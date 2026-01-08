El Dépor ya conoce el horario de la visita del Racing de Santander a Riazor

Lucas Noubi, en el Racing de Santander-Deportivo FERNANDO FERNÁNDEZ

El Deportivo-Racing de Santander de la jornada 23 de la Liga Hypermotion el domingo 25 de enero a las 21.00 horas en Riazor. Así lo ha anunciado LaLiga en la mañana de este jueves.

La patronal considera el encuentro entre dos de los candidatos al ascenso como uno de los 'platos estrella' del fin de semana. Por ello, le ha otorgado uno de los horarios de máxima audiencia televisiva.

HORARIOS | Conoce cuándo se disputarán los partidos de la jornada 23 en #LALIGAHYPERMOTION.



De esta manera, el Dépor cerrará su complejo y cargado mes de enero con un nuevo partido a última hora del domingo, tal y como sucedió hace unos días contra el Cádiz. Además, el encuentro en Almería también está fijado para las 21.00 horas, aunque en este caso en sábado (17 de enero).

Estos son los horarios de los próximos partidos del Deportivo: