

Baja de peso en el centro del campo del próximo rival del Deportivo
Bea Arrizado