El Atlético cae en Arabia ante el Madrid y se cita con el Dépor el martes a las 21.00 horas en Riazor

Giuliano Simeone se lamenta tras la derrota del Atlético en la Supercopa EFE

El Atlético de Madrid jugará el martes próximo, 13 de enero, los octavos de final de la Copa del Rey ante el Deportivo en Riazor. El partido comenzará a las 21 horas. Los colchoneros cayeron en la semifinal de la Supercopa ante el Real Madrid (1-2). Antes la Real Federación de Fútbol Española había anunciado por la mañana que el choque de octavos de final de Copa del Rey entre Deportivo y Atlético de Madrid se disputaría martes o miércoles a las 21.00 horas, en función de lo que ocurriese en la segunda semifinal de la Supercopa de España, encuentro entre los colchoneros y el Real Madrid.

Con el triunfo blanco, el atractivo choque de Riazor se celebrará finalmente el martes. Con la eliminación de la escuadra dirigida por Diego Pablo Simeone, la misma dispondrá de tiempo suficiente para encarar el envite copero en A Coruña del próximo martes. Los herculinos, de este modo, ya conocen el exigente calendario que se les avecina en las próximas semanas. Este mismo sábado 10 a partir de las 18.30 horas el Deportivo se mide a la UD Las Palmas en el estadio Gran Canaria, mientras que el próximo sábado 17 a las 21.00 horas la escuadra de Antonio Hidalgo rendirá visita al Almería en el UD Almería Stadium. Además el duelo contra el Racing de Santander en Riazor se ha fijado para el domingo 25 de enero a las 21 horas.

El Real Madrid jugará la final de la Supercopa de España el domingo en Yeda (Arabia Saudí) ante el Barcelona tras imponerse en semifinales (1-2) a un Atlético de Madrid que acusó el gol antes de los dos minutos de Fede Valverde, que marcó un encuentro en el que los de Simeone dispusieron de más remates, pero sin el acierto necesario para, al menos, forzar los penaltis.

La energía de Valverde se impuso al minuto y 17 segundos. En una falta a más de 25 metros de la portería de Jan Oblak, quien erró al colocar una barrera en la que, también, Sorloth se puso de perfil en el lanzamiento, el uruguayo se preparó para hacer gala de una de sus grandes virtudes, el golpeo fuerte de balón. Colocó el esférico con mimo sobre el césped del Alinma Stadium, dio diez pasos atrás para coger carrerilla, cogió aire y soltó un ‘cañonazo’ que se coló en la portería rojiblanca. Un pico de energía que demostró también en la celebración. Fede Valverde arrancó a correr, dándose golpes en la cabeza, se tiró al césped y, tras recibir la felicitación de sus compañeros, dedicó un grito al público, en inmensa mayoría madridista. Un gol que puso de cara la semifinal para un equipo de Xabi Alonso que, sin embargo, no supo controlar. Abusó en la salida de balón de jugar en largo, sin recompensa, con un Thibuaut Courtois que tuvo que volver a aparecer para mantener por delante a los suyos.

Las más claras, de Sorloth de cabeza. En el minuto 33 y el 35. Primero, en un remate en el primer palo a la salida de un córner que Courtois sacó con una mano arriba. Y, la segunda, un remate del noruego en el segundo palo, sin oposición, que, sin embargo, mandó por encima de la portería; pareció ver tarde el balón y no colocó la cabeza para darle dirección. Aunque con mayor sensación de peligro el Atlético de Madrid, Rodrygo pudo doblar la ventaja para el Real Madrid en el minuto 28. Álvaro Carreras ganó el balón en una disputa, tras corner del Atlético, a Baena, se impuso al espacio a Marc Pubill y apareció Rodrygo desde atrás para recortar a Gallagher y quedarse solo ante Oblak. Pero el brasileño, que llegaba al partido tras marcar dos goles y dar tres asistencias en sus últimas cuatro titularidades, remató flojo y centrado.

Eso sí, pudo redimirse. Tuvo también la opción de ceder el balón a un Vinícius que acompañó el ataque y que fue protagonista también por un duelo dialéctico con Diego Simeone. Cercanos sobre el campo en la primera mitad, ambos tuvieron un encontronazo que se alargó durante minutos. Y en la segunda, cuando ‘Vini’ fue sustituido, acabaron ambos con tarjeta amarilla por volver a enzarzarse. Un derbi que fue cogiendo temperatura mientras Atlético y Real Madrid mantenían el guión tras el descanso… pero Rodrygo y Sorloth, no. Tras fallar ante Oblak en el minuto 28, se redimió el brasileño en el 55. Pase filtrado de Valverde, protagonista desde el lateral derecho, Rodrygo ganó la posición con el control a un Le Normand que salió al campo tras el descanso y definió para superar a Oblak. Tres minutos le duró al Real Madrid la diferencia de dos goles.

Hasta que Giuliano Simeone encontró a Sorloth en el segundo palo, este le ganó la posición a Asencio -en una acción en la que el defensa madridista pidió, sin éxito, falta por empujón del noruego- y, esta vez sí, batió a Courtois. Siguió intentándolo, pero sin éxito, el Atlético de Madrid. Más que un Real Madrid que no pudo controlar el partido y que vivió los últimos minutos en el alambre, en los que Griezmann, con un remate de chilena, Marcos Llorente, en un disparo desde la frontal del área, y Julián Álvarez con un tiro demasiado cruzado, tuvieron en sus botas la opción de forzar los penaltis.