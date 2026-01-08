Mi cuenta

Diario de Ferrol

Dépor

El Dépor ya conoce el horario de la visita del Racing de Santander a Riazor

LaLiga lo elige como uno de los 'platos estrella' de la jornada 23

Sergio Baltar
08/01/2026 13:00
Lucas Noubi, en el Racing de Santander-Deportivo
Lucas Noubi, en el Racing de Santander-Deportivo
FERNANDO FERNÁNDEZ
El Deportivo-Racing de Santander de la jornada 23 de la Liga Hypermotion el domingo 25 de enero a las 21.00 horas en Riazor. Así lo ha anunciado LaLiga en la mañana de este jueves.

La patronal considera el encuentro entre dos de los candidatos al ascenso como uno de los 'platos estrella' del fin de semana. Por ello, le ha otorgado uno de los horarios de máxima audiencia televisiva.

De esta manera, el Dépor cerrará su complejo y cargado mes de enero con un nuevo partido a última hora del domingo, tal y como sucedió hace unos días contra el Cádiz. Además, el encuentro en Almería también está fijado para las 21.00 horas, aunque en este caso en sábado (17 de enero). 

Estos son los horarios de los próximos partidos del Deportivo:

  • Jornada 21: Las Palmas-Dépor. Sábado 10, 18.30 horas
  • Octavos de Copa: Dépor-Atlético. Por confirmar
  • Jornada 22: Almería-Dépor. Sábado 17, 21.00 horasJornada 23: Dépor-Racing. Domingo 25, 21.00 horas
